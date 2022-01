Hallinto-oikeuksien päätökset kaatoluvista tulevat todennäköisesti ennen tiistaita, jolloin kannanhoidollisen susien metsästyksen on määrä alkaa Suomessa.

Kolme vuoden ikäistä nuorta sutta ja lauman johtajasusi kuvattuna Kuhmon rajavyöhykkeellä 8.5.2020. Sudet on kuvattu piilokojusta haaskaruokintapaikalta.

Susien kannanhoidollinen metsästys alkaa Suomessa mahdollisesti ensi tiistaina eli 1. helmikuuta. Suomen riistakeskus on myöntänyt kaikkiaan neljä poikkeuslupaa, joilla voidaan metsästää 18 sutta helmikuun 15 ensimmäisen vuorokauden aikana.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Näin on jo käynytkin.

– Kaikista myönnetyistä luvista on valitettu, Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen kertoo Ilta-Sanomille.

Hallinto-oikeuksien päätökset tulevat todennäköisesti ennen tiistaita.

– Oikeudet käsittelevät valitukset toisistaan riippumatta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa käsitellään kahta lupaa koskevia valituksia, Vaasan hallinto-oikeudessa yhtä lupaa koskevia valituksia ja Turun hallinto-oikeudessa yhtä lupaa koskevia valituksia, Härkönen sanoo.

Lue lisää: Suomessa alkaa historiallinen susijahti – nyt voidaan kaataa kerralla kokonainen lauma

Päätöksiä ei voi ennakoida, sillä tuomioistuimet ovat riippumattomia. Joitain suuntaviivoja on olemassa.

– Metsästyksen alku riippuu siitä, asettaako hallinto-oikeus täytäntöönpanokiellon jollekin myönnetylle luvalle. Tällöin metsästys ei siis alkaisi helmikuun alussa siellä, minne täytäntöönpanokielto tulisi, Härkönen sanoo.

Myönnetyt poikkeusluvat liittyvät maa- ja metsätalousministeriön joulukuussa vahvistamaan asetukseen, jonka mukaan metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin.

Myönnetyillä luvilla voidaan metsästää Kuhmossa Saunajärven reviirillä kahdeksan sutta, Liminka-Lumijoen alueen Revonlahden susipari, Kauhajoki-Karvian alueelta Lauhanvuoren laumasta viisi sutta sekä Someron, Nummi-Pusulan ja Tammelan alueelta Somerniemen laumasta kolme sutta.

Lauhavuoren lauma ulottuu Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan väliselle alueelle, ja sen kaikki yksilöt on tarkoitus kaataa.

Kallion mukaan kaatolupaa haettiin monesta syystä. Sudet ovat muodostuneet alueen asukkaille ongelmaksi toistuvilla pihakäynneillään.

Hakemuksen perusteluissa todetaan, että hakemusalueella on vahva ja lisääntyvä susikanta. Alueella elää alfa pari, jolla on ollut kahtena viime vuotena kolmen pennun pentue. Vuonna 2017 alueen alfa-naaraalla oli viisi pentua eri uroksen kanssa. Nykyinen pari on muodostunut vuonna 2019, kun Keuruun lauman uros vaelsi alueelle. Lisäksi alueella ollut havaintoja vaeltavista lauman ulkopuolisista yksilöistä.

Tällä hetkellä alueen perhelauman koko on kaksi aikuista ja kolme tämän vuoden pentua.

– Alueelle on annettu lupa viiden suden kaatamiseen. Valitusaika ei ole vielä umpeutunut, mutta jos olosuhteet sallivat jahtiin päästään tiistaiaamuna, Parkanon-Karvian riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Kallio kertoo Ilta-Sanomille.

Kallio kertoo, että luvan ehdot ovat tarkat ja että riistanhoitoyhdistys ei ole tässä varsinaisena toimijana.

– Suotuisina olosuhteina voi pitää sopivaa lumikeliä. Silloin susien liikkeistä voidaan saada tietoa, Kallio sanoo.

Suomen riistakeskus päätti 29.12.2021 myöntää hakijoille poikkeusluvan kaatamiseen 1.2.2022 –15.2.2022 tarkoin valvotuissa oloissa, valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämiseksi tai tappamiseksi.

Päätöksessä todetaan muun muassa, että pyyntiin saa osallistua kerrallaan korkeintaan 50 henkilöä.

– Suosituksena on, että pyyntiin osallistuvat ovat kokeneita ja Suomen riistakeskuksen järjestämän koulutuksen käyneitä metsästäjiä. Pyynti tulee tapahtua metsästyksen johtajan ja varajohtajien johdolla, joiden tehtävänä on turvallisen metsästystapahtuman suunnittelu sekä vastaaminen siitä, että pyyntiä koskevia säädöksiä ja poikkeusluvan ehtoja noudatetaan, päätöksessä todetaan.

Ympäristöjärjestöt pitävät suden kannanhoidollista metsästystä EU-lainsäädännön vastaisena. Ympäristöjärjestöt ovat vastustaneet ministeriön päätöstä suden kannanhoidollisesta metsästyksestä sillä perusteella, että Luonnonvarakeskus ei ole vielä saanut valmiiksi suden suotuisan suojelun tason arviointia.

Joulukuussa WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto kantelivat ministeriön päätöksestä Euroopan komissiolle, sillä he katsovat suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimisen olevan tämänhetkisessä tilanteessa EU-lainsäädännön vastaista.