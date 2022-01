Hämeen poliisi tutkii tammikuun alkupuolella tapahtunutta raakaa väkivaltarikoskokonaisuutta, josta on levinnyt videomateriaalia nettiin.

Hämeen poliisilaitoksella on tutkinnassa rikoskokonaisuus, jota tutkitaan muun muassa törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä vapaudenriistona.

Rikosten tapahtuma-aika on 5.–10. tammikuuta.

– Nuoret naiset ovat lähteneet kolmen nuoren miehen kanssa ajelemaan autolla muun muassa Hämeenlinnassa ja Itä-Suomen suunnalla, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Pahoinpitelyjä on poliisin mukaan useita ja niitä on tapahtunut sekä autossa että yhden ajelulla mukana olleen henkilön kotona.

Kidutuksenomaisista autossa kuvatuista väkivaltaisuuksista on levinnyt videomateriaalia sosiaaliseen mediaan. Video on poliisin hallussa ja tutkinnassa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Mäkisen mukaan kaikki asiaan liittyvät henkilöt tavoitettiin tuoreeltaan tapauksen jälkeen. Sekä epäiltyjä että uhreja on kuultu. Hän ei kommentoi, saivatko uhrit sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Epäiltyjä on poliisin mukaan neljä, uhreja kaksi. Mäkinen ei toistaiseksi ota kantaa siihen, mistä rikoksista kutakin epäiltyä epäillään.

IS on nähnyt autossa kuvattua videomateriaalia. Noin kolmeminuuttisella sekavalla videolla on nähtävissä, kuinka uhria viilletään puukolla käsivarteen, poltetaan ihoon tupakalla, lyödään kasvoihin, uhkaillaan, käskytetään nuolemaan kengänpohjaa ja kohdellaan muutenkin alentavasti.

Auton sivustalle on sytytetty nuotio, jossa ilmeisesti poltetaan uhrien omaisuutta. Monessa kohdassa taustalta kuuluu kovaäänistä nuoren naisen naurua.

IS:n näkemä materiaali koostuu useista eri osista. Kyseisissä videokohdissa uhria pahoinpitelee parikymppiseltä vaikuttava mies. Kaikki muutkin videolla näkyvät henkilöt vaikuttavat olevan nuoria aikuisia.

– Kuka on pomo? nuori mies kyselee uhrilta lukuisia kertoja halventavan nimittelyn ohessa.

Tutkinnanjohtaja Mäkinen on toistaiseksi vaitonainen tutkinnan yksityiskohdista.

– Aikamoinen selvitettävä kokonaisuus, hän luonnehtii tapausta.