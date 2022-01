Onko nyt oikea hetki purkaa rajoituksia? STM:n Puumalainen A-studiossa: ”Hallitusti kohti sitä”

Koronarajoitusten purkamista suunniteltua nopeammin väläytti aiemmin tiistaina pääministeri Sanna Marin.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen sanoo, että rajoituksia on purettava epidemian ehdoilla.

Ylen A-studiossa tiistaina vieraillut osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä on pääministerin kanssa samoilla linjoilla: rajoituksia on alettava purkaa. Kyse on aikataulusta, Puumalainen sanoi.

– Kysymys on siitä, että mikä aikataulu ja etenemisvauhti tulee olemaan. Täällä etelässä näyttää, että tapausmäärä ei enää merkittävästi kasvaisi eikä myöskään sairaanhoidon kuormitus, hän sanoi A-studiossa.

Hän kuitenkin muistutti, että Lapissa oli kaikkien aikojen ennätys tehohoidon potilaissa.

– Suomi on alueesta riippuen eri tilanteessa. Tästä yritetään mennä hallitusti kohti sitä, että rajoituksista päästään eroon.

Aikataulua Puumalainen arvioi sen verran, että on mentävä epidemian ehdoilla, kun ei ole tiedossa kuinka laakea epidemian huippu on ja kuinka jyrkkä alamäki on edessä.

Aiemmin tiistaina pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Twitterissä, että hallitus aikoo arvioida koronarajoitusten purkamista aiemmin suunniteltua nopeammin.

– Hallitus tulee arvioimaan rajoitustoimien välttämättömyyttä suhteessa tautitilanteen kehitykseen. Matalariskisten kulttuuri- ja urheilutilaisuuksien avaamista koronapassilla sekä ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista on harkittava aiemmin arvioitua nopeammassa aikataulussa, Marin kirjoitti Twitter-tilillään.

Lue lisää: Sanna Marin: Hallitus harkitsee ravintoloiden ja kulttuuri- ja urheilu­tapahtumien rajoitusten nopeampaa purkamista

Lue lisää: Li Andersson: Matalan riskin tapahtumien ja liikunta­tilojen rajoitusten nopeampaa purkamista harkittava

Jo ennen Marinia opetusministeri ja vasemmiston puheenjohtaja Li Andersson (vas) ehti vaatia, että kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeampaa purkamista on harkittava.

Tiistai-iltana Husin ylilääkäri Asko Järvinen kertoi Ilta-Sanomille, että Hus-alueen erikoissairaanhoidon potilaiden lukumäärä on hieman laskenut jo vajaan kahden viikon ajan. Samoin päivystyspoliklinikoilla ja ensihoidossa näkyy hänen mukaansa pientä rauhoittumista.

Lue lisää: Kevät koittaa koronalle – Marin väläyttää rajoitusten lieventämistä, näin Husin ylilääkäri kommentoi

Järvisen mukaan kansainväliset, lähinnä amerikkalaiset laskelmat, tietävät koronan omikron-version huipun kestävän ilman rajoituksia kolmesta viiteen viikkoa. Rajoitukset leventävät huippua.

– Tämä viittaisi meillä nyt siihen, ettei terveydenhoidon kuormituksen riski ole enää samaa tasoa kuin aikaisemmin ja silloin voidaan pohtia rajoitusten vähittäistä purkamista, Järvinen sanoi IS:lle.