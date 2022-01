Pitäisikö hoitajien palkkoja nostaa? Mats Uotila ja Lauri Lindén eri linjoilla – lue väittely sanasta sanaan

Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 20, keskustelivat kuumasta kysymyksestä – hoitajien palkkauksesta.

Hoitajien palkkaus on puhuttanut aluevaalien yhteydessä. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät toissa viikolla. Sairaanhoitajia edustava Tehy on kertonut, että sen jäsenet tarvitsevat merkittäviä palkankorotuksia.

OECD:n tilastojen mukaan sairaanhoitajat saavat Suomessa vähemmän palkkaa kuin monessa muussa maassa, kertoi Yle lauantaina. Kun suomalainen sairaanhoitaja tienaa keskimäärin 3 200 euroa kuukaudessa, esimerkiksi Tanskassa samasta työstä maksetaan 4 300 euroa.

Joulukuussa julkaistun Helsingin Sanomien kyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista kannatti hoitajien palkkojen nostamista hoitajapulan helpottamiseksi. Vain 45 prosenttia oli kuitenkin valmis kiristämään verotusta, jotta hoitajien palkkoja voitaisiin nostaa.

Pitäisikö hoitajien palkkoja korottaa reilusti, jotta hoitajapulaa helpotettaisiin? Mistä rahat palkankorotuksiin otettaisiin?

Lindén: Sairaanhoitajien työ on yksi tärkeimpiä yhteiskunnan toimintakykyisenä pitäviä hommia. Tämä on korostunut korona-aikana, kun nämä sankarit ovat pelastaneet riskejä kaihtamatta ihmishenkiä. Siihen nähden nykyinen palkkataso on häpeällinen ja sitä täytyy nostaa.

Uotila: Palkkojen pitää määräytyä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Hoitajien palkat eivät kuulu poliitikoille sen enempää kuin muutkaan; niistä neuvottelevat työmarkkinajärjestöt. Palkka ei myöskään ole ainoa syy hoitajapulalle. Työn sisältö ja kuormittavuus sekä johtaminen ovat merkittäviä seikkoja.

Lindén: Julkisella puolella myös poliitikot voivat tehdä ratkaisuja. Esimerkiksi monissa maissa tehdyt koronalisät ovat esimerkki tästä. Mutta ehdottomasti työmarkkinaneuvottelujen kautta palkkoja tulee nostaa. Jos se ei ole näköpiirissä, on syytä mennä lakkoon. Ja haluan siihen lakkoon kaikki muutkin.

Uotila: Suomi on elänyt yli vuosikymmenen velaksi ja kuntien taloustilanne on huono. Rahat eivät tahdo riittää edes nykyisiin velvoitteisiin. Sote-uudistuksen yhteydessä tehtävä hoitajien palkkaharmonisointi maksaa 500 miljoonasta miljardiin vuodessa. Rahaa on helppo luvata, mutta mistä se otetaan?

Lindén: Itse olisin täysin valmis nostamaan omia verojani, jotta hoitajat saisivat enemmän palkkaa. Tämä on myös pragmaattinen kysymys. Hoitajapula pahenee jatkuvasti, ja ilman palkankorotuksia valoa ei näy tunnelin päässä. Mitä me tehdään, jos hoitajat loppuvat?

Uotila: Palkkaa oleellisempaa on se, mitä jää käteen. Hallitus on nostanut tasaveroja ja näin ollen myös hoitajien käytettävissä olevat tulot ovat pienentyneet. Veroastetta ei ole varaa nostaa enää tuumaakaan. Se on meillä yksi maailman korkeimmista. Leikataan mieluummin turhista menoista.

Lindén: Totta kai se, mitä jää käteen, on oleellista, mutta näin pienillä palkoilla se jää väistämättä vähäiseksi. Rinteen ja Marinin hallitusten budjetit ovat itse asiassa nostaneet pieni- ja keskipalkkaisten käteen jäävää osuutta. Veroistakin on varaa kiristää. Oleellista on se, mitä verotetaan, ei itsessään kokonaisveroaste.

Uotila: Verotus iskee hoitajankin tilipussiin. 2 800 euron kuukausipalkalla lisävuorolla ansaitusta satasesta lähes puolet menee veroihin. Tämän lisäksi polttoaineen hinnan nousu on tehnyt ison loven monien hoitajien tilipussiin. Lähtisin siis alentamaan verotusta. Palkat ovat työmarkkinajärjestöjen asia ja niitä eivät poliitikot päätä.

Lindén: Kyllä minustakin pienituloisten palkkaverotusta voidaan keventää. Siinä Mats on oikeassa, että palkka-asiat eivät pääosin kuulu poliitikoille. Mutta on kokoomuksellakin ollut ”Sari sairaanhoitaja” -kampanjat. Viime sijassa hoitajille tarvitaan lisää palkkaa. Vaikka sitten valtion pussista.

Uotila: Hallitus olisi halutessaan voinut nostaa naisvaltaisen alojen palkkoja. Tässä on kuitenkin tehty “arvovalinta” – kuten vasemmisto tykkää sanoa – ja rahaa on jaettu kaikkialle muualle. Nyt olisi siis aika siirtyä puheista tekoihin ja priorisoida menoja. Vastuu ei ole kokoomuksella, vaan vallassa olevalla hallituksella.

Lindén: Minä kannatan sitä, että valtion budjettiin laitetaan hoitajien palkankorotuksiin erillisrahoitus. Vähintään koronalisiä tarvitaan. Tähän on myös laaja kansan tuki. Alan myös lakkokenraaliksi tässä asiassa. Jos neuvottelut työnantajien kanssa eivät edisty, en poissulkisi yleislakon mahdollisuutta. Nyt tarvitaan solidaarisuutta.

Uotila: Suomen kestävyysvaje pahenee koko ajan. Vasemmiston palkkahuutokauppa tulisi maksamaan miljardeja ja siihen ei yksinkertaisesti ole varaa. Jos tätä kehitystä ei saada käännettyä, Suomi ajautuu selvitystilaan. Silloin ei nosteta palkkoja. Silloin kaikilta leikataan, eikä kellään ole kivaa.

Lindén: Hoitajapula tulee pitkällä aikavälillä maksamaan paljon enemmän. Jos trendi jatkuu, meillä ei ole kohta tarpeeksi hoitajia. Ja tiedän tilanteen olevan osin jo nyt sellainen. Hoitajilla on valtava kuorma ja ylityöt ovat normi. Jos meidän verrokkimaissa on tuhansia euroja korkeammat kuukausipalkat, kyllä mekin löydämme ratkaisuja budjetin sisällä tai muuten. Arvovalintoja.

Uotila: Sairaanhoitajan palkkaus on Suomessa EU:n keskitasoa. Palkkaa pitää kuitenkin nostaa, jos nykyinen taso ei riitä täyttämään vakansseja. 300 euron korotus maksa vuositasolla lähes miljardin – se ei ole pieni raha. Olisin kuitenkin valmis leikkaamaan miljardin muualta ja rahoittamaan sillä korotuksia.

Lindén: Olemme ainakin samaa mieltä Matsin kanssa hoitajien työn tärkeydestä. Nämä sankarit ansaitsevat kunnian palautuksen myös riittävän palkan muodossa. Ei yhteiskunta ilman heitä pyöri sekuntiakaan.

Uotila: Olemme samaa mieltä hoitajien työn tärkeydestä. Oma mummuni oli hoitaja ja arvostukseni työtä kohtaan on suuri. Julkisen talouden kestävyys pitää kuitenkin aina muistaa lupauksia antaessa, koska talouskriisin kohdatessa hoitajat ja muut julkisen sektorin työntekijät ovat suurimpia kärsijöitä.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 20-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.