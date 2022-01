Korona jyllää Etelä-Suomen vankiloissa – Riihimäellä neljä osastoa karanteenissa

Vankien rokotuskattavuus on alhainen koko väestöön verrattuna.

Koronavirus hankaloittaa elämää myös niinkin suljetussa ympäristössä kuin Riihimäen vankilassa.

Vankilanjohtaja Susanna Schugk-Laulumaa kertoo, että neljä vankilan kuudestatoista osastosta on parhaillaan karanteenissa tai eristyksessä viruksen vuoksi. Eristyksissä olevien vankien tarkkaa määrää vankilanjohtaja ei voi kertoa.

Osastojen koot vaihtelevat 8–18 vankipaikan välillä. Vankipaikkoja lähes täydessä vankilassa on 223.

– Meillä on paljon positiivisia testituloksia niin vangeilta kuin henkilökunnaltakin, johtaja sanoo.

Ilta-Sanomien saaman uutisvihjeen mukaan vangit olisi koronan takia suljettu omiin selleihinsä kymmeneksi päiväksi. Schugk-Laulumaa kertoo, että vankien arjen rutiinit – esimerkiksi puhelinsoitot, ulkoilut ja ruokailut – jatkuvat myös karanteeniaikana, mutta eri tavalla.

– Näissä käydään yksin, hän sanoo.

Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueilla ei ole käynnissä varsinaisia vankilaepidemioita, mutta Etelä-Suomen alueella epidemiatilanne on haasteellinen paitsi Riihimäellä, myös Vantaan, Helsingin ja Jokelan vankiloissa.

Huono rokotuskattavuus

Schugk-Laulumaan mukaan karanteenit ja eristykset ovat vankiterveydenhuollon määräämiä ja kestävät pääsääntöisesti Riihimäellä kymmenen päivää. Asiasta kerrotaan myös vangeille itselleen.

Schugk-Laulumaa kertoo, että rokotuskattavuus on vankien keskuudessa alhainen, alhaisempi kuin rokotuskattavuus koko väestön tasolla.

Rokottamattomat voivat saada koronataudin huomattavasti vakavampana kuin ne, joilla on rokotukset, mutta Riihimäen vankilassa vakavilta tapauksilta on vältytty.

Karanteeneista on jo luovuttu suuressa osassa maata, mutta Schugk-Laulumaan mukaan suljetussa vankilassa ei ole siviilielämään verrattavia mahdollisuuksia pysytellä omissa oloissaan eikä laitosta voi pyörittää etätöinä.

– Meillä on tällä hetkellä paljon oireetonta koronaa. Se tekee tästä erityisen haasteellista, koska vankiloita ei voi pyörittää etätöinä.

Vankiloilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet hoitaa sairastuvia vankeja, Schugk-Laulumaa kertoo. Riihimäellä on oma poliklinikka ja tarvittaessa vankeja viedään vankilan ulkopuoliseen sairaalahoitoon. Pääsääntöisesti vankien koronatauti on pystytty hoitamaan vankiloiden sisällä.