Eurojackpotin jättipotti kasvaa kymmenillä miljoonilla – näin todennäköisesti päävoitto kilahtaa jatkossa

Eurojackpot-arvontoja on tulevaisuudessa kahdesti viikossa. Muutos vaikuttaa myös voittojen todennäköisyyksiin.

Suomalaisten suosikkipeli Eurojackpot uudistuu maaliskuun lopulla merkittävästi, kertoo Veikkaus tiedotteessaan.

Viikoittaisen perjantaiarvonnan rinnalle tulee uusi tiistaisin suoritettava arvonta, joka nähdään ensimmäistä kertaa 29. maaliskuuta. Arvontakertojen lisäys tapahtuu kaikissa peliin osallistuvissa maissa samanaikaisesti.

Ensimmäinen uudistunut arvonta on luvassa perjantaina 25. maaliskuuta.

Muutos vaikuttaa myös Eurojackpotin maksimipottiin, joka on tähän mennessä ollut 90 miljoonaa euroa. Uudistuksen myötä suurin mahdollinen jättipotti kasvaa 120 miljoonaan euroon. Myös pienemmillä voittosummilla nettoaa aiempaa enemmän.

– Eurojackpot-maita on nykyisin todella paljon, joten toisen viikkoarvonnan tuominen peliin sekä maksimipotin nostaminen koettiin ajankohtaiseksi Eurojackpotissakin, Veikkauksen arvontapelien johtaja Ville Venojärvi kertoo tiedotteessa.

Myös pelin voittojen todennäköisyydet ovat muuttumassa. Uudessa formaatissa arvotaan viisi päänumeroa 50:stä vaihtoehdosta ja kaksi tähtinumeroa 12:sta aiemman 10 sijasta.

Näin ollen voittamisen todennäköisyys pienenee. Päävoiton todennäköisyys on maaliskuun lopun jälkeen yksi 139,8 miljoonasta, kun taas tähän asti voitto on kilahtanut todennäköisyydellä yksi 95,3 miljoonasta.

Minkä tahansa voiton saamisen mahdollisuus on puolestaan tulevaisuudessa yksi 31,8:sta. Tähän asti voiton osumiseen omalle kohdalle on ollut mahdollisuus yhdellä 26,4:stä.

Uudistuksen myötä viiden viikon kestopelejä ei voi enää pelata viikosta 8 lähtien ja myös kolmen ja kahden viikon kestopelit keskeytetään. Muutoksen jälkeen kestopelit palaavat kansalaisten käyttöön.

Uudistusten taustalla vaikuttaa Eurojackpotin 10-vuotisen taipaleen juhlistaminen. Eurojackpot-peliä on voinut pelata maaliskuusta 2012 alkaen ja Suomi on ollut mukana pelissä alusta asti. Nykyisin arvonnassa on mukana 33 peliyhtiötä kaikkiaan 18 eri maasta.