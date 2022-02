Kaisa Savolainen ponnisti Nilsiästä Unescon huippuvirkaan Pariisiin.

Jälkeenpäin tarkastellen kaikki näyttää hyvin loogiselta. Ikään kuin Kaisa Savolaisen matka maalaistalosta Nilsiän Vuotjärveltä Pariisiin YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon sihteeristöön olisi edennyt askel askeleelta juuri tuota päämäärää kohti.

Lähes kaikki Savolaisen ennen Unesco-pestiä tekemä valmisti häntä tehtävään Unescon koulutuksellisen tasa-arvon ja erityisohjelmien osastopäällikkönä.

Virka on korkein, johon suomalainen on Unescossa yltänyt. Savolaisen yläpuolella hierarkiassa olivat vain pääjohtaja ja apulaispääjohtajat. Kansainvälisten asioiden kautta minulle tuli halu vaikuttaa. Huomasin, että maailmassa on paljon epäkohtia.

Savolainen on ollut opiskeluajoista asti järjestöihminen. Kuin tulevaisuutta ennustaen järjestötoiminta alkoi Kuopiossa Teinien YK-seurassa.

– Kansainvälisten asioiden kautta minulle tuli halu vaikuttaa. Huomasin, että maailmassa on paljon epäkohtia, Kaisa Savolainen kertoo.

– Siihen minut pyydettiin mukaan. Opiskelin psykologiaa ja olin ammatinvalinnanohjaajana nuorten kanssa tekemisissä. Sen takia seurassa varmaan ajateltiin, että minusta tulisi hyvä puheenjohtaja. Se olikin kiinnostavaa ja hauskaa ja vei mukanaan, Savolainen kertoo.

– En tiedä oliko se seikkailunhalua vai mitä, mutta olin sellainen, että kiinnosti lähteä maailmalle tutkimaan mitä tapahtuu. Minulla ei ollut koskaan ajatusta, että haluan jäädä Kuopioon omakotitaloon asumaan. Minua kiinnostivat perheen perustamista enemmän YK:n ja maailman asiat.

Vuonna 2001 eläköitynyt Savolainen kertoo tarinansa vasta ilmestyneessä kirjassaan Tieni vei Pariisiin (Into).

Kuopiossa Savolainen teki oman työnsä ohessa radio-ohjelmia ja kirjoitti lehtiin. Se oli hyvä pohja, kun hän siirtyi Suomen YK-liiton tiedotussihteeriksi.

Savolainen liittyi Suomi–Kuuba -seuraan, jonka puheenjohtajana toimi vuosina 1972–1976. Hän osallistui heti tuoreeltaan kuukauden mittaiselle prikaatimatkalle, jonka aikana pääsi kokeilemaan työskentelyä sokeriruokopellolla.

– Olin aina pistämässä nokkaani mielenkiintoisiin asioihin, mutta nälkään olisin kuollut, jos olisi pitänyt elanto hankkia sokeriruokoa leikkaamalla. Kuuba oli kuitenkin innostava ja inspiroiva paikka. Ihastuin kuubalaiseen musiikkiin ja ihmiset siellä olivat lämpimiä ja iloisia.

Kaisa Savolainen tietää, että yhteisten näkemysten löytäminen Unescossa ei aina ollut helppoa.

– Siihen aikaan ihailin kuubalaista vallankumousta. Diktaattori Batistan aika oli ollut kamala. Kuubaa kutsuttiin hänen aikanaan Yhdysvaltain bordelliksi. Fidel Castro oli sankari, vaikka valitettavasti myöhemmin hänkin muuttui. Liian kauan ei pitäisi olla vallassa, sillä valta pilaa lopulta jokaisen.

Kuuban-kokemukset toivat mukanaan Savolaisen myöhemmin Unescossa tarvitsemaa kehitysmaiden tuntemusta.

YK-liittoa seurasi työ Kouluhallituksessa, josta Savolainen siirtyi Ammattikasvatushallituksen oppimateriaalitoimiston päälliköksi.

– Kaikesta tästä oli myöhemmin hyötyä työssäni Unescossa, mutta en sitä silloin tiedostanut enkä ajatellut. En nähnyt asiaa niin, että luon urapolkua.

Unescoon tie kuitenkin vei. Ennen Pariisiin lähtöä Savolainen oli toiminut kymmenisen vuotta Suomen Unesco-toimikunnassa ja ollut mukana järjestämässä kokouksia lähinnä kasvatuskysymyksistä.

– YK-liitosta asti oli haluttu kasvatusta kansainväliseen yhteistyöhön ja ihmisoikeuksien opetusta kouluihin ja opetussuunnitelmiin.

Ranskan muuri Champs de Marsilla. Rauha kirjoitettu 32 kielellä ja 13 aakkosella.

Toimikunnan kautta hän osallistui Unescon kokouksiin Suomen valtuuskunnan jäsenenä. Kun Unescon sihteeristössä avautui paikka, Savolainen haki sitä.

Silloinen Unescon pääjohtaja senegalilainen Amadou Mahtar M’Bow tarjosi vaihtoehtoista työtä. Hän tiedusteli, voisiko Savolainen harkita naisohjelmien koordinaattorin virkaa.

Savolainen kieltäytyi, vaikka pelkäsi, että samalla menee mahdollisuus paikkaan sihteeristössä. Pelko oli turha. Savolainen valittiin sihteeristöön 120 hakijan joukosta.

Oli lokakuu 1986, kun Savolainen muutti Pariisiin. Metro oli lakossa ja koti-ikävää lievittivät kolikkopuhelimella soitetut puhelut sukulaisille Suomeen.

Asunnon saannissa oli ongelmia. Edessä oli aukoton ranskalaisen byrokratia. Piti olla ranskalainen pankkitili, jotta asunnon saattoi vuokrata, mutta pankkitiliä ei voinut avata ilman asuntoa.

Kollega Unescosta lähti Savolaisen kanssa pankkiin ja sai virkailijat vakuuttumaan, että tilin avaaminen Savolaiselle oli turvallista.

Via Dolorosalla Jerusalemissa maaliskuussa 1992.

Työhön piti tarttua heti. Työaika aamuyhdeksästä iltakuuteen jatkui usein kokousten venyessä tai töiden kasaantuessa. Kun Unescossa jäsenvaltioiden määrä kipusi kohti kahtasataa, yhteisten näkemysten löytäminen ei aina ollut helppoa.

Niille, joiden mielestä ylenpalttinen kokoustaminen on turhaa, Savolainen muistuttaa, että yhteistyö on tärkeää.

”Elämme kaikki samassa ja yhdessä ainoassa maailmassa, joten on välttämätöntä ratkoa ongelmia yhdessä ja yhteistyöllä. Vaihtoehtona ovat sodat ja sitä tietä elinmahdollisuuksien tuhoaminen maapallolla”, Savolainen kirjoittaa kirjassaan.

– Kokoustaminen on halpaa lystiä asehankintoihin verrattuna, hän lisää.

Konfliktien maailmassa asekauppa kukoistaa. Ja mitä enemmän on aseita, sitä ilmeisempi on vaara, että niitä käytetään.

– Maailman ongelmia hoidetaan väärästä päästä. Jos esimerkiksi rahat, jotka on käytetty Afganistanissa sotimiseen, olisi pistetty koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnan kehittämiseen, olisiko Afganistanin tilanne sama kuin nyt.

Savolaisen työsarkaa Unescossa olivat koulutuksellinen tasa-arvo ja erityisohjelmat. Jälkimmäisiin kuuluivat rauhan- ja ihmisoikeuskasvatus sekä naisten koulutusohjelmat ja vapautusliikkeiden koulutusapu.

Jokaista osa-aluetta hoiti oma virkamiehistö, joka teki esityksiä ja suunnitelmia, joihin sitten tarvittiin osastopäällikön, siis Savolaisen, hyväksyntä.

Kiivasta keskustelua, mutta huumorilla. Siutra Portugal vuonna 1996. Savolainen vasemmalla, oikealla apulaisjohtaja Colin Power.

Unescon koko ohjelman hyväksyy ensin hallintoneuvosto ja sen jälkeen yleiskokous, johon kaikki jäsenmaat osallistuvat. Yleiskokous on kahden vuoden välein, joten uusia ohjelmia tulee tiuhaan tahtiin.

– On tarkkaan kuunneltava mitä jäsenmaat sanovat, koska sihteeristö on heidän palveluksessaan. Ohjelmien pitää olla sellaisia, että ne menevät yleiskokouksessa läpi.

Esimerkiksi, kun laadittiin oppaita suvaitsevaisuuskasvatukseen, jäsenmaiden kulttuurien erityispiirteet piti ottaa huomioon.

Savolaisen mukaan Suomeen ja suomalaisuuteen suhtauduttiin Unescossa hänen aikanaan kunnioittavasti.

– Pohjoismaat olivat alkaneet auttaa kehitysmaita. Suomi oli virallisen politiikan mukaan puolueeton maa, olimme auttaneet kolmatta maailmaa, Etyk ja liennytys olivat tärkeitä asioita. Meitä kohtaan oli tiettyä arvostusta.

Kyläilemässä suomalaisen kehitysasiantuntijan luona Senegalissa vuonna 1998.

– Periaatteilla on merkitystä ja sillä, että itsellä on asiat hoidettu hyvin. Suomen kansainvälinen merkitys saattaa edelleen olla suurempi kuin maamme koko.

Savolaisen mukaan suomalaisten voima on laadukas koulutus, osaaminen ja luovuus.

– Sillä on kansainvälistä poliittistakin merkitystä. Noiden asioiden takia meitä kuunnellaan kansainvälisillä foorumeilla. En tiedä, ymmärretäänkö meillä vieläkään täysin koulutuksen ja kulttuurin merkitystä. Ne ovat lippulaivoja, josta myös talous- ja innovaatiopuoli saavat aineksia. Koulutus on ykkönen Unescossakin.

Eläkkeelle siirryttyään Savolainen lähestyi Unescoa tutkijan näkökulmasta. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2010 aiheenaan Kasvatus maailmanrauhan välineenä – Tapaustutkimus vuoden 1974 Unescon suosituksesta.

Unescon pääjohtajan Federico Majorin läksiäiset 13.11.1999.