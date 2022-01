”Liiviläisistä” lottovoittajalle viestitellyt mies sai syytteen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Kahdeksan miljoonan lottovoittonsa menettänyt 31-vuotias mies joutui elämään pitkään pelon vallassa.

Kun hän alkoi vaatia omiaan takaisin, selvisi että rahojen sijasta hän voikin joutua silmätysten liivijengiläisten kanssa.

Ilta-Sanomat on kertonut aiemmin oikeuskäsittelystä, jossa kahta miestä on syytetty lottovoittajan miljoonien huijaamisesta. Nyt syytteen on saanut uusi rahanlainaaja.

Miljonääri lainasi runsaat puoli miljoonaa euroa 28-vuotiaalle miehelle, joka lupasi maksaa vippaamansa rahat takaisin.

Kun lottovoittaja alkoi vaatia rahojaan ja kertoi vievänsä asian poliisitutkintaan, yritti vippaaja estää asian viemisen poliisille ja uhkasi lottovoittajaa väkivallalla. Uhkaus kohdistui myös lottovoittajan naisystävään.

Uhkaustaan mies tehosti ”liiviläisillä”, jotka hoitavat asian, jos lottovoittaja kertoo asiasta poliisille.

Vihtiläisen 31-vuotiaan entisen lottomiljonäärin rahojen kohtaloa selviteltiin maanantaina neljättä päivää Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa Lahdessa.

28-vuotias mies sai syytteet törkeästä petoksesta ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Törkeä petos koskee noin 515 000 euroa, jonka syytetty onnistui puhuttamaan lottovoittajalta noin puolentoista vuoden aikana joulukuun 2016 ja toukokuun 2018 välisenä aikana.

Osapuolet tutustuivat toisiinsa uhkapeliharrastajien keskustelupalstoilla. Lottovoittaja piti tuttavuutta niin luotettavana, että hänelle saattoi lainata suuria summia rahaa.

Syyttäjän näkemys on, että lottovoittaja siirsi lukuisina tuhansien ja kymmenien tuhansien eurojen pankkisiirtoina yli puoli miljoonaa euroa. Kyse oli lainoista tai sijoituksista liiketoimintaa varten.

Mitä liiketoiminta oli, ei selvinnyt. Samalla tavoin lottovoittaja oli lainannut lähes neljä miljoonaa euroa kahdelle muulle henkilölle, joiden osalta syytteet käsiteltiin viime viikolla.

Puoli miljoonaa vipannut mies lupasi maksaa rahat takaisin, mutta tosiasiassa hän oli varaton, eikä pystynyt palauttamaan kuin mahdollisesti vain 1 780 euroa.

Mies salasi lottovoittajalta varattomuutensa. Lottovoittajalle tuli lopulta yllätyksenä, kun rahat olivat menneet ja niitä ei saanut takaisin.

Lainaamansa rahat syytetty mies käytti uhkapeleihin, kuten nettikasinoon ja vedonlyönteihin.

Syyttäjän mukaan 28-vuotias mies aiheutti tuntuvaa vahinkoa asianomistajalle ja syyttäjä pitää tekoa kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Kun lottovoittaja oli menettänyt miljoonansa ja ajautunut lopulta vararikkoon, hän vei asiansa rikostutkintaan.

Tutkinnan käynnistäminen toi uusia haasteita lottovoittajalle. Kun 28-vuotias mies sai vihiä tutkinnasta, hän alkoi uhkailla lottovoittajaa ja tämän naisystävää, jotta asia ei menisi poliisille.

Syyttäjän mukaan kyse on oikeudettomasta uhkauksesta, jolla rahanlainaaja yritti estää asianomistajaa antamasta lausuntoa todistajana tai asianosaisena.

Uhkauksessa oli kyse väkivallasta. Syytetty lähetti viestejä ja videoita sosiaalisen median kautta lottovoittajalle ja hänen naisystävälleen. Viesteissä heitä uhattiin tappamisella, ampumisella ja ”liiviläisillä”.

Syytetty on esitutkinnassa myöntänyt lähettäneensä viestit ja videot, mutta kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle miehelle kahden vuoden ja kymmenen kuukauden ehdotonta vankeustuomiota.

Mies on tälläkin hetkellä vangittuna, mutta vangitsemisen syy ei liity lottovoittajajuttuun. Hänellä on ennestään rikosrekisteri. Hän ei ollut käräjäsalissa paikalla. Oikeus kuuli syytettyä kuvayhteyden välityksellä.

Monisäikeisen rikoskokonaisuuden käsittely jatkuu vielä käräjäoikeudessa. Lottovoittajan rahojen katoamiseen liittyvät syytteet on nyt kuitenkin käsitelty.