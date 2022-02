Shkurta Rexhan, 27, opinnot päättyivät perjantaina ja uusi työ alkoi lauantaina – tämä tutkinto tarjoaa lähes varman työpaikan

Shkurta Rexha on ylennyt jo vuoromestariksi ja tiimivastaavaksi.

Ilta-Sanomat esittelee tällä viikolla ammattikoulutuksen mahdollisuuksia.

Shkurta Rexhan viimeinen päivä työharjoittelussa oli perjantai. Hän aloitti työt samassa paikassa lauantaina.

– Varmaan olin tehnyt hyvää työtä, hän sanoo naurahtaen.

Helsinkiläinen Rexha, 27, valmistui viime vuoden keväällä lähihoitajaksi. Hän työskentelee liikuntavammaisten asumisyksikössä ja on ylennyt jo vuoromestariksi ja tiimivastaavaksi.

Rexhan tarina ei ole poikkeuksellinen, sillä lähihoitajaksi valmistuvat työllistyvät kaikista ammattikoulualoista todennäköisimmin. Vuoden kuluttua valmistumisesta alle viisi prosenttia lähihoitajista on työttömänä.

Syy on selvä: alalla vallitsee työvoimapula.

Asiakas Kaj sai Shkurta Rexhalta lääkkeensä.

Miksi lähihoitajia ei sitten kouluteta enempää? Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin asiantuntija Sari Ojajärvi huomauttaa, että opiskelupaikkoja on kyllä viime vuosina lisätty, mutta:

– Kaikista ei ole lähihoitajiksi.

SuPer ajaa alalle soveltuvuuskokeita, jotka karsisivat alalle sopimattomat jo ennen opiskelujen alkua. Ojajärven mukaan niissä oppilaitoksissa, joissa soveltuvuuskokeita ei ole käytössä, on paljon opintojen keskeytyksiä.

– Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on yksi vaativimmista perustutkinnoista. Se vaatii työtä mutta antaa myös paljon, Ojajärvi sanoo.

Alan työvoimapulalle ei ole näkyvissä loppua: suuri määrä hoitajia on tulossa eläkeikään, ja peruskoulun päättävät ikäluokat ovat vuosi vuodelta pienempiä. Ojajärvi toivookin, että nuorten lisäksi myös alanvaihtajat hakeutuisivat lähihoitajakoulutukseen.

Shkurta Rexha on esimerkki henkilöstä, jollaisia ala kaipaa enemmän. Hän ehti aloittaa synnyinmaassaan Kosovossa lakiopinnot, mutta päätti Suomeen muutettuaan hakeutua hoitoalalle.

– Näin Suomessa paljon vanhoja ihmisiä. En tiedä miksi, mutta minulla on sellainen tunne, että haluan hoitaa ihmisiä, Rexha sanoo.

Tunne taitaa kulkea suvussa, sillä Rexhan perheessä on paljon sairaanhoitajia. Hän suunnittelee itsekin opintojen jatkamista ja sairaanhoitajan tutkinnon suorittamista.

Lähihoitajan työ voi olla kiireistä.

Rexha toteaa, että lähihoitajan ammatti on raskas. Palkkakaan ei ole suuri: sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneiden kuukausipalkka on keskimäärin 2 600 euroa, mikä on eri ammattikoulualojen vertailussa lähellä pohjaa.

Silti Rexha sanoo pitävänsä työstään ja tuttujen asiakkaiden kanssa toimimisesta paljon. Alaa harkitseville hänellä on viesti:

– Pitää tykätä ammatista. Täytyy tykätä olla ihmisten kanssa. Pitää olla ystävällinen ja vastuullinen. Täytyy olla joustavuutta ja paineensietokykyä. Tärkeintä on, että rakastaa alaa.