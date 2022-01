Ylen MOT paljasti Uuden lastensairaalan vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia ongelmia.

Ylen MOT paljastaa Yle Areenassa sekä Yle TV1 -kanavalla nähtävässä tutkivan journalismin ohjelmassaan Helsingin Meilahdessa sijaitsevan Uuden lastensairaalan ongelmista, jotka ovat vaaraksi potilaille.

MOT:n mukaan vuonna 2018 valmistuneessa sairaalassa oli ensimmäisen vuoden aikana neljä vesivahinkoa ja muun muassa potilaille lisähappea ja ilmaa toimittava kaasujärjestelmä oli pettänyt.

Lasten ja nuorten sydänleikkauksia on jouduttu perumaan poikkeuksellinen paljon. Sydänleikkausjonossa on MOT.n mukaan sata lapsipotilasta. Erään vakavasta sydänsairaudesta kärsivän potilaan leikkausta on siirretty jopa neljä kertaa, kertoo MOT.

MOT:n haastattelemien hoitajien mukaan hoitajapula on todellinen. Esimerkiksi vierihoitajia ei ole riittävästi lapsipotilaille vuodeosastolla.

Uuden sairaalarakennuksen vakavat ongelmat ja puutteet ovat aiheuttaneet vaaratilanteita, kun esimerkiksi kattolevy on tippunut vauvan viereen. Ohjelmaan on haastateltu myös potilaana olevien lasten vanhempia.

Ilta-Sanomat uutisoi joulukuussa, että lasten tehohoitajista on kova pula lastensairaalassa ja jono lasten sydänleikkauksiin on lähes tuplaantunut.

Vastasyntyneiden osasto, jossa tehohoitopaikkoja on 16, on tähän saakka kyennyt vastaamaan tarpeeseen. Isompien lasten osastolla on sen sijaan jouduttu peruuttamaan lukuisia leikkauksia, sillä 14 paikasta on hoitajapulan vuoksi ollut alimmillaan käytössä vain kuusi, kertoi Ilta-Sanomat joulukuussa.

Ongelma koskee erityisesti sydänleikkauksia ja sitä kautta muitakin kuin uusimaalaisia. Kaikkien suomalaisten sydänvikaisten leikkaushoito on keskitetty Helsinkiin.

– Lasten sydänleikkausjonot ovat kasvaneet merkittävästi. Hyvä jono meillä on noin 50 leikkausta, mutta nyt suuruusluokka on noin 90 leikkausta, Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoi tuolloin.