Poliisi tenttasi Päivi Räsäseltä, voiko homo muuttua heteroksi – kuulustelun taustaksi pyydettiin erikoista lausuntoa THL:ltä

Yksi rikossyytteistä liittyy puheisiin, joita Räsänen esitti Ruben Stillerin radio-ohjelmassa. Tutkintansa tueksi poliisi pyysi THL:ltä kannanottoa homoseksuaalisuuden määritelmistä.

Kansanedustaja Päivi Räsästä syytetään kolmesta rikoksesta, joissa kaikissa on nimikkeenä kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Ex-sisäministerin, kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) rikossyytteiden käsittely alkoi maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa. Rikokset kiistänyttä Räsästä syytetään kolmesta rikoksesta, joissa kaikissa on nimikkeenä kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Yksi syytteistä koskee Räsäsen esiintymistä mediapersoona Ruben Stillerin radio-ohjelmassa Yle Puheen kanavalla joulukuussa 2019. Ohjelman jakson nimi oli "Mitä Jeesus ajatteli homoista?"

Syyttäjän näkemyksen mukaan Räsänen oli ohjelmassa levittänyt homoseksuaaleja halventavia mielipiteitä ja antanut ymmärtää, että jos homoseksuaalisuus olisi geneettinen ominaisuus, se olisi sairautta aiheuttava geneettinen rappeuma.

Poliisi päätti jo kertaalleen, ettei Räsästä ole syytä epäillä rikoksesta ohjelmassa esittämiensä näkemysten vuoksi. Esitutkintaa ei aloitettu.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen näkemys oli kuitenkin toinen, ja hänen määräyksellään poliisin oli aloitettava esitutkinta.

Esitutkintamateriaalista käy ilmi, että Räsäsen poliisikuulustelut aloitettiin elokuussa 2020. Hän kiisti syyllistyneensä rikokseen saati solvanneensa vähemmistöjä. Räsänen koki osallistuneensa toimittajan persoonan vahvasti sävyttämään puheohjelmaan, jossa oli runsaasti huumoria ja myös tilannekomiikkaa.

Toimittaja Stiller oli hänen mukaansa avoimesti ja reilusti kertonut, että ohjelmassa keskusteltaisiin myös homoseksuaalisuudesta.

– Stiller esitti kaikenlaista spekulointia, heitteli erilaisia kuvitteellisia väitteitä, joita sitten kommentoin, Räsänen sanoi kuulusteluissa.

– Olen tyytyväinen lopputulokseen eikä minulla olisi ollut mitään korjattavaa.

Ohjelman alussa Stiller esittää Räsäselle kuvitteelliseen väittämän.

– Jos nyt – tieteellisestihän yksimielisyyttä tästä ei ole – mut oletetaan nyt, että saatais aivan varma tieteellinen näyttö siitä, että esimerkiksi homous on niinku geneettinen ominaisuus hyvin pitkälti. Muuttaisko se sinun käsitystäsi mistään? Stiller kysyy.

Räsänen vastaa tuoreimpien tutkimusten osoittaneen, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa ”on aika pieni”.

– Mutta toisaalta ihmisen geeniperintökin on tässä vuosituhansien ja ihmiskunnan historian aikana rappeutunut, eli se ei ole niinku välttämättä sitä, mitä se on ollut silloin, kun meidät on luotu.

Räsänen jatkaa ja sanoo, että ihmisille on ajan saatossa tullut erilaista ”sairautta ja häiriötä aiheuttavaa geeniperintöä”.

– En vertaa alkoholismia ja homoseksuaalisuutta, mut sanon sen, että kyllähän me tiedetään, että tietyt geneettiset seikat niinku voi vaikuttaa alkoholismin syntyyn, kansanedustaja vastaa.

– Että toisilla on sellainen geeniperimä, että ne herkemmin tulevat alkoholistiksi. Ja niinku samalla tavalla pitäisin sen ihan mahdollisena, että joku geeniperintö...

Räsäsen puheenvuoro katkeaa Stillerin kysymykseen. Keskustelu teemasta jatkui ohjelman edetessä.

Päivi Räsänen toi Raamatun mukanaan käräjille.

Poliisikuulusteluissa Räsäseltä tentattiin, mitä hän ajatteli ohjelmassa lausumistaan asioista jälkikäteen ja viittasiko hän homoseksuaalisuuden olevan sairautta aiheuttavan geeniperimän seurausta.

– En viittaa. Mielestäni sanon sen (haastattelussa) myös hyvin selkeästi, että en ajattele niin.

Ennen Räsäsen kuulusteluja poliisi oli pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) asiantuntijalausuntoa homoseksuaalisuutta koskevista lääketieteellisistä näkemyksistä.

Poliisi pyysi THL:ää selventämään, pidetäänkö homoseksuaalisuutta nykylääketieteen mukaan fyysisenä tai psyykkisenä sairautena tai niihin verrattavana häiriönä, tai onko olemassa lääketieteellisiä perusteita luonnehtia homoutta psykososiaaliseksi kehityshäiriöksi tai perversioksi.

Lisäksi poliisi tiedusteli valtion virallisen terveysasiantuntijan näkemystä siitä, onko homouden katsottu aiemmin olleen sairaus tai häiriö. Ensimmäisen korona-aallon ristitulessa kamppaillut virasto antoi vastauksensa 15. huhtikuuta 2020.

Asiantuntijalausunnon vastaukset kiteytyivät pääosin yhden lauseen ympärille: Nykylääketieteen mukaan homoseksuaalisuutta pidetään osana normaalia seksuaalisuuden kirjoa, ei fyysisenä tai psyykkisenä sairautena tai niihin verrattavana häiriönä.

Virasto painotti myös, ettei homoutta voi luonnehtia kehityshäiriöksi.

Poliisi pyysi Räsästä kommentoimaan THL:n näkemyksiä.

– En luonnehdi homoseksuaalisuutta sairaudeksi enkä ole luonnehtinut. Peruspointtini ja -ajatteluni on lähtenyt tästä kristillisen ihmiskuvan opetuksesta, että Jumala on alun perin luonut ihmisen heteroseksuaalisiin suhteisiin, eli miehen ja naisen välisiin avioliittoihin, Räsänen vastasi.

– Se, minkälaisia selityksiä tiede löytää homoseksuaalisuuden synnylle, niin olen näille näkemyksille avoin.

Kuulusteluissa kansanedustajalta tentattiin määritelmää homoseksuaalisuudesta ja siitä, miten ihmisestä hänen mielestään tulee homoseksuaali.

– Homoseksuaalit suhteet ovat syntiinlankeemuksen seurausta. Se miten yksittäisestä ihmisestä tulee homoseksuaali, niin se on varmasti tieteellisen tutkimuksen asia, hän vastasi.

Virkavalta halusi kuulla Räsäsen näkemyksen myös siitä, voiko homoseksuaali hänen mielestään halutessaan muuttua heteroksi. Räsänen kertoi pitävänsä asiaa mahdollisena ja kuulleensa vastaavista kokemuksista.

Poliisi kysyi myös, onko Räsäsen mielestä ihmisarvoa loukkaavaa vaatia homoseksuaaleja luopumaan homoseksuaalisista teoista.

– En usko siihen, että mikään vaatimus auttaa tällaisessa. En ajattele, että on oleellista pyrkiä muuttamaan homoseksuaaleja tai vaatia heitä tekemään heteroseksuaaleja tekoja.

Syyttäjä vaatii Räsäselle 120 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta. Helsingin käräjäoikeus antaa ratkaisunsa myöhemmin.