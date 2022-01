Virkavalta kaipaa yleisöhavaintoja Kuopiossa bussimatkalla tapahtuneesta välikohtauksesta. Teoista epäillyt nuoret ovat yhä pidätettyinä.

Itä-Suomen poliisi tiedotti sunnuntaina väkivaltarikosepäilyistä Kuopiossa ja kaipaa nyt lisähavaintoja epäiltyjen liikkeistä.

Tapahtumat juontavat juurensa lauantai-iltaan. Virkavalta sai tehtävän Kuopion Haapaniemellä sijaitsevaan asuntoon, jossa nuorta tyttöä oli puukotettu.

Poliisin mukaan teosta epäillyt kaksi muuta nuorta tyttöä olivat poistuneet asunnolta bussiin, jossa he olivat haastaneet riitaa itselleen entuudestaan tuntemattomien nuorten kanssa. Tytöt olivat poliisin mukaan yrittäneet lyödä puukolla myös yhtä tämän seurueen jäsenistä.

– Bussissa olleet nuoret saivat otettua puukon pois ja poliisi otti kiinni epäillyt, kun nämä poistuivat linja-autosta, poliisi tiedotti sunnuntaina.

Nyt poliisi pyytää havaintoja bussimatkalla tapahtuneesta välikohtauksesta ja puukotuksen yrityksestä. Kyseessä oli Kuopion keskustan ja Saarijärven välillä liikennöivä bussilinja numero 4.

Tapahtuma-aika ajoittuu lauantaille kello 20.30–21 välille.

– Poliisi pyytää, että nuorten riidasta tai puukotuksen yrityksestä havaintoja tehneet bussimatkustajat ottaisivat yhteyttä Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi

Tutkinnanjohtaja Mikko Hakkarainen pitää tapauksen yksityiskohdat tutkinnallisista syistä tässä vaiheessa omana tietonaan. Hän ei täsmennä rikoksista epäiltyjen tyttöjen ja uhrin tarkempaa ikää.

– Kyse on nuorista rikoksentekijöistä. Osa asioista on selvinnyt ja osa ei. Kuulustelut ovat ihan hyvässä vaiheessa, mutta osa tapaukseen liittyvistä henkilöistä on edelleen kuulematta. En voi tässä vaiheessa kommentoida asiaa enempää, jotta kaikki henkilöt tulevat autenttisesti kuulluksi, Hakkarainen sanoo.