Ryöstötapauksia on sattunut hiljattain muun muassa Vantaalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä.

Itä-Uudenmaan poliisin tietoon on tullut viime aikoina useita tapauksia, joissa alaikäinen lapsi tai joukko alaikäisiä nuoria on ryöstänyt toiselta lapselta tai nuorelta merkkituotteen väkivallalla uhaten, poliisilaitos tiedottaa. Ilmiö on poliisin mukaan huolestuttava.

– Nyt ei puhuta enää mistään ihan kevyistä rikoksista. Jos varastaa joltakulta jotain ja uhkaa häntä väkivallalla, on rikosnimike ryöstö tai törkeä ryöstö. Jos epäilty on täyttänyt jo 15 vuotta, on hän rikosoikeudellisessa vastuussa, kertoo rikoskomisario Simo Kauppinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Kuvatun kaltaisia tapauksia on sattunut hiljattain muun muassa Vantaalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä. Eräässä tapauksessa alaikäistä lasta uhattiin kuula-aseella juna-asemalla.

– Saalis on ollut esimerkiksi merkkivyö tai ulkotakki. Jopa merkkikenkiä on viety toisten lasten jaloista, Kauppinen kertoo.

Kauppisen mukaan näin vakavien rikosten tutkintaan panostetaan poliisissa paljon. Tapaukset saadaan myös lähtökohtaisesti selvitettyä.

– Aloitamme tutkinnan toimenpiteet alusta saakka tutkimalla tapausta ryöstönä tai törkeänä ryöstönä, olipa epäiltynä sitten lapsi, nuori tai täysi-ikäinen. Jos epäilty ei ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa, hänet ohjataan moniammatillisen avun piiriin.

Poliisi suosittelee vanhempia olemaan valppaana. Jos lapselle on yllättäen ilmestynyt merkkivaatteita tai niitä on vastaavasti hävinnyt, tulisi hälytyskellojen soida.

– Nuoren kanssa kannattaa ottaa myös puheeksi, onko hän havainnut tällaista tai kuullut sellaisesta puhuttavan omassa kaveripiirissään tai porukoissa, joissa hän liikkuu. Vanhemman vastuulla on tietää nuoren elämässä vaikuttavista vakavista ilmiöistä, eikä puheeksi ottoa kannata turhaan arastella, Kauppinen painottaa.

Kauppinen muistuttaa, että vaikkei alle 15-vuotias olekaan rikosoikeudellisessa vastuussa, on hän kuitenkin velvollinen korvaamaan uhrille menetetyn omaisuuden arvon.

Alaikäisistä tehdään myös aina lastensuojeluilmoitus, jonka kautta rikoksesta epäilty lapsi ohjataan sosiaalitoimen palveluiden piiriin ja mahdollisesti sovitteluun.