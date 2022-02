Dokumentti Tieteen sokaisemat kertoo Helsingissä tehdyistä eläinkokeista, joiden tärkeiden tulosten hinnan maksoivat apinat.

Riikka Kaihovaaran ohjaama ja käsikirjoittama Tieteen sokaisemat kertoo karun totuuden Helsingin ydinkeskustassa vuosikymmenien ajan tehdyistä eläinkokeista.

– Ihan oikeutetusti ihmisiltä nousevat hiukset pystyyn, jos he näkevät näitä kuvia, mukana ollut tutkija, silmälääkäri Lea Hyvärinen sanoo.

On lähestulkoon ihme, mikä joukko haastateltavia on saatu dokumenttiin puhumaan eläinkokeista, joita Kruununhaassa fysiologian laitoksen kivilinnassa tehtiin vuosien 1966 ja 1998 välillä. Apinatarhan karhu- eli töpöhäntämakakit hankittiin Kaakkois-Aasian viidakosta.

– Ilman tätä tietoa meillä ei olisi tämänhetkistä kuntoutusta. Mutta kyllä meidän täytyisi jatkuvasti tarkkailla ja miettiä, mitä kokeellisessa tutkimuksessa saa tehdä. Koska me pilataan jonkin eläimen elämä, Hyvärinen sanoo dokumentilla.

Eläintenhoitaja Tiina Laaksonen järkyttyi laitoksella muun muassa häkkien koosta.

Helsingin yliopiston fysiologian laitoksella oli jyrsijöiden lisäksi kissoja, apinoita ja koiria. Dokumentti keskittyy apinoilla tehtyyn aivotutkimukseen, jossa tutkittiin näkemistä ja sokeutumista valveilla olevien apinoiden aivoissa.

Apinoiden aivoihin voi laittaa elektrodeja, sillä apinoille ei tule aivoverenvuotoja, tutkija Jyrki Rovamo kertoo.

– Aivothan eivät aisti kipua, hän sanoo.

Eräässä tutkimuksessa vastasyntyneiden apinoiden silmäluomet ommeltiin kiinni ja ne avattiin, kun apinat olivat 7–9 kuukauden ikäisiä. Silloin apinat käyttäytyivät ikään kuin ne olisivat sokeita, vaikka niillä teoriassa oli kyky nähdä.

Hyvärinen kertoo, että apinoiden silmäluomien kiinni ompeleminen on ehdottomasti vaikein työ, jonka hän on koskaan tehnyt.

– Oli pakko oppia sulkemaan silmät. Ompelin ne silmänluomet kiinni niin varovasti, että ei jäänyt mitään, mistä emo olisi kiinnostunut. Se on teknisesti hankalaa, ja kun se on niin olemattoman pieni, paperinohuet ne silmäluomet. Sen hikisempää työtä en ole koskaan tehnyt, hän sanoo.

Hyvärinen kertoo vuosista avoimesti. Ohjaaja Riikka Kaihovaara kirjoittaa Ylen verkkosivuille kirjoittamassaan artikkelissa, että monet apinoita hoitaneet eivät halunneet kertoa laitoksen arjesta kameralle ja eräs heistä sanoi, että häntä on suoranaisesti kielletty osallistumasta dokumenttiin.

Laitoksen apinoille annettiin nimet.

Dokumentissa tuodaan esiin eettinen vastakkainasettelu. Tutkimustulokset olivat arvokkaita.

– Näkemisen rakenne hyvin voimakkaasti perustuu siihen tilaan, jota kädet käyttävät. Ei sitä voi tutkia millään muulla eläimellä, silmälääkäri Lea Hyvärinen sanoo.

– Se on tämän nykyisen varhaiskuntoutuksen kulmakivi.

Vuonna 1981 lääketieteen jaettu Nobel-palkinto annettiin David Hubelille ja Torsten Wieselille, jotka tutkivat Harvardissa kissojen näköjärjestelmää. Hubel ja Wiesel olivat läheisiä Kruununhaan tutkijoiden kanssa.

Hyvärinen ei pidä eläinkokeita ongelmattomina.

– Vaikka olen ollut kokeellisissa eläintutkimuksissa niinkin paljon, niin en koskaan niitä hyväksynyt, loppuun saakka, hän sanoo.

– Se oli se vaikeus myöskin tässä.

Tutkimuksessa saatiin selville, että joitakin visuaalisia ärsykkeitä herkkyyskaudella saanutta ihmistä voidaan opettaa hyödyntämään visuaalista tietoa korjausleikkauksen jälkeen.

Tutkimukseen otti osaa toiminnallisesti sokea Christina Sandström, jota opetettiin näkemään onnistuneesti. Lastenkodissa varttunut Sandström näki lapsena hieman, mutta sokeutui vakavammin 11-vuotiaana.

Hän muistelee aikoja dokumentissa.

– Siihen aikaan ei ollut oikeastaan kuntoutusta. Jos joku näki jonkin verran, hänen piti käyttäytyä kuten sokea, Sandström kertoo lapsuudestaan.

Sandström kävi korjausleikkauksessa 23-vuotiaana. Sen jälkeen hänen kanssaan tehtiin erilaisia tehtäviä, ja Sandström pystyi näkemään taas hieman.

– Olen kirjoittanut vähän muistiinpanoja. Olin omassa huoneessani, ja nostin puseroani. Huh, kauheata, näin oman vatsani. Mähän en ollut koskaan nähnyt vatsaani, hän muistelee.

– Ja kun luin pistekirjoitusta – mikä tuossa – ai, sehän on mun oma käsi.

1990-luvulla hänen näkönsä heikkeni taas.

Tutkijat oppivat paljon aivotoiminnasta.

Lea Hyvärinen on tehnyt pitkän ja kansainvälisen uran professorina ja tutkijana erityisesti monivammaisten lasten näkökykyä tutkien.

– Me todistimme näillä apinoilla, että lapset täytyy saada kuntoutukseen heti syntymän jälkeen, hän sanoo.

– Se oppiminen, miten aivot käyttävät näkötoimintoja muiden aistitoimintojen mukana. Se on asia, jota olen yrittänyt puhua silmälääkäreille 45 vuotta. Se ei mene perille.

Äänessä on myös laitoksella 1980-luvulla mukana ollut solubiologi Paula Hirsjärvi, joka on sittemmin opiskellut filosofiksi ja tutkinut eläinkokeiden oikeutusta.

– Ehkä silloin toimittiin senaikaisen parhaan ymmärryksen mukaan. Ainakin tutkijat kokivat toimivansa.

– Pitäisikö meidän joidenkin eläinkokeiden kohdalla lähteä siitä, että tämä vain menee yli? Vaikka siitä saataisiin tietoa, joka on potentiaalisesti hyödyllistä, niin sen eläimen aktuaalinen kärsimys on tärkeää ottaa huomioon. Meillä on tämä keskustelu käymättä yhteiskunnassa, Hirsjärvi sanoo.

Kokeita tehtiin myös maaseudulta hankituilla kotikissoilla, joiden päänahka avataan videolla.

– Nämähän oli niin kutsuttuja kertakäyttöeläimiä, eli varmaan nykyisin ei saataisi tällaisia kokeita tehdä, vaikka ne olivat tietenkin täysin kivuttomia, kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi sanoo.

– Kyllähän se välillä tuntui – en sanoisi epäeettiseltä – mutta vähän kurjalta lopettaa kissa.

Eläintenhoitaja Tiina Laaksonen päästi Iltalehden kuvaajan laitokseen 1987, ja tieto kokeista vuosi julkisuuteen ryminällä.

– Silloin sai tehdä kaikkensa, ettei lähde kirkuen karkuun, hän kertoo dokumentissa ensimmäisestä vierailustaan fysiologian laitoksella.

– Maallikkoparka kuvittelee, että jos päähän porataan vanteet ja tehdään aukkoja ja riistetään näköä ja poistetaan elimiä ja poltetaan, tällaista. Me onnettomat maallikot, kun me ei ymmärretä fysiologiaa niin kuin ammatti-ihmiset, me kuvitellaan tosiaan, että se on tuskallista, Laaksonen sanoo ironisesti.

Läänineläinlääkärin mukaan kokeita varten olisi vaadittu erityisluvat, ja laitoksen kokeet keskeytettiin hetkeksi, kunnes luvat myönnettiin ja toiminta jatkui.

Viimeiset kolme apinaa siirrettiin 1998 eläintieteellisen tiedekunnan tiloihin, ja ne lopetettiin 2000-luvun alussa tarpeettomina.

Ylen dokumentin on tuottanut Ari Lehikoinen.

Tieteen sokaisemat, torstaina TV1 klo 19.00. Katsottavissa myös Yle Areenassa