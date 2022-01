Entisen sairaalapomon jytky Etelä-Savossa – päihitti kaikki ennakkosuosikit

Liike Nyt on Etelä-Savossa yhden miehen, Panu Peitsaron, liike.

Savonlinnan seudun sotepalveluista vastanneen Sosterin entisen johtajan Panu Peitsaron (liik.sit.) menestystä aluevaaleissa voidaan pitää jättiyllätyksenä.

Peitsaro peittosi Etelä-Savon aluevaaleissa kaikki ennakkosuosikit, kansanedustajat ja maakunta- ja kuntapolitiikan kellokkaat. Savonlinnassa Liike Nyt ponnahti Peitsaron ansiosta kaupungin suurimmaksi puolueeksi ohi keskustan ja sosiaalidemokraattien.

Kun Etelä-Savon äänistä oli laskettu 97 prosenttia, Peitsaro oli saanut 3 390 ääntä ja oli sillä maakunnan ääniharava. Savonlinnassa Liike Nyt ponnahti kerralla ykköseksi ohi entisten valtapuolueiden keskustan ja sosiaalidemokraattien.

Vaalitulos yllätti myös Peitsaron itsensä.

– Onhan tämä ihmejuttu. Äänimäärä on ihan käsittämätön. Toki se lämmittää sydäntä, mutta asettaa myös kovia haasteita tulevaan tehtävään.

Sosterin virkajohtajana toimiessaan Peitsaro ajoi voimakkaasti Savonlinnan seutua Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen.

Kun alue lailla määrättiin kuulumaan Etelä-Savoon, Peitsaro erosi virastaan ja hänelle junailtiin Sosterissa uusi työpaikka terveyden ja toimintakyvyn ylilääkärin virkaan. Uudessa tehtävässään hän ei kauan vanhennut. Nykyisin Peitsaro on lääkärinä Puolustusvoimissa.

Peitsaro ei usko, että hänen virka-aikaisesta toiminnastaan olisi jäänyt jotain sellaista Mikkelin seudun päättäjien hampaankoloon, mikä estäisi hedelmällisen yhteistyön rakentamista.

– Moni asia on muuttunut. Lainsäädäntö on nyt selvä. Savonlinnan seutu kuuluu Etelä-Savon hyvinvointialueeseen ja sinne mennään. Nyt ei kannata enää vanhoja kaivella.

Samaa mieltä on myös Pertunmaalta Mikkelin seudulta oleva maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) Nimenomaan Leppä oli keskustavaikuttajista se, joka uhkasi tehdä asiasta hallituskysymyksen, mikäli Savonlinnan sallittaisiin livetä Pohjois-Savoon. Se olisi samalla merkinnyt kuoliniskua koko Etelä-Savon maakunnalle.

– Linja on selvä. Etelä-Savo on nyt yhtenäinen hyvinvointialue ja piste. Sillä mennään. Jätetään taakse kaikki entiset erimielisyydet alueen sisällä ja panostetaan siihen, että elinvoima säilyy, palvelut säilyvät ja hyvinvointi lisääntyy Etelä-Savon joka kolkassa. Uskon vakaasti siihen, että siihen pystytään. Siihen on pystyttävä.

Myöskään Leppä ei usko siihen, että kenenkään hampaankoloon olisi jäänyt mitään sellaista, joka estäisi jatkossa yhteistyön syntyä.

– Politiikka on politiikkaa. Jos jäädään aina vain makaamaan vanhoihin juoksuhautoihin, niin siellä sitä saadaan maata. Eteenpäin on mentävä, reservin majuri Leppä totesi Ilta-Sanomille.

Hän sanoi hyvin ymmärtävänsä savonlinnalaisten halun näyttää näissä aluevaaleissa, että kaupunki on viime aikoina kokenut kovia.

– Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttaminen oli yksi koulutuspolitiikan hölmöimmistä päätöksistä ja nyt epävarmuutta on lisännyt huoli keskussairaalan asemasta. Ei ole ihme, että savonlinnalaiset halusivat puolustaa omaa aluettaan ja samalla koko Etelä-Savoa.

Näissäkin vaaleissa maakunnan ääniharavaksi ennustettu Antti Häkkänen (kok.) on myös yllättynyt Liike Nytin menestyksestä Savonlinnassa.

– Siellä on sairaalakysymyksen ympärille syntynyt yhden miehen liike. Näyttää siltä, että aika kovat odotukset ladataan nyt yhteen henkilöön. Uskon kyllä, että yhteinen sävel maakunnan sairaalakiistoihin löytyy. Se on tietysti meistä politiikoista kiinni. Nyt jos koskaan maakunnan sisällä tarvitaan puolueiden välistä yhteistyötä. Se on selvä juttu.