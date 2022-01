Vihreistä tulossa vaalien häviäjä – ”Puolueena emme onnistuneet”

Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen arvioi, että vihreitä ei ole aluevaaleissa mielletty sote-puolueeksi. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolestaan kertoi olevansa tyytyväinen alustaviin tuloksiin.

Vihreät on saamassa aluevaaleissa kylmää kyytiä. Vasemmistoliiton kannatus puolestaan nousi edellisiin kuntavaaleihin nähden.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kuvaili Ylen haastattelussa Kuntatalolla olevansa tyytyväinen.

Puolueen kannatus on nousemassa viime kuntavaaleihin nähden noin 0,9 prosenttia. Aluevaaleissa kannatusprosentti on hieman yli 8 prosentin. Etumatkaa vihreisiin on siis lähes prosenttiyksikkö.

– Voidaan olla hyvin tyytyväisiä, jos tulos pysyy tämmöisenä. Olemme tulleet kuntavaaleista eteenpäin, Andersson hymyili.

– Meillä on uskolliset äänestäjät. Olemme myös onnistuneet uudistamaan äänestäjäkuntaa ja saaneet nuoria äänestäjiä lisää esimerkiksi suurista kaupungeista.

Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen sijaisti vaali-illassa puheenjohtajan sijaista Iiris Suomelaa. Holopainen oli Anderssoniin nähden synkemmissä tunnelmissa.

Ylen ennusteen mukaan vihreiden kannatus olisi vain hieman yli 7 prosentin. Kuntavaaleissa kannatus oli 10,6 prosenttia, ilman Helsinkiä 9,1 prosenttia. Vihreiden kannatuksen oli ennakoitu jäävän alhaiseksi, sillä helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa.

– Olen pettynyt. Eniten harmittaa innokkaiden ehdokkaidemme puolesta. Meillä on noin tuhat osaavaa ehdokasta, jotka nimenomaan näkivät sote-asiat sydäntään lähellä, Holopainen harmitteli.

Hän sanoi, ettei osaa antaa vielä kovin syvällistä analyysia siitä, miksi vihreiden ehdokkaat eivät keränneet enempää ääniä. Joitakin arvioita hänellä kuitenkin oli.

– Ennakkoon oli ehkä ajateltu, että vihreitä ei mielletä sote-puolueeksi. Puolueena emme onnistuneet, vaikka sote-osaajia ehdokkaissa oli. Ehkä meillä on tässä petrattavaa jatkossa, hän arvioi.

Iiris Suomela ei päässyt paikalle, sillä hän altistui aiemmin tällä viikolla koronavirukselle. Suomelan koronatestitulos oli negatiivinen.

Holopaiselta kysyttiin, voisiko vihreiden kannatuksen lasku johtua siitä, että puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo ei ollut äitiyslomansa vuoksi luotsaamassa puoluettaan aluevaaleissa.

– Mielestäni Iiris on onnistunut vaalitenteissä erinomaisesti. En usko, että puheenjohtajan sijaisjärjestely on merkittävästi vaikuttanut tulokseemme, Holopainen sanoi.