Muissa Pohjoismaissa levinnyt omikronmuunnoksen alavariantti, niin sanottu ”viekas omikron”, havaitaan todennäköisesti pian myös Suomessa, sanoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen alavariantti BA.2 tulee esiin Suomessa todennäköisesti viikon tai kahden sisällä, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Lehtosen mukaan alavariantti voi tulla vastaan jo seuraavilla sekvensointikierroksilla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

– Se on Tanskassa ja Norjassa jo levinnyt, ja on hyvin todennäköistä, että sama toistuu Suomessakin.

Muista Pohjoismaista saatujen tietojen perusteella alavariantti on tartuttanut jonkin verran myös jo alkuperäisen omikronin aiheuttaman taudin sairastaneita.

Myös Suomessa on vaarana, että osa sairastuu uudelleen, Lehtonen toteaa.

– On avoin kysymys, sairastuvatko kaikki. Tanskaan verrattuna olemme rokotuksissa pari kuukautta jäljessä, ja se voi olla tavallaan jopa onni, sillä rokotukset suojaavat uusilta varianteilta paremmin, kun rokotukset ovat ihan tuoreita.

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan iso kysymys on, kuinka hyvin aiemmin sairastettu tauti ja rokotukset suojaavat vaikealta taudilta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

– Jos alavariantti pystyy sairastuttamaan uudelleen, silloin se tarkoittaa sitä, että riski on suurempi heillä, jotka eivät ole vaikealta taudilta suojassa, Järvinen sanoo.

Järvinen kuitenkin toteaa, että myös nykyinen omikron voi ajan mittaan aiheuttaa uuden infektion, sillä rokotusvaste hiipuu muutamien kuukausien jälkeen.

– Kyllä me kaikki tulemme nämä virukset kohtaamaan useammin kuin kerran vielä tulevaisuudessa.

Uuden alavariantin leviämisestä ei Lasse Lehtosen mukaan kannata olla huolissaan. Alavariantti BA.2 muistuttaa paljon alkuperäistä omikronvarianttia BA.1:tä. Tartuttavuudeltaan ja taudinkuvaltaan ne ovat hyvin samankaltaisia.

– En usko, että se kauheasti vaikuttaa kokonaistilanteeseen.

Ainoa ero on siinä, että uutta alavarianttia on alkuperäistä vaikeampi havaita. Siitä alavariantti on saanut myös englanninkielisen lempinimen ”stealth omicron”, joka on suomeksi käännettynä ”viekas” tai ”vaivihkainen omikron”.

Siinä missä BA.1 voidaan erottaa muista koronavarianteista pcr-testillä, BA.2 vaatii sekvensoinnin. Alavariantti kuitenkin tunnistetaan koronavirukseksi kaikilla tavanomaisilla testaustavoilla.

Käytännössä asialla ei Lehtosen mukaan kuitenkaan ole suurta merkitystä.

– Testeissä on seurattu S-geeninegatiivisuutta, joka on ollut merkki BA.1-tyypin omikronista, ja jos se väistyy, voidaan aika hyvin tehdä valistunut arvaus, että kyseessä on BA.2.

Lehtosen mukaan on vaikea ennakoida, tuleeko alavariantista Suomessa uusi valtavariantti. Siihen vaikuttavat esimerkiksi se, kuinka paljon alkuperäisen omikronmuunnoksen aiheuttaman taudin sairastaminen ja rokotukset yhdessä suojaavat.