Lotossa ei löytynyt tällä kierroksella yhtään täysosumaa eikä 6+1 -tulosta.

Loton kierroksen 3 / 2022 oikea rivi on 2, 5, 8, 11, 15, 19, 29. Lisänumero on 38. Plusnumero on 7.

Paras voittotulos tällä kierroksella on 6 oikein, jolla saa noin 970 euroa. Plusnumerolla potti on reilut 4 800 euroa.

Ensi viikon kierroksella jaossa on 12 miljoonaa euroa.