Föhn-tuuli puhkuu Suomeen lämmintä ilmaa – jopa poikkeuksellisia lukemia

Erityisesti Lapissa on ajankohtaan nähden erityisen lämmintä.

Lännestä Suomeen saapuva Föhn-tuuli nostaa lämpötiloja sunnuntaina ja maanantaina huippulämpimiin lukemiin. Lämpötilat nousevat erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

– Lapissa lämpöasteita on huomenna noin 3–4. Maanantaina 5–6 astetta voi olla jo tosiasia, kertoo Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Tammikuun loppu on tavallisesti vuoden kylmintä aikaa.

– Rovaniemellä päivän ylin lämpötila on normaalisti noin kuusi astetta pakkasta. Ja Pellossa on normaalisti vielä asteen pari kylmempää eli tämä on iso poikkeama, Tuovinen sanoo.

Etelä-Suomessakin ollaan ajankohtaan nähden lämpimissä lukemissa, vaikkei lämpötilaero ole niin suuri kuin Lapissa.

– Huomenna lämpötila on etelässä aavistuksen verran plussan puolella, sisämaassa on pikkupakkasta. Maanantaina lämpötila on noin kolmen lämpöasteen paikkeilla. Tavallisesti tähän aikaan vuodesta lämpötila on Helsingissä muutaman asteen pakkasen puolella.

Sää on vajaan kuukauden ajan vaihdellut lauhasta kylmään.

Tiistaiksi sää jälleen kylmenee. Tiistai on lisäksi tuulinen päivä. Myös keskiviikosta on tulossa kylmä päivä.

– Keski- ja Pohjois-Lapissa mennään keskiviikkona jo alle tuon keskimääräisen päivän ylimmän lämpötilan eli 6–8 pakkasasteen. Sää on ollut vajaan kuukauden ajan varsinaista vuoristorataa, Tuovinen summaa.