Muu Eurooppa höllentää koronarajoituksia, mutta ei Suomi – näin asiaa perustellaan

Hallitus päätti viime viikon tiistaina jatkaa koronarajoituksia Suomessa helmikuun puoliväliin asti, ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti perjantaina jatkaa Uudenmaan liikunta- ja virkistystilojen sulkua. Kun Suomi sulkeutuu, ulkomailla rajoitustoimia puretaan. Mistä se johtuu?

Useat Euroopan maat ovat luopuneet tai ovat luopumassa monista koronarajoituksista, vaikka tartuntamäärät ovat useassa maassa edelleen suuria.

Rajoitusten vähentämisestä on kerrottu esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Tanskassa ja Alankomaissa.

Suomen hallitus päätti kuitenkin jatkaa lähes kaikkia viime joulukuussa asetettuja koronarajoituksia helmikuun puoliväliin asti.

Hallitus perustelee rajoitustoimien jatkamista sairaalakapasiteetin turvaamisella ja sillä, että kolmansien rokotusannosten antamiselle saadaan enemmän aikaa. Myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti perjantaina, että Uudenmaan liikunta- ja virkistystilojen sulkua jatketaan helmikuun alkuun asti.

Ravintolarajoitukset jatkuvat helmikuun puoliväliin asti. Ravintolat saavat olla auki kello 5 – 18 ja anniskelun on loputtava kello 17. Lisäksi ravintoloiden asiakaspaikkoja on rajoitettu.

Rajoitustoimet ovat saaneet laajaa kritiikkiä erityisesti niiltä, jotka kärsivät rajoitustoimista eniten, kuten esimerkiksi ravintoloitsijoilta ja kuntosaliyrittäjiltä. Useat ovat kyseenalaistaneet, onko rajoituksista enemmän hyötyä kuin haittaa yhteiskunnallisesti tarkasteltuna.

Esimerkiksi perjantaina useat suomalaiset ravintolat kiinnittivät ravintoloidensa ikkunaan #nytriittää-kyltin ilmaistakseen tyytymättömyytensä hallituksen rajoitustoimiin. Samaan aihetunnisteeseen on voinut törmätä sosiaalisessa mediassa.

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen pitää sekä hallituksen että aluehallintovirastojen asettamia rajoitustoimia täysin perusteltuina.

– Eilen [liikunta- ja virkistystilojen] rajoitustoimia jatkettiin avin päätöksellä Uudenmaan alueella. Silloin kun rajoituksia jatketaan, niiden on on oltava välttämättömiä. Se, miksi nämä rajoitukset ovat välttämättömiä, johtuu siitä, että meillä on nyt enemmän potilaita kuin koskaan aikaisemmin epidemia-aaltojen huipussa, Järvinen sanoo.

Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen uskoo, että tautihuippu olisi jo pian saavutettu ainakin pääkaupunkiseudulla.

Omikronin aiheuttama sairaalakuormitus ja erityisesti tehohoidon kuormitus ovat aiempiin variantteihin nähden suhteessa pienempiä. Isot potilasmäärät selittyvätkin nyt tartuntamäärillä, jotka ovat viimeisten viikkojen ajan olleet erittäin suuria.

Sairaaloihin päätyy prosentuaalisesti vähemmän potilaita kuin aiemmin. Se johtuu Järvisen mukaan siitä, että että suuri osa väestöstä on rokotettuja, omikron aiheuttaa lievempää tautia kuin aiemmat variantit ja tautia on esiintynyt pääosin 20 – 50-vuotiailla, eli niillä, jotka eivät kuulu ikänsä puolesta taudin riskiryhmään.

Husin alueella sairaalakuormitus on pysynyt nyt noin viikon verran tasaisena, mutta perusterveydenhuollon puolella kuormitus on hieman noussut. Jos lukemat pysyttelevät Husin alueella tasaisina tai kääntyvät jopa laskuun, Etelä-Suomen avin asettamia rajoitustoimia voitaisiin Järvisen mukaan purkaa jo ennen niiden nykyistä loppumisajankohtaa.

– Lakiinkin on kirjattu, että jos rajoitustoimille ei ole enää perusteita, ne tulisi purkaa. Meillä on siis koko ajan velvoite arvioida tilannetta.

Järvinen kertoo, että purkutoimet kohdistuisivat luultavasti vähäisen riskin toimintoihin, eli esimerkiksi sisäliikuntatiloihin kohdistuviin rajoituksiin.

Uimahallien ja kuntosalien ovet pysyvät kiinni nykyisen päätöksen mukaan 7. helmikuuta asti. Jos tautitilanne helpottaa, rajoituksia voidaan purkaa jo ennen sitä.

Miksi Etelä-Suomen avi päätti asettaa rajoituksia, jos niitä oltaisiin mahdollisesti purkamassa jo melko pian?

– Husin alueen epidemiahuippu alkaa olla näillä näppäimillä, sen jälkeen tilanne lähtee ehkä paranemaan. Mutta ihan vielä se hetki ei ole. Potilastilanne on tällä hetkellä sangen tiukka.

Hämmennystä hallituksen koronalinjaukseen aiheutti viime viikolla THL:n raportti, joka otti kantaa siihen, onko tiukkojen koronatoimien asettamiselle tällä hetkellä perusteita. Raporttia tulkittiin julkisuudessa niin, että THL ei tukisi hallituksen päätöstä rajoitustoimien jatkamiselle.

THL:n johtaja Markku Tervahauta korjasi viime viikolla julkisuudessa tehtyjä tulkintoja. Hän sanoi, että erityisiä perusteita luopua voimassa olevista rajoituksista ei tällä hetkellä ole. THL:n raportti otti kantaa siihen, että nykyisiä rajoitustoimia ei olisi kuitenkaan syytä enää tiukentaa.

– Meidän [THL] mielestämme nyt ei ole perusteita myöskään mennä sellaiseen voimakkaaseen lockdown-tyyppiseen tilanteeseen, hän sanoi keskiviikkona STT:lle.

Muualla Euroopassa koronarajoituksia on jo alettu purkaa, kun Suomessa niitä jatketaan.

Järvinen toteaa, että Suomen tilannetta ei voida verrata muuhun Eurooppaan, sillä Suomi on tautitilanteessa useita muita Euroopan maita jäljessä viikon tai parin verran.

– Meillä [tartuntojen] nousukulma on alkanut myöhemmin kuin muualla, joten on loogista, että Suomi ei ole vielä avaamassa rajoituksia kuten muualla Euroopassa.

Järvinen lisää, että vaikka pääkaupunkiseudulla oltaisiinkin jo pian saavuttamassa tautihuippu, muu Suomi laahaa tässä vielä jäljessä. Joillain paikkakunnilla alueelliset rajoitustoimet saattavat olla ajankohtaisia siksi vasta muutaman viikon kuluttua.

Husin Infektiosairauksien erikoislääkäri Ville Holmberg ei ole Järvisen kanssa virallisten rajoitustoimien välttämättömyydestä täysin samoilla linjoilla. Hän julkaisi Twitterissä twiitin, jossa ihmettelee Etelä-Suomen avin päätöstä jatkaa liikunta- ja virkistystilojen sulkua.

– Minusta nyt on saavutettu [tautimäärissä] tasaantunut tilanne, eikä vaikuta siltä, että nopeaa kasvua olisi tulossa. Mielestäni kovia rajoitustoimia, jotka vaikuttavat ihmisten elinkeinotoimintaan ja perusoikeuksiin, voitaisiin purkaa.

Holmberg ei tarkoita, että kaikki koronatoimet tulisi purkaa tyystin, vaan että rajoitusten sijaan luotettaisiin ihmisten harkintakykyyn seurata terveysturvallisia ohjeita. Rajoitusten sijaan olisi siis tärkeämpää antaa selkeitä toimintaohjeita ja -suosituksia.

– Mielestäni virallisten rajoitusten vaikutuksia jopa yliarvioidaan. Jos ihmiset saavat oikeaa tietoa riskeistä ja tautitilanteesta, he osaavat muuttaa itse omaa käyttäytymistään sen mukaiseksi, hän sanoo Ilta-Sanomille.

Holmberg ei vähättele tautitilannetta, vaan sanoo, että juuri nyt pitää viestiä, että tilanne on edelleen hankala.

– Koen, että olemme tilannekuvasta ja epidemian suunnasta siis Asko Järvisen kanssa samoilla linjoilla.