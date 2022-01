Missä on Eetu, 19? Poliisi kaipaa vihjeitä Lohjalla kadonneesta miehestä

Viimeisestä varmasta havainnosta on kulunut jo yli kaksi viikkoa.

Poliisi etsii edelleen Lohjalla kadonneeksi ilmoitettua 19-vuotiasta Eetu Suonkantaa. Viimeinen varma havainto hänestä on 3. tammikuuta puolenpäivän aikaan Maksjoentiellä, Lohjalla.

Suonkanta on katoamishetkellä ollut pukeutuneena tummaan/mustaan lippalakkiin, tummaan/mustaan huppariin, jonka päällä on ollut jonkinlainen tumma liivi/takki. Hänellä on ollut tummat housut ja valkoiset lenkkarit. Hän on 185 cm pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Poliisi pyytää Suonkannan olinpaikasta tietäviä tai hänestä Ojamon ja Virkkalan välisellä alueella havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa poliisille. Alueella asuvia pyydetään myös ilmoittamaan, mikäli heillä on havaintoja kadonneesta.

Vihjeet ja havainnot pyydetään ilmoittamaan Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 025 541 3031 tai sähköpostilla vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi