Jo ala-asteella koulutoverinsa kiusaamisen aloittanut ja piinaamista yli kuuden vuoden ajan jatkanut ammattikouluopiskelija on määrätty Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa samalla kampusalueella opiskelevan lukiolaisen suojelemiseksi lähestymiskieltoon.

Oikeus perustelee tuomiota uhriin kohdistetulla vakavalla häirinnällä, joka on ilmennyt muun muassa seuraamisena, uhkaamisena ja fyysisenä väkivaltana.

Osapuolet ovat noin 17-vuotiaita. Heidän tiensä kohtasivat ensimmäinen kerran ala-asteella. Asiakirjojen mukaan nykyinen lukiolainen joutui toisen pojan silmätikuksi siinä vaiheessa, kun hän siirtyi samalla luokalle.

Kaltoinkohtelu jatkui yläasteella ja oli pojan äidin mukaan viikoittaista. Poika alkoi pelätä liikkumista seuraamisen takia.

Yläasteella piinaaminen jatkui. Pojan mukaan kiusaaja pahoinpiteli häntä useamman kerran.

Tilanne ei ole rauhoittunut, vaikka uhri on nykyään lukiossa ja kiusaaja ammatillisessa koulutusyksikössä. Oppilaitokset ovat samalla kampusalueella ja opiskelijoilla on yhteinen ruokala.

Lukiolainen kertoi käräjäoikeudelle pelottaviksi ja hirvittäviksi kokemistaan tapahtumista. Hän ilmoitti kiusaajan nähdessään jäävänsä tien reunaan väylän ylittämisen sijasta, koska ei halua jäädä esimerkiksi mönkijän alle. Lukiolaisen mukaan ammattikouluopiskelija kiertelee toistuvasta hänen ympärillään kotimatkalla.

Nuorukainen on soittanut ahdingostaan hätäkeskukseen, pyytänyt apua ohikulkijoilta ja hakeutunut myös turvaan kauppaan. Kiusaaja seuraa häntä pahimmillaan useamman kerran viikossa.

Lukiolaisen mukaan kiusaaja uhkasi taannoin vetää häntä turpiin ruokailuun mentäessä. Nuorukainen ilmoitti uhkauksesta välittömästi lukion rehtorille.

Ammattikouluopiskelija vaati käräjäoikeudessa lähestymiskieltohakemuksen hylkäämistä perusteettomana. Hän kiisti muun muassa koulukiusaamisen, uhkaamisen, seuraamisen ja häirinnän.

Ammattikouluopiskelija myönsi, ettei heillä on ollut aika huonot välit ala-asteelta lähtien. Fyysistä väkivaltaa ammattikouluopiskelija kertoi kohdistaneensa nykyiseen lukiolaiseen viimeksi yläasteella. "Lähiaikoina" sellaista ei ole kuulemma tapahtunut.

Käräjäoikeus arvioi näytetyksi esimerkiksi sen, että ammattikouluopiskelija on viime vuoden puolella heittänyt lähestymiskiellon hakijaa selkään limsapullolla. Riittävä näyttö on oikeuden mukaan saatu myös uhrin seuraamisesta, nimittelystä ja uhkauksesta lyödä oppilaitoksen tiloissa.

Oikeuden mielestä lukiolaisella on perusteltua syytä pitää seuraamista kotimatkojen aikana siten uhkaavana, että se on useamman kerran toistuttuaan muodostunut "huomattavaksi häiriöksi, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää sietävän."

Käräjäoikeus on määrännyt lukiolaisen suojaksi perusmuotoisen lähestymiskiellon, joka on voimassa ensi vuoden tammikuun 17. päivään saakka. Ammattikouluopiskelija ei saa kiellon aika tavata lukiolaista tai muuten ottaa häneen yhteyttä tai sitä yrittää. Myös seuraaminen ja tarkkailu on kielletty.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hovioikeuteen.