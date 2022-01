Sauli Niinistö teki Krimin valtauksen yhteydessä eri ratkaisun kuin suurvaltojen johtajat – tämän vuoksi presidentin puhelin soi nyt tiuhaan

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikaisen mukaan on merkittävää, että puhelinyhteys on ollut auki Yhdysvaltojen aloitteesta.

Sauli Niinistö (oik.) on keskustellut muun muassa Joe Bidenin (ylh. vas.), Vladimir Putinin, Jens Stoltenbergin (alh. vas.) ja Emmanuel Macronin kanssa.

Presidentti Sauli Niinistö on keskustellut jälleen viime päivinä ahkerasti maailman johtajien kanssa.

Tiistaina Niinistö keskusteli Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin kanssa. Perjantaina vuorossa oli Venäjän presidentti Vladimir Putin. Viime sunnuntaina Niinistö keskusteli Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa.

Kaikkia keskusteluja yhdisti ainakin yksi aihe: Ukrainan ja Venäjän välillä pahentunut kriisi.

Edellisen kerran Niinistö keskusteli Bidenin ja Putinin kanssa joulukuun puolivälissä. Myös tuolloin keskustelut koskivat muun muassa Ukrainaa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen arvioi, että Niinistön rooli johtuu tämän hyvästä asemasta suhteessa Yhdysvaltoihin ja Venäjään. Putin ja Niinistö ovat tavanneet toisiaan ja puhuneet puhelimessa säännöllisesti myös aiemmin.

– Esimerkiksi, kun Ukrainan sota alkoi, muun Euroopan johto katkaisi yhteydet Venäjälle. Suomi ei niin tehnyt.

– Nyt näyttäisi siltä, että hänen kokemustaan Putinista arvostetaan, Lavikainen sanoo.

Lue lisää: Niinistö keskusteli Putinin kanssa – toi esiin, että Suomi käyttää täyttä itse­määräämis­oikeutta turvallisuus­politiikastaan

Lue lisää: Niinistö ja Biden kävivät pitkän puhelin­keskustelun – esillä Euroopan turvallisuus­tilanne ja jännite Ukrainan rajoilla

Tasavallan presidentin kanslian mukaan Niinistön ja Bidenin välinen puhelinkeskustelu käytiin Yhdysvaltojen aloitteesta. Lavikainen pitää merkittävänä juuri sitä, että aloite tuli Valkoisesta talosta.

– On aika harvinaista, että Yhdysvaltojen presidentti soittaa tällaisessa tilanteessa näin pienikokoisen maan presidentille. Kyllä se kertoo, että hänen näkemyksiään arvostetaan.

Joe Bidenin ja Sauli Niinistön välinen keskustelu käytiin Yhdysvaltojen aloitteesta.

Kolme päivää Bidenin kanssa käydyn keskustelun jälkeen Niinistö soitti Putinille. Presidentin kanslian mukaan keskustelu käytiin Niinistön aloitteesta. Joulukuussa Putinin ja Bidenin käytyjen keskustelujen välissä oli vain päivä eroa. Toimiiko Niinistö linkkinä keskustelussa Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä?

Lavikainen ei tee asiasta liian suoraa tulkintaa. Tiedossa ei tarkkaan ole, mistä puhelussa on keskusteltu.

– Kun hän (Niinistö) on viime aikoina Putinin kanssa keskustellut, hän on varmasti ottanut huomioon sen, mistä Bidenin kanssa on keskusteltu.

Kolme päivää Bidenin kanssa käydyn keskustelun jälkeen Niinistö soitti Vladimir Putinille.

Lue lisää: Biden mainitsi puhuessaan keskustelleensa Suomen ja Ruotsin kanssa Ukrainan tilanteesta – ”Viimeinen asia mitä Venäjä tarvitsee on, että Suomi muuttaa statustaan”

Lue lisää: Presidentti Niinistö selitti saksalaislehdessä Suomen Nato-kantaa: ”Meille on ensiarvoisen tärkeää korostaa valinnanvapauttamme”

Lavikainen huomauttaa, että poikkeuksellisen aktiivinen yhteydenpito suurvaltoihin kertoo myös poikkeuksellisesta tilanteesta.

– Pitkään on puhuttu, että Suomen pitäisi olla kokoaan suurempi maailmalla, ja ainakin tämän kriisin aikana näyttää, että niin onkin. Vaikka isot päätökset tietysti tehdäänkin Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Hän pitää mielenkiintoisena, että tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomi on onnistunut olemaan kokoaan suurempi tiukassa reaalipoliittisessa tilanteessa.

– Se ei varmasti ollut alun perin ajatuksena. Varmasti Suomella on muinoin ollut ajatuksena, että ilmapiiri tai agenda olisi positiivisempi kuin nyt.

Lue lisää: Maailman johtajat soittavat nyt Sauli Niinistölle – tutkija: ”Kun on paljon pelissä, on tärkeää saada äänensä kuuluviin”

Lue lisää: Niinistö ja Macron keskustelivat Ukrainan tilanteesta – ”Vuoro­puhelu Venäjän kanssa tärkeää”

Lavikainen muistuttaa, että joitakin vuosia sitten Suomi hakeutui aktiivisesti läheisiin väleihin ja keskusteluihin Yhdysvaltojen kanssa ja Suomen valtionjohto halusi aktiivisesti vierailla Valkoisessa talossa.

– Sellaisia puheita ei ole vähään aikaan kuulunut. Niinistöllä on selvästi hyvä keskusteluyhteys Yhdysvaltoihin. Venäjään hänellä on ollut koko ajan hyvä yhteys.

Lavikainen myös muistuttaa, että Niinistö on pyrkinyt itse ottamaan aktiivista roolia kansainvälisessä politiikassa ja että Niinistö on ollut aktiivinen myös muihin suuntiin kuin Yhdysvaltoihin ja Venäjälle.

Lavikainen viittaa Niinistön saksalaiselle Die Zeit -lehdelle antamaan haastatteluun, jossa Niinistö totesi Euroopan voivan olla myös sotilaallisesti voimakas, jos maiden yhteistoiminta olisi tiiviimpää.

– Siinä mielessä Niinistö haluaa selvästi vaikuttaa myös Euroopan politiikkaan ja asemaan.