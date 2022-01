Mysteeripeuran saaga on kuin suoraan Disneyn Bambi-elokuvasta

Jotain kauheaa tapahtui Suomenselän suurilla saloilla. Sieltä alkoi orporaukan vaellus suurten järvenselkien kautta suureen kaupunkiin.

Korkeasaaren villieläinsairaalaan Palosaareen hoitoon otetun peuranvasan paljastuminen villiksi metsäpeuraksi oli pieni sensaatio.

Ällistyttävän tapauksen onnellinen loppu tuo mieleen Walt Disneyn klassikkoelokuvan Bambin (1942). Orpo sorkkaeläimen vasa Bambi pakenee metsäpaloa saareen, jonka nimi tosin ei ole Palosaari, ja aloittaa siellä uuden, hyvän elämän.

Sitä ennen Bambi joutui monenlaisiin matkan varrella vaaniviin vaaroihin.

IS etsi ”mysteeripeuran” tarinalle Olipa kerran -alun. Mistä kaikki alkoi, ja miksi. Miten voi Disneyn Bambin tarina toistua Suomessa 60 vuotta myöhemmin?

Asiantuntija-apua käsikirjoitukseen antoi Metsähallituksessa MetsäpeuraLife-projektia johtava Sakari Mykrä-Pohja.

Korkeasaareen pelastelulla vasalla ei ole nimeä. Käytäntönä on, ettei villejä eläimiä inhimillistetä. Puhutaan jatkossa Peurasta.

Peura syntyi viime vuoden toukokuussa, viimeistään kesäkuun alussa.

Kun syksy kylmeni, se ei ollut enää ravinnon hankinnassa emästä riippuvainen. Henkinen side emään kestää yleensä talven yli, joskus jopa seuraavaan kesään, vaikka uusi sisarus olisi jo syntynyt.

Disneyn Bambilla oli sentään kavereita. Vaikka ne eivät olleetkaan lajitovereita.

Bambi menetti äitinsä Helinän ja joutui opettelemaan olemaan yksin.

Niin kävi Peurallekin.

– Todennäköisesti se menetti emänsä. Paniikki iski ja se joutui eroon laumastaan, Mykrä-Pohja miettii.

– Ei saanut enää toverien jäljen päästä kiinni. Eksyi ja lähti kulkemaan.

Emän kuolemalle voi olla monia syitä, kuten auton tai suurpedon, todennäköisimmin suden, hyökkäys.

Metsäpeura on laumaeläin. Alkutalvesta laumat ovat tosin pienempiä kuin sydäntalvella. Lauma ei olisi orpoa vasaa hylännyt, ellei se olisi eksynyt.

Entä tämän jälkeen?

Mykrä-Pohja kertoo nähneensä suttuisen videon, joka kuvattiin jo 12. joulukuuta Muuramessa, Päijänteen jäältä.

– Siinä on sarveton poro tai metsäpeura ja se liikkuu yksin.

Leukaparta – jotka ovat metsäpeuroilla yksilöllisiä – on samanlainen kuin Arto Hyttisen 27. joulukuuta Asikkalan Pulkkilanharjulla valokuvaamalla eläimellä. Se seisoi Päijänteen jäällä ja tunnistettiin karvapeitteen yksityiskohdista Peuraksi.

– Järven jäiden käyttäminen kulkemiseen on metsäpeuroille hyvin tyypillistä.

Peura matkasi Päijänteen päästä päähän, yli 100 kilometriä järvenselkiä ja salmia.

Mistä Peura tuli Päijänteen pohjoispäähän?

– Sieltä ei ole enää pitkä matka Suomenselälle, missä metsäpeuroja on elänyt 70-80 -lukujen vaihteesta asti. Nykyinen kanta on 2 000 yksilöä.

Metsäpeura kuoli Suomesta sukupuuttoon sata vuotta sitten, mutta palasi 1950-luvulta alkaen itärajan takaa Kainuuseen. Siellä kanta on nyt 800 yksilöä.

Kainuun metsäpeuroja siirrettiin Suomenselälle.

MetsäpeuraLife-projektin tarkoitus on tehdä siirtoja (muun muassa Korkeasaaresta) Pirkanmaalle Seitsemisen kansallispuistoon ja Pohjanmaalle Lauhanvuoren kansallispuistoon.

Päijänteen pohjoispäätä lähimmät metsäpeurat liikkuvat Suomenselällä alueella, joka työntyy kaakkoon.

– Multiaa. Ähtäriä, Saarijärveä, Karstulaa...

Sieltä on Päijänteen rantaan reilut 60 kilometriä. Päijänteen pituus on reilut 100 kilometriä. Peuran loppumatka Päijänteeltä Helsinkiin (120 km) on looginen. Se jatkoi vaellustaan 3-tien ja 4-tien välisessä suppilossa.

– Kumpaakin tietä reunustavat hirviaidat.

Näin eteni äitinsä menettäneen ja säikähtäneen Peuran pakomatka suurilta saloilta suurten jäätyneiden järvenselkien kautta suureen kaupunkiin.

Peura pääsi turvaan Korkeasaaren Villieläinsairaalaan Palosaareen.

Disneyn Bambi kohtasi erilaisia vaaroja, metsästäjän luodin, rotkon ylityksen ja lopulta metsäpalon. Peura seikkaili autojen keskellä.

Tämä tarina on mahdollisimman tosi, kun taas jotkut tarinat ovat liian hyviä ollakseen totta. On olemassa vaihtoehtoinen tarina, jossa on kuitenkin yksi vika.

Siinä tarinassa Peura oli matkalla kotiin, Korkeasaareen.

Lauhanvuoren kansallispuistosta löytyi ennen joulua kuollut vaadin, jota jäi suremaan vasa. Vaadin, jolla oli radiopantana ”keltainen 103”, oli siirretty Korkeasaaresta.

Kuolinsyytä ei vielä tiedetä. Vainaja oli aivan koskematon, mitään ulkoisen väkivallan merkkejä ei näkynyt eivätkä edes korpit olleet sitä vielä löytäneet.

Kysymys voi olla kaukaa haettu, mutta silti aika ilmeinen: oliko emän syntymäpaikka tallentunut vasan geeneihin?

Lähtikö orpo vasa etsimään kuolleen äitinsä kotia, kaukaista Korkeasaarta, josta olisi voinut muistaa äitinsä kaihoisasti jutelleen, mikäli peurat osaisivat kommunikoida niin tiedollisesti korkealla tasolla.

Kuinka Korkeasaaressa jäkäläkin oli valkoisempaa ja palleroisempaa ja henkilökunta ystävällistä ja avuliasta.

Mykrä-Pohjan vastaus ei jätä sijaa vastaväitteille.

– Se oli naaras (Lauhanvuoren orpo), tämä on koiras (Peura).

Sen pituinen tämä versio.