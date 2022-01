Hehkutettu, miinat korvaava ”hyppykaveri” antaa odottaa itseään – kehittäjä: uusi asejärjestelmä on valmis kesällä

Hyppypanoksesta on kohistu jo useita vuosia, mutta valmista ei ole tullut.

Tässäkö jalkaväkimiinojen korvaaja, Ilta-Sanomat kirjoitti tammikuussa 2018 kertoessaan uudesta Suomessa kehitellystä asejärjestelmästä.

Tuolloin tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui vaalitentissä hyppykaverista ja puolustusministeri Jussi Niinistö kertoi innoissaan uuden aseen ominaisuuksista.

Tämä hyppypanokseksi, sotilaskielellä take-off canisteriksi, kutsuttu asejärjestelmä odottaa saapumistaan edelleen, vaikka sen valmistajan mukaan tunnelin päässä näkyykin jo valoa.

Hyppypanosta kehittävän Leijona Instituutin toimitusjohtaja Juho Kalliala kertoo Ilta-Sanomille uskovansa, että kesään mennessä koko paketti on valmis luovutettavaksi Puolustusvoimille.

– Siinähän se, homma etenee. Kehitystyö on jatkunut aivan suunnitelman mukaisesti. Toimitusaikaa jouduimme jatkamaan, koska tuotetta on vielä paranneltu, Kalliala sanoo.

Etälaukaistavan hyppypanoksen näköisversio Puolustusvoimien tiedotustilaisuudessa Helsingissä 28. maaliskuuta 2019.

Hyppypanoksen kehitys on viivästynyt useaan otteeseen. Lännen Media kertoi jo loppuvuodesta 2019 myöhästymisen syyksi sen, ettei Leijona Instituutti toimittanut Puolustusvoimille ajoissa räjähdeturvallisuusdokumentaatiota.

Kalliala kertoo, ettei dokumentaatiota ole toimitettu vieläkään.

– Tässä ei sinällään ole mitään kummallista. Toimitamme ne sitten, kun tuote on luovutusvalmis.

Se taas tapahtuu tänä vuonna, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Kalliala kertoo, että Puolustusvoimien kanssa tehtyä toimitussopimusta on siirretty kesäkuun loppuun.

– Uskon, että siihen mennessä saamme kaiken valmiiksi. Mitään kummallista ei pitäisi enää olla.

Kalliala sanoo, että aivan varma asiasta ei silti voi olla, koska puhutaan räjähtävästä, puolustuskäyttöön tarkoitetusta tuotteesta. Siksi etenkin turvallisuuteen liittyvät kriteerit ovat tiukat.

Leijona Instituutin toimitusjohtaja Juho Kalliala Puolustusvoimien tiedotustilaisuudessa Helsingissä 28. maaliskuuta 2019.

Valmistumista on viivästyttänyt sekin, että kehitystyössä on syntynyt uusia ja hyviä ideoita, joilla panosta on paranneltu matkan varrella. Parantelu tarkoittaa myös sitä, että muun muassa aseen toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyvät testit täytyy parannusten myötä tehdä uudelleen.

– Aina kun tehdään tutkimusta ja tuotekehitystä, tulee odotettuja haasteita. Aina jokin ei toimi kuten on suunniteltu ja täytyy tehdä pieniä muutoksia. Ei tässä kuitenkaan ihmeitä kummia ole ollut.

Taustalla miinakieltosopimus

Hyppypanoksen kehitystyö juontaa juurensa vuoteen 2011, jolloin Suomi liittyi henkilömiinat kieltävään Ottawan sopimukseen. Panoksen on tarkoitus paikata sopimuksen Suomen puolustuskykyyn jättämää aukkoa.

Hyppypanos on 5-10 kiloa painava kanisteri, joka muistuttaa ulkonäöltään ja muodoltaan Puolustusvoimissa tälläkin hetkellä käytössä olevaa telamiinaa.

Panoksella on muutama merkittävä ero miinoihin nähden. Se kaukolaukaistaan tähystyksen jälkeen, kun sen lähistöllä on havaittu sopiva maali tai maaleja.

Ennen Ottawan sopimusta Puolustusvoimat käytti muun muassa sakaramiinoja. Arkistokuva vuodelta 2011.

Laukaisun jälkeen maahan haudattu miina sinkoutuu ylös 20–30 metrin korkeuteen ja räjähtää. Räjähdys levittää alaspäin suunnatun sirpaleryöpyn 50–100 metrin suuruiselle, ympyrän muotoiselle alueelle. Sirpaleita leviää yli 3 000.

Kalliala arvioi aiemmin Helsingin Sanomille, että yhden hyppypanoksen sirpalevaikutus vastaa kuutta 120 millimetrin kranaattia. Sellaisia ammutaan raskailla kranaatinheittimillä.

Puolustusvoimat on ollut alusta asti erittäin kiinnostunut hyppypanoksen kehityksestä ja se on tapahtunut puolustusministeriön ohjauksessa. Vuonna 2019 asetta kehittävä Leijona Instituutti ja Puolustusvoimat allekirjoittivat kaksivaiheisen sopimuksen.

Ensimmäinen vaihe sisältää tuotteen dokumentaation ja teollisen testauksen, mukaan lukien 50 toimintavalmista hyppypanosta.

Toisessa vaiheessa Puolustusvoimat saisi noin 100 toimivaa panosta omiin testeihinsä. Vasta testien jälkeen päätetään, onko hyppypanoksesta Puolustusvoimien aseeksi ja jos on, kuinka paljon niitä hankitaan.

Lähikuva hyppypanoksen näköisversiosta.

