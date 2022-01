Vuorokauden tartuntaluku oli selvästi suurempi kuin kahtena edellisenä päivänä.

Suomessa on todettu 10 747 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Eilen uusia tapauksia raportoitiin 8 368 ja keskiviikkona 8 382.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 112 582 tartuntaa, mikä on 33 324 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana. Osa kotitesteissä löytyvistä tartunnoista jää puuttumaan virallisista luvuista.

Kahden viime viikon aikana raportoitujen tapausten ilmaantuvuusluku on hieman alle 2 069 sataatuhatta asukasta kohti. Aiemmalla kahden viikon jaksolla luku oli noin 1 456.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koronavirusepidemian aikana runsaat 426 820 tartuntatapausta.

Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Helsinki tiedottivat perjantaina luopuvansa viranomaisten asettamasta koronaeristyksestä. Koronatartunnan saaneen on eristäydyttävä itse ja ilmoitettava altistumisestaan ihmisille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Perusteena on koronatilanteen nopea huonontuminen, minkä vuoksi tartuntatautiviranomaisten asettama eristys on menettänyt vaikuttavuutensa. Suurin osa jatkotartunnoista on tiedotteiden mukaan jo tapahtunut ennen kuin positiivinen testitulos on tullut tartuntatautiviranomaisten tietoon.

Hengitystieinfektio kehotetaan sairastamaan kotona. Mikäli yleisvointi on hyvä, terveydenhuoltoon ei tarvitse ottaa yhteyttä eikä hakeutua koronatestiin.