Mikä on koronan seuraava käänne? Asiantuntijat esittävät kaksi arviota tulevasta

Korona hiipuu tai uusi arvaamaton aalto pyyhkäisee ihmiskunnan yli.

Suomalaiset elävät koronaepidemiassa tautihuipun hetkiä. Tartuntamäärät huitelevat ennätystasolla.

Ilon aihetta antaa se, että sairaalahoitoon ei ole hakeutunut potilaita samassa suhteessa kuin tartunnat kasvavat.

Artikkelin videosta näet, miten markkinoille tullut koronan sylkitesti toimii.

Kysymys kuuluu, mitä kaksi vuotta jatkuneessa koronataudissa tapahtuu seuraavaksi? Laimeneeko tauti ihmisten vastustuskyvyn parantuessa vai onko varauduttava uuteen aaltoon?

Asiantuntijat esittivät IS:lle kaksi erilaista arviota epidemian tulevasta kulusta.

1. Korona hiipuu

Virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta sanoo olevansa optimisti.

Epidemiapiikki ei voi Julkusen mielestä kauan kestää. Hän pitää todennäköisenä, että korona alkaa pikku hiljaa hiipua.

– Jos omikronia sairastetaan paljon ja otetaan kolmansia rokotuksia, väestön immuunisuoja on niin hyvä, että koronan pitäisi ruveta rauhoittumaan.

Julkusen mukaan pandemiassa oli täysi yllätys, että koronassa tuli omikronin kaltainen muuntunut virusmuunnos.

– Ei niitä koko ajan putkahtele noin erilaisia. Aiemmissa varianteissa oli suhteellisen vähän muutoksia, 8–10. Omikronissa tuli kertaheitolla 35. Se on poikkeuksellista.

Virusopin professori Ilkka Julkunen pitää todennäköisenä, että korona alkaa pikku hiljaa hiipua.

Omikronin tartuntakyky on suurempi kuin aikaisempien muunnosten, minkä vuoksi se levisi nopeasti ja laajalle maailmalla. Lisäksi viruksessa on niin paljon muutoksia, että se väistää immuunisuojaa.

Julkunen sanoo, ettei etukäteen pysty ennustamaan, minkälaisia variantteja syntyy. Epidemia ei hänen mielestään kuitenkaan mene niin pahaksi kuin nyt omikronissa, kun ihmisillä on laaja immuniteetti useiden rokotusten ja sairastumisten jälkeen.

Koronavirus ei Julkusen mukaan mihinkään katoa. Se jää kiertämään maailmaa.

Hän muistuttaa, että maailmassa on yli sata virusta, jotka voivat aiheuttaa hengitystieinfektioita. Kun pandemia tulee, se voi kestää ja tulee pandemiapiikkejä.

– Mutta kyllä epidemia siitä sitten laimenee ja epidemiajaksot pienenevät.

Kun on riittävästi rokotettuja ja ihmiset ovat sairastaneet taudin, tulee kohtuullinen perusimmuniteetti, joka suojaa ainakin vakavalta infektiolta.

Julkunen ennustaa, että tulevien vuosien aikana erityisesti lapset sairastavat taudin varhaislapsuuden aikana. Sieltä tulevat todennäköisesti ensimmäiset infektiot.

– Mutta kun tulee riittävästi muuntunut virus, ihminen voi saada uuden tartunnan, vaikka kuusi kuukautta tai viisi vuotta edellisen infektion jälkeen.

Influenssassa vallitsee tällainen tilanne. Kaikilla yli 10-vuotiailla on vasta-aineita influenssaa vastaan, mutta se ei anna suojaa tartunnalta, koska virus muuntuu ja immuniteetti heikkenee.

Julkunen sanoo, että ihmisten pitää oppia elämään pitkällä tähtäimellä koronan kanssa. Koronavirus voi tulevaisuudessa olla yksi virus muiden joukossa.

Rokotteita tarvitsee todennäköisesti käyttää influenssarokotteen lisäksi. Rokotteita annetaan iäkkäimmille ja riskiryhmäläisille.

Suomessa ei enää testata samalla tavalla kuin aiemmin.

2. Tulee uusi aalto

Tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta ennustaa, että kun omikronaalto saadaan alta pois, hetken ajaksi vallitsee rauhallisempi tilanne etenkin, kun kevät ja kesä lähestyvät.

Monessa maassa omikron on lähtenyt laskuun.

Lontoossa tapausmäärät ovat laskeneet vuodenvaihteesta lähtien. Yhdysvalloissa monessa osavaltiossa tartunnat ovat laskussa.

Suomen tilannetta ei Aivelon mukaan tarkasti tiedetä, koska ihmisiä ei testata samalla tavalla kuin aiemmin.

– Voi olla, että taudin huippu on jo saavutettu, kun seurataan sairaalaan päätyvien määrää.

Suuri kysymys Aivelon mukaan on, mikä ja minkälainen on omikronin jälkeen seuraava variantti.

– Meillä ei ole siitä hajuakaan.

Tautiekologian tutkijatohtorin Tuomas Aivelon mukaan omikronin osalta on ollut yllätys, miten tehokkaasti muunnos on kiertänyt rokotesuojaa.

Aivelo on varma siitä, että ensi talvena tulee uusi korona-aalto. Kysymysmerkki on, miten paha aalto on tulossa.

– Jos syntyy pelottava muunnos, uusi aalto voi tulla aiemminkin.

Aivelo sanoo, että omikron voi olla portti siihen, että koronasta tulee yksi hengitystievirus muiden joukossa.

Parhaassa tapauksessa seuraava muunnos ei kierrä samalla tavalla immuunisuojaa kuin omikron eikä aiheuta vakavaa tautia. Kun rokotuksia on jaettu paljon ja moni on saanut tartunnan, ihmiset eivät sairastu niin helposti.

– Seuraava variantti voisi tulla vaikka ensi talvena normaaliin aikaan, jolloin hengitystievirukset yleensä kiertävät. Uusi muunnos aiheuttaa jonkinlaisen tartunta-aallon, mutta ei niin isoa, että tulee suurempi riski terveydenhoidolle.

Omikron antaa aihetta varautua vakavampaan tilanteeseen.

Aivelon mukaan kaikki osasivat odottaa, että alfan ja deltan jälkeen tulee uusi muunnos. Omikronissa on ollut yllätys, miten tehokkaasti muunnos kiertää rokotesuojaa.

– Ennen omikronia en olisi ennustanut, että nyt tulee variantti, joka parissa kuukaudessa kiertää koko maailman ja aiheuttaa isomman tartunta-aallon kuin mikään aiempi variantti.

Aivelon mukaan pahimmassa tapauksessa tulee suhteellisen nopeasti uusi virusmuunnos, joka kiertää tehokkaasti rokotesuojaa ja saattaa aiheuttaa vakavampaa tautia kuin omikron.