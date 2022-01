STM ja THL kertoivat aiemmin torstaina pitämässään katsauksessa, että koronaepidemia vaikuttaa hidastuvan.

Suomessa on raportoitu torstaina 8 368 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Eilen keskiviikkona vastaava luku oli 8 382. THL tiedotti eilen, että sairaalahoidossa on tällä hetkellä 718 ihmistä, joilla on todettu koronatartunta. Luvussa on mukana ihmisiä, joilla koronatartunta on todettu sen jälkeen, kun he ovat saapuneet sairaalaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottivat aiemmin torstaina koronavirustilanteesta Suomessa ja kansainvälisesti.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi katsauksessa, että epidemia vaikuttaa hidastuvan. Sairaalahoito ei ole kasvanut tartuntojen kanssa samassa suhteessa, mikä ensisijaisesti rokotusten ansiota.

– Suositusten ja rajoitusten vaikutus näkyy, Voipio-Pulkki sanoi.