Joel Koch, 23, valmistui ammattiopistosta datanomiksi – sai heti vakituisen työpaikan ja kovan palkan: näin se onnistui

Tamperelainen Joel Koch on menestynyt sekä tubettajana että koodaajana.

Joel Koch harrastaa edelleen tubetusta, mutta hänen päätyönsä on koodaaminen.

Tamperelainen Joel Koch muuttaa tänä keväänä rakennuttamaansa omakotitaloon. Se on komea saavutus 23-vuotiaalta nuorelta mieheltä.

Kochin säästöistä osa on peräisin tubetuksesta – hänen Minecraftiin keskittyvällä kanavallaan on Youtubessa 116 000 seuraajaa. Lainaneuvotteluissa pankin kanssa tärkeämpää on kuitenkin kuukausipalkka, joka hänellä alkaa nelosella.

Koch valmistui Tampereen seudun ammattiopistosta Tredusta datanomiksi keväällä 2017. Hänestä kehittyi kolmen opiskeluvuoden aikana kovan tason koodaaja, joka sai vakituisen työpaikan heti valmistuttuaan.

Tubettajana Joel Koch tunnetaan nimimerkillä JKokki.

– Kun yläasteen jälkeen oli yhteishaut, en ensin tiennyt mihin haluan mennä. Mulla ei ollut silloin vielä koodaustaustaa. Harkitsin lukiota, mutta opiskelu itsessään ei ollut niin lähellä sydäntäni, Koch kertoo.

Kochilla oli nettikaveri, joka harrasti koodausta. Tämä johdatti alan pariin.

– Taisi olla pari viikkoa ennen yhteishakua, kun päätin, mihin menen.

Kun vertaillaan ammattikoulussa opiskelleiden suomalaisten palkkoja, ovat kärjessä tietotekniikan ja sähköalan perusopinnot suorittaneet.

Tilastokeskuksen mukaan kuukausipalkka on kummankin tutkinnon pohjalta ponnistavilla suomalaisilla hieman alle 3 600 euroa kuukaudessa.

– Koodareita ei ole ihan hirveästi vapaalla jalalla. Kun tekijöitä on tarjolla vähän, heistä kilpaillaan, Koch sanoo.

Työmarkkinoilla pelkkä tutkinto ei kuitenkaan takaa mitään. Paljon on kiinni omista kyvyistä. Kochin mukaan opiskeluasenne ratkaisee.

– Minulla oli samantyylinen opiskelukaveri, jonka kanssa meillä oli koulun ulkopuolella omia projekteja. Meillä oli niin paljon mielenkiintoa ohjelmointiin, Koch sanoo.

Kun kaksikko suoritti kahden opiskeluvuoden jälkeen harjoittelun, halusi kaverukset työllistänyt yritys Geniem Oy palkata heidät saman tien. He suorittivat viimeisen opiskeluvuotensa oppisopimusmallilla töiden ohessa.

Valmistuttuaan Koch jäi pariksi vuodeksi yritykseen töihin. Sen jälkeen hän siirtyi nykyiselle työnantajalleen Rahalaitos Oy:lle.

Joel Kochilla on pian edessä muutto itse rakennuttamaansa omakotitaloon.

Työelämän kiireiden myötä Kochilla on jäänyt aikaisempaa vähemmän aikaa tubettamiselle. Hän julkaisee videoita nimimerkillä JKokki enää noin kerran kuukaudessa. Tahti oli kovimmillaan opiskeluaikoihin.

– Silloin saatoin editoida videoita ennen kouluun lähtöä ja kuvata niitä, kun tulin koulusta, Koch kertoo.

– Nyt olen Suomen mittakaavassa sillä tasolla, että ei ole enää odotuksia kasvaa. Se on jäänyt enemmän harrastuksen puolelle.

Kochin mukaan tubetusharrastuksesta ei ole ollut suoranaista hyötyä koodaajan työssä.

– Ehkä vähän markkinoinnin puolella. Olen saanut vähän perustietoa sisällöntuotannosta ja siitä, miten mainonta toimii.

Koodauksessa hän nauttii vapaudesta.

– Tässä pääsee tekemään ja tuottamaan omaa kädenjälkeä, Koch sanoo.

– Jokaisella koodaajalla on vähän oma tyylinsä, ja jälki on tietyllä tapaa omannäköistä.