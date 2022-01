60 vuotta täyttäneistä 73 prosenttia on saanut kolmannen rokoteannoksen.

Tehosterokotukset on saatu vauhtiin, kerrottiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsauksessa torstaina.

– Nyt mennään jo yli puolen miljoonan rokotteen viikkovauhtia. Olemme saaneet lisää rokottajia ja matalan kynnyksen rokottamista, kuten työterveydet mukaan, sanoi STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen.

Rokotustahti on noussut noin 350 000 viikkoannoksesta. Puumalainen arvioi, että menee vielä muutama viikko, ennen kuin kolmannen annoksen kohdalla päästään yli 80 prosentin rokotekattavuuteen.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi katsauksessa, että rokotekattavuutta on pyritään nostamaan muun muassa sillä, että rokotuksiin pääsee pop up-pisteillä, joihin ei tarvitse varata aikaa.

Tilastot kertovat, että Suomi on täyden perusrokotesarjan suhteen edellä EU:n keskiarvoa, mutta jäljessä kolmannen tehosterokotteen antamisessa.

– Meillä on huomattavasti pidempi aikaväli 1. ja 2. rokotteen välillä eli tarve aloittaa kolmannet annokset tuli myöhemmin. Kolmannet rokotukset aloitettiin syksyllä kuuden kuukauden aikavälin mukaan, vastasi THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio syistä hitaammalle vauhdille.

Kolmansia tehosterokotuksia on ottanut eniten työikäinen väestö. 60 vuotta täyttäneistä 73 prosenttia on saanut kolmannen rokoteannoksen. THL:n ylilääkäri Otto Helve oli huolissaan ikääntyneen väestön tehosterokotteen kattavuudesta.

– Olisi erittäin tärkeää, että ikääntyneet ottaisivat rokotteet. Rokotteen suojateho hiipuu ajan kuluessa.

Vaikka rokotekattavuus ei ole riittävää, vielä ei THL:n mukaan ole aika neljännelle rokotekierrokselle.

– Tarvetta ikääntyneiden neljännen tehosterokotteen antamiseen ei ole nähty tässä vaiheessa tarpeelliseksi. Niitä suositellaan vain vakavasti immuunipuutteisille, johtava asiantuntija Mia Kontio sanoi.

Katsauksessa summattiin, että suurin osa todetuista koronatapauksista on nyt omikronvarianttia, joka on aiheuttanut aiempia variantteja lievempää tautia. Tartuntojen määrä on kasvanut paljon, mutta kuolleisuus ja sairaalahoidon tarve eivät juurikaan.

– Tämä on ensisijaisesti rokotusten vaikutusten ansiota, korosti STM:n Voipio-Pulkki.

Rokotustahtia on saatu nousuun muun muassa pop up-rokotuspisteillä.

Tilastojen mukaan rokottamattomat ovat joutuneet syys-joulukuun aikana koronatartunnan takia erikoissairaanhoitoon 14 kertaa todennäköisemmin ja tehohoitoon 27 kertaa todennäköisemmin kuin kaksi kertaa rokotetut.

THL suosittelee kolmansia annoksia kaikille 18 vuotta täyttäneille.

– Se, että virusmuunnokset täysin väistäisivät rokotetta on hyvin epätodennäköistä. Rokotteen ottaminen ei mene hukkaan, ylilääkäri Helve arvioi tilaisuudessa.

Teho-osastoilla on tällä hetkellä hoidossa 61 potilasta ja vuodeosastoilla 299. Katsauksessa korostettiin, että ilman tehosterokotusten etenemistä vakavampia tautimuotoja olisi vielä paljon enemmän.

STM:n johtava asiantuntija Lisa-Maria Voipio-Pulkki arvioi, että epidemia näyttää hidastuvan ja suositusten ja rajoitusten vaikutus näkyy.

– Epidemiatilanne jatkuu vielä voimakkaana. On ilmiselvää, että hoitovelkaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon kertyy, Voipio-Pulkki sanoi.

STM:n strategiajohtaja Pasi Pohjola puolestaan arvioi, että pandemiahuippu saattaa tulla eri aikaan eri puolilla maata.

– Meidän pitää jatkuvasti miettiä, mitä tehdä, ettei tilanne riistäydy käsistä, Pohjola tiivisti.