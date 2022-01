”Emme ole robotteja, me olemme ihmisiä” – sairaan­hoitajat kertovat, millaista arki on koronan keskellä

Sairaanhoitaja ja Töölön sairaalan luottamusmies Katri on seurannut työntekijöiden kamppailua koronaa vastaan pian kaksi vuotta.

Tammikuu 2022. Alkamassa on yövuoro Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Töölön sairaalan neurokirurgisella tehovalvontaosastolla. Henkilökuntaa ei ole riittävästi, joten sitä yritetään saada lisää – kymmenen minuuttia ennen vuoron alkamista.

– Ihmiset ovat hirvittävän väsyneitä. Korona on tuonut vielä kovemman paineen työelämään – myös minun työpaikalleni, sanoo Töölön neurokirurgisella tehovalvontaosaston sairaanhoitaja ja Töölön sairaalan luottamusmies Katri Ahola.

Aholan mukaan työntekijöitä on ollut paljon sairaana, esimerkiksi koronatartuntojen ja työuupumuksen vuoksi.

Koronakriisi on tehnyt suurelle yleisölle näkyvämmäksi sen, mikä on ollut sote-alalla tiedossa jo pitkään: henkilökuntaa on monin paikoin liian vähän. Ilta-Sanomat haastatteli tähän juttuun kolme sairaanhoitajaa, jotka työskentelevät eri tehtävissä eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Hoitajapula on ollut arkea sote-alalla jo vuosia. Ylitöitä on tehty paljon ja sijaisia on yritetty haalia vuoroihin lyhyellä varoitusajalla. Vuodenvaihteessa omikronmuunnos pahensi tilannetta entisestään. Ahola sanoo, ammattitaitoista henkilökuntaa voi olla vaikeaa saada muualta. Sen vuoksi omat työntekijät joutuvat tekemään ylitöitä.

– Korona on ollut viimeinen niitti. Ihmiset ovat olleet muutenkin väsyneitä. Nyt se hektisyys ja että potilaille ei riitä aikaa on tullut myös erikoissairaanhoitoon.

Katri Ahola kertoo, että aamuvuoro voi olla pahimmillaan sitä, että tauolle pääsee, kun iltavuoro tulee töihin. Hän sanoo, että sote-alalla työntekijät ovat tottuneet joustamaan tauoissa, mutta enää niitä ei välttämättä ole lainkaan. Pahimmillaan työvuoroissa ei ehdi syömään – tai jos ehtii, pitää syödä seisten. Aholan mukaan ei ole tavatonta, että 12 tunnin vuoron aikana saattaa ehtiä kerran tauolle.

– Tai edes pissalle, hän lisää.

Kiire ja paine näkyvät arjessa. Aholan osastolla yhdellä hoitajalla voi olla samaan aikaan kaksi potilasta. Hän kertoo olleensa tilanteissa, joissa on jo nähnyt seuraavan potilaan tulevan hoitoon, vaikka edellinen on vielä hoidossa. Silloin toinen potilas voi jäädä ilman huomiota.

Töölön sairaalan luottamusmies, neurokirurgisen tehovalvontaosaston sairaanhoitaja Katri Ahola.

– On kuluttavaa, jos ei voi tehdä työtä niin hyvin kuin haluaa, ja koko ajan on paine saada potilas eteenpäin, hän sanoo.

Hän kertoo, että ylityöt ja vuoromuutokset ovat hänen osastollaan päivittäisiä. Päivän aikana usea henkilö tekee töitä useassa eri vuorossa eli joku jää oman vuoronsa jälkeen töihin – jos jaksaa. Ahola sanoo, että osasto ei toimisi ”millään tavalla”, jos ylitöitä ei tehtäisi.

– Emme ole robotteja. Me olemme ihmisiä. Meillä ei ole mitään taikavoimia. Haluamme tehdä työmme hyvin, mutta inhimillisellä työtahdilla.

Husissa kliinistä potilastyötä tekevä sairaanhoitaja sanoo, että korona näkyy hänen arjessaan ensisijaisesti siinä, miten väsyneitä sote-työntekijät ovat. Sairaanhoitaja ei halua esiintyä tässä jutussa omalla nimellään.

Hän korostaa, että ongelmat eivät johdu ainoastaan koronasta, vaan ne ovat syvemmällä suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Korona on tehnyt ongelmista näkyviä myös suurelle yleisölle.

– Kun on pandemia, joka paikkaan näkyy, että hoitajia ei olekaan. Hoitohenkilöstölle tämä on ihan arkipäivää.

Ongelmat alkavat kasautua tilanteessa, jossa jo yhden työntekijän puuttuminen vahvuudesta voi aiheuttaa potilaan turvallisuuden vaarantavia tilanteita.

– Jos henkilöstöä on käytettävissä minimimäärä, pelivaraa ei ole.

Hän kertoo, että jo tilanteessa, jossa osasto on täynnä potilaita ja henkilökuntaa on normaalisti, päivittäisistä toimenpiteistä saatetaan joutua tinkimään. Esimerkiksi potilaan hygieniasta ei ehditä huolehtimaan riittävän hyvin tai lääkkeiden antaminen voi viivästyä. Aina toimenpiteiden siirtämisestä ei ole suoranaista vaaraa. Potilaalle siitä voi jäädä olo, että häntä ei ole huomioitu riittävästi.

– Työn pitäisi olla potilaslähtöistä, mutta silloin se ei ole sitä.

Nimettömänä puhuva sairaanhoitaja kertoo, että yksittäinen sairaanhoitaja voi joutua esimerkiksi tilanteeseen, jossa yksittäinen toimenpide pitää jättää tekemättä. Hän kertoo, että kyseessä voi olla esimerkiksi nesteenantokanyylin pistokohdan ihon tarkkaileminen infektion varalta.

– Se on tärkeä asia, mutta myös asia, joka jää helposti tekemättä, jos on hirveä kiire.

Jos taas vuorosta puuttuu yksi hoitaja, samat työtehtävät pitää hoitaa vajaalla työporukalla. Silloin jokaisen osapuolen tyytymättömyys kasvaa.

– Jos työmäärä on jo valmiiksi niin suuri, että joutuu tekemään valintoja, mitä jättää tekemättä ja mitä priorisoidaan, se tarkoittaa automaattisesti, että ollaan suuren riskin alueella. Jotain muutakin jää tekemättä.

Hän kertoo esimerkiksi tapauksista, joissa potilaalla on ollut sama kanyyli viisi päivää, vaikka se pitäisi vaihtaa vähintään kerran kolmessa päivässä.

– Kanyylin tarkkaileminen on pieni juttu, joka olisi hoidettavissa helposti, mutta kaikessa kiireessä ja paineessa se voi unohtua kaiken muun alle.

Kaikissa kolmessa haastattelussa toistui yksi teema: potilaille ei riitä aikaa.

– Ja kun pääsee lopettamaan vuoron, on olo, että on juuri ja juuri selvinnyt päivän töistä, sairaanhoitaja kuvailee.

Läpi pandemian on puhuttu siitä, miten kaikkia hoitoa tarvitsevia ei ehditä hoitaa ja hoitoja pitää siirtää eteenpäin tai perua. Tästä puhutaan hoitovelkana. Espoossa Ison Omenan terveysasemalla työskentelevä sairaanhoitaja Katri Tuokko todistaa päivittäin, miten hoitovelka kasvaa. Tuokko kutsuu hoitovelkaa eettiseksi kuormitukseksi, joka aiheuttaa voimattomuuden tunnetta.

– Siinä ymmärtää asiakkaan huolen ja hädän, mutta ei pysty mitenkään auttamaan. Potilas saattaa itkeä puhelimessa, enkä pysty auttamaan häntä millään tavalla. Se on todella kuormittavaa.

Hän sanoo, että arjessa voimattomuuden tunnetta ja eettistä kuormaa on helpompi kantaa, jos alalla on ollut kauan, koska silloin ymmärtää, että tilanne on väliaikainen. Sen sijaan nuoret, juuri alalle tulleet sairaanhoitajat eivät välttämättä tiedä muusta.

– He tippuvat kaaoksen keskelle.

Tuokko kertoo, että työssä joutuu varautumaan siihen, että henkilökuntaa siirretään toiseen yksikköön. Siirrot rikkovat arjen kaavaa. Ne ovat tuttuja myös Tuokolle. Pari viikkoa sitten hänet siirrettiin Espoon Matinkadun terveysasemalle, jossa hoidetaan myös koronapotilaita. Hänkään ei ehtinyt työskennellä koronapäivystyksessä kauan ennen kuin sairastui itse – ei tosin koronaan.

– Silloin joku muu työntekijä joutui siirtymään minun tilalleni.

Kovinta koronan aiheuttama paine on ollut koko pandemian ajan Husin alueella. Toimintojen varmistamiseksi henkilökuntaa on jouduttu siirtämään pois omista yksiköistään. Hallintoylihoitaja Marja Renholm kertoo, että sairaalahoidon kuormitus vaikuttaa olevan hiljalleen helpottamassa.

– Kyllä meillä edelleen on hoidossa suuri määrä koronapotilaita, mikä aiheuttaa häiriöitä meidän normaaliin toimintaan, mutta vähän parempaan ollaan menossa.

Varsinkin tehohoidossa olevat koronapotilaat ovat kuormittaneet terveydenhuoltoa, koska henkilökuntaa on jouduttu siirtämään vahvistamaan koronayksiköitä.

– Esimerkiksi tietystä leikkaustoiminnasta on siirretty henkilöitä toisiin tehtäviin.

Henkilökunnan siirtäminen toisiin tehtäviin on pois lähtöyksikön vahvuudesta. Yksiköstä riippuen henkilökunnan työmäärä on voinut siirtojen vuoksi kasvaa.

– Aina se ei kuitenkaan tarkoita, että pienemmällä porukalla tehtäisiin enemmän, vaan pyritään miettimään keinoja työkuorman tasaamiseksi lähtöyksikössä.

Renholm sanoo, että lähtöyksikön kuormitusta pyritään helpottamaan esimerkiksi kiireettömän hoidon – esimerkiksi leikkaustoiminnan – ”maltillista supistamista”.

– Esimerkiksi ajanvarauksella tulevien potilaiden hoitoa on jouduttu siirtämään.

Vuodenvaihteen jälkeen myös henkilökunnan sairastumiset lisäsivät työtaakkaa. Poissaoloja ovat aiheuttaneet sairastumiset ja altistuneiden karanteenit. Hän ei osaa sanoa tarkkaan, kuinka paljon henkilökuntaa on ollut sairauslomalla, mutta tällä hetkellä sairauspoissaolojen määrä on laskussa.

– Toivotaan, että suunta jatkuu tämän suuntaisena. Kokonaistilannetta seurataan toki erittäin tarkkaan.