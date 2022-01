Itä-Suomen hovioikeus piti tekoja erityisen nöyryyttävinä ja törkeinä. Tekijä oli uhrilleen hyvin läheinen henkilö.

Itä-Suomen hovioikeus kovensi 1980 syntyneen miehen vankeustuomiota poikkeuksellisen pitkäkestoisessa seksuaalirikosjutussa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 41-vuotiaan miehen viime kesänä 7,5 vuoden vankeuteen useista seksuaalirikoksista, kuten törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksesta, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja seksuaalisesta ahdistelusta.

Hovioikeus korotti vankeustuomion 10 vuodeksi.

Uhreina oli kaksi alaikäistä. Hovioikeudessa käsiteltiin pidempiaikaista uhria koskevia syytteitä. Lapsen hyväksikäyttö oli jatkunut lähes vuosikymmenen ajan vuodesta 2011 vuoteen 2019 saakka. Viimeisimpien rikosten tekoajankohta ajoittui vuoteen 2020.

Hovioikeus muutti jonkin verran tiettyjen syytekohtien tekoajankohtia ja katsoi, että tuomiota on kovennettava. Hovioikeus piti tekoja erityisen törkeinä ja nöyryyttävinä.

Mies oli muun muassa ottanut valokuvia uhristaan ja pakottanut hänet harrastamaan suuseksiä. Tekoihin oli liittynyt myös uhkauksia.

– Tekoaika on ollut erittäin pitkä, tekoja on ollut useita ja tekijänä on ollut erityisen läheinen henkilö. Tekoihin on sisältynyt sukupuoliyhteyksiä hyvin nuoren lapsen kanssa, mikä on rangaistusta ankaroittava seikka. Menettely on sisältänyt useita osatekoja ja moninaista seksuaalista kanssakäymistä, Itä-Suomen hovioikeus perustelee ratkaisussaan.

Hovioikeus korotti tuhansilla euroilla myös vahingonkorvaussummia, jotka tuomittu määrättiin maksamaan uhrilleen. Hänet määrättiin korvaamaan psyykkisestä tilapäisestä haitasta15 000 euroa ja kärsimyksestä 30 000 euroa.

Mies puolestaan kiisti syytteet ja vaati tuomiotaan alennettavaksi 3–4 vuoteen.

Uhrien henkilöllisyys ja arkaluontoinen oikeudenkäyntiaineisto määrättiin salaiseksi 60 vuoden ajaksi. Hovioikeus piti käsittelynsä suljetuin ovin.

IS ei julkaise tuomitun nimeä uhrien henkilöllisyyden suojaamiseksi.