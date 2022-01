Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Kommentti: Yksi ristiriita tekee hallituksen korona­toimista vaikeita niellä

Kyse ei ole siitä, kuka on kärsinyt koronasta eniten. Ongelma on siinä, että asetettuja rajoituksia on tutkitun tiedon valossa vaikea hyväksyä, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Moni pääkaupunkiseudun kuntosaliyrittäjä on kritisoinut hallituksen koronatoimia, eikä suotta.