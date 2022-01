Husin Mäkijärvi: Rokotepassia pitäisi muuttaa, jotta se toimisi

Osa kansasta tarvitsee joka tapauksessa kolmannen rokoteannoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vt. toimitusjohtaja sanoo.

Rokotepassi ei nyt esillä olleessa muodossaan ole toimiva väline koronaepidemian hallitsemiseksi Suomessa, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi.

Koronapassilla on pystynyt kiertämään rajoituksia, jos on saanut kaksi rokotetta, sairastanut koronataudin tai on tuore negatiivinen testitulos. Rokotepassi eroaisi koronapassista siten, että testituloksella ei enää saisi merkintää passiin.

Koronapassi on vuodenvaihteesta asti ollut poissa käytöstä useilla alueilla ja tilanteissa, koska epidemia on kiihtynyt passista huolimatta liikaa.

Mäkijärven mukaan on ongelmallista, että rokotepassin saisi jo kahdella rokoteannoksella, kun ainakin osa suomalaisista tarvitsee kolmannen rokoteannoksen. Kahden rokotteen passia hän ei pidä optimaalisena.

– Se ei ole oikea vaihtoehto näille rajoituksille. Jos niitä kriteerejä kyetään tarkistamaan, sitten tilanne saattaa muuttua.

Mäkijärvi vastasi Husin koronainfossa toimittajan kysymykseen, voisiko yhteiskuntaa avata, jos rokotepassi otettaisiin käyttöön.

Hallitus kertoi tiistaina selvittävänsä mahdollisuuksia rokotepassin käyttöönottoon. Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus haluaisi kyllä rokotepassin käyttöön, mutta asiaan liittyy oikeudellisia ongelmia.

Koronapassista aiotaan joka tapauksessa Marinin mukaan tehdä työkalu, jota voisi käyttää muuhunkin kuin rajoituksista vapautumiseen, eli itsenäisesti. Koronapassia ollaan myös palauttamassa käyttöön, kun epidemiatilanne sen sallii.