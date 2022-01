Suomessa raportoitiin yli 8 000 uutta koronatartuntaa. Monilla alueilla ei kuitenkaan enää testata kaikkia, joilla epäillään koronavirustartuntaa.

Suomessa on sairaalahoidossa tällä hetkellä 718 ihmistä, joilla on todettu koronatartunta. Luvussa on mukana ihmisiä, joilla koronatartunta on todettu sen jälkeen, kun he ovat saapuneet sairaalaan. Esimerkiksi Husin alueella niiden, joilla koronavirus ei ole ollut ensisijainen syy hakeutua sairaalaan, osuus kaikista koronapotilaista on noin 20–30 prosenttia.

Tehohoidossa on 64 ihmistä. Luku on korkein kuukauteen.

Koronavirukseen on kuollut viikossa 74 ihmistä. Myös tämä luku on suurin kuukauteen.

Suomessa on raportoitu 8 382 uutta koronavirustartuntaa.

Tartuntaluvut eivät täysin kuvasta koronatilannetta, sillä Suomessa ei tällä hetkellä testata kaikkia, joilla epäillään koronavirustartuntaa.

Esimerkiksi Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ohjeistetaan 12-vuotiaita ja sitä vanhempia hakeutumaan testiin, jos henkilö kuuluu vakavan koronavirustaudin tai verisuonitukoksen riskiryhmään, on raskaana tai työskentelee sosiaali- ja terveysalalla välittömässä asiakas- ja potilastyössä tai hoiva- tai vammaispalveluissa. Henkilö voi hakeutua testiin myös, jos terveydenhuollon ammattilainen niin sanoo. Niiden, jotka eivät ole ottaneet koronarokotetta eivätkä ole sairastaneet koronavirustautia, tulee hakeutua testiin.