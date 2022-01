Husin sairaaloissa on yhä enemmän kaksi rokotetta saaneita – tämä rokotteiden tehosta tiedetään nyt

Brittitutkimuksen mukaan toisen annoksen suojateho laskee kuuden kuukauden jälkeen. Kolmas annos nostaa rokotteen tehoa huomattavasti.

Koronarokotteen teho tartuntaa vastaan hiipuu hiljalleen toisen annoksen jälkeen. Valtaosalla ihmisistä suojateho vakavaa tautimuotoa vastaan säilyy kuitenkin erittäin hyvänä ainakin kuuden kuukauden ajan.

Tiistaina uutisoitiin, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella tehohoidossa olleista 39 prosenttia oli kahdesti rokotettuja.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi Helsingin Sanomille ja Ylelle, että heistä lähes kaikki kuuluivat koronaviruksen riskiryhmiin ja toisesta rokoteannoksesta oli kulunut pitkä aika.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi tammikuussa Britanniassa tehtyyn tutkimukseen nojaten, että Suomessa käytössä olevat rokotteet antavat hyvän suojan omikronmuunnoksen aiheuttamaa sairaalahoitoa vaativaa infektiota vastaan.

Tutkimuksen mukaan suoja vakavaa tautimuotoa vastaan pysyi 5–6 kuukautta 72 prosentissa. Kuuden kuukauden jälkeen suoja laskee 52 prosenttiin.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että tutkimuksessa tarkoitetaan rokotteiden antaman suojan keskimääräistä kestoa, eikä suojataso nouse ja laske kaikilla ihmisillä samalla tavalla.

Suojatehon laskemiseen vaikuttaa muun muassa henkilön ikä, perussairaudet ja se, mikä virusmuunnos on kyseessä.

Suojateho ei laske yhtäkkiä, vaan hiljalleen. Nohynek täsmentää, että alle 18-vuotiaalla suojataso nousee ylemmäs kuin 72 prosenttiin.

– Yli 65-vuotiailla suoja ei koskaan nouse niin ylös kuin nuoremmilla eli heillä suojateho tulee matalammalta alas.

Nohynek sanoo, että aina maakohtaisia tutkimuksia ei voi verrata. Vertailussa pitää huomioida esimerkiksi, mikä on maan valtavirus.

– Brittitutkimus pätee meihin ehkä kaikkein parhaiten, koska he ovat käyttäneet hyvin samanlaista rokotusohjelmaa. Eli heillä on ollut samanlaiset rokotteet ja sama aikataulu. Meillä on ollut 12 viikon väli ensimmäisen ja toisen välillä.

Esimerkiksi Israelissa annosväli oli lyhyempi kolmen viikon aikaväli, mikä johtaa siihen, että suojateho ei välttämättä nouse kovin korkeaksi.

– Meillä kahdella rokotteella saadaan aikaan samat tehot ja kestot kuin Israelissa kolmella annoksella, koska he antoivat alussa alussa kaksi annosta liian lyhyin välein.

Brittitutkimuksen mukaan kolmas rokoteannos nostaa suojan jopa 88 prosenttiin. Nohynek kertoo, että suojatason nousemiseen kolmannen rokoteannoksen jälkeen vaikuttaa se, kuinka pitkällä annosvälillä kolmas rokote annetaan.

– Jos kolmas rokoteannos annetaan liian nopeasti toisen annoksen jälkeen, suojateho ei todennäköisesti niin korkealle eikä kestä niin pitkään.

Omikronmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa vastaan rokotteiden suojateho vaikuttaa olevan selvästi heikompi.

Toisen rokoteannoksen antama suoja tartuntaa vastaan oli 3–4 kuukauden päästä rokotteen saamisesta vain 0–20 prosenttia. Kolmas rokoteannos nostaa suojan 60–70 prosenttiin, mistä se putoaa noin kahdessa kuukaudessa noin 40 prosenttiin.

Myös sairastettu koronatauti suojaa omikronmuunnoksen aiheuttamalta vakavalta taudilta 88-prosenttisesti. Koronatartuntaa vastaan sairastetun taudin antama suoja on ainoastaan 56 prosenttia.