Äiti vangittiin taposta epäiltynä Helsingissä

Poliisi vaikenee täysin. Se ei kerro edes uhrin ikää tai sukupuolta.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi 30-vuotiaan naisen todennäköisin syin epäiltynä taposta tiistaina.

IS oli paikan päällä, kun vangitsemisistunto pidettiin. Mustaan talvitakkiin pukeutunut nainen käveli päättäväisesti oikeusavustajansa vierelle istunnon alussa. Ruskeatukkainen nainen ei puhunut mitään.

Oikeuden puheenjohtaja ei sallinut kuvaamista. Puheenjohtaja määräsi käsittelyn lopulta salaiseksi.

Yhtä salaista on myös poliisin tiedotuslinja. Se ei ole tiedottanut asiasta ollenkaan.

Tutkinnanjohtaja Mari Päivärinta Helsingin poliisista kertoo IS:lle, että teosta ei voi tutkinnallisista syistä kertoa mitään. Poliisi ei kerro esimerkiksi uhrin tai uhrien ikää sekä sukupuolta.

IS:n tietojen mukaan epäilty teko tapahtui joka tapauksessa Helsingissä lokakuun puolivälin tienoilla viime vuonna.

Se, että nainen vangittiin vasta kolme kuukautta epäillyn teon jälkeen, voi kieliä monesta asiasta.

Ruumis on voinut olla esimerkiksi kateissa, eikä poliisi ole päässyt tästä syystä tutkimuksissa eteenpäin. On myös mahdollista, että nainen on onnistunut pakoilemaan virkavaltaa tähän saakka. Sekin on mahdollista, että luonnollinen kuolemansyyn tutkinta on muuttunut henkirikostutkinnaksi ruumiinavauksen jälkeen. Myös jokin muu syy on mahdollinen.

Yhtä kaikki, mitään varmaa tietoa asiasta ei toistaiseksi ole.

IS:n tietojen mukaan nainen on kirjoilla Uudellamaalla sijaitsevalla paikkakunnalla. Hänellä on vähäistä rikostaustaa ainakin Helsingin käräjäoikeudessa. Nainen sai kahdesta pahoinpitelystä ja näpistyksestä 50 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 300 euroa.

Nainen ajautui kahakkaan omassa asunnossaan Helsingissä tammikuussa 2013. Nainen oli mustasukkainen samassa asunnossa asuneelle, silloiselle miesystävälle, joka tuli pikkujouluista kotiin.

Nainen ei halunnut päästää miestä kotiin. Nainen paiskasi oven kiinni, jolloin miehen sormet jäivät oven väliin. Kumpikin löi toistaan nyrkillä kasvoihin. Mies repi naista myös hiuksista.

Nainen vei myös helsinkiläisestä kukkakaupasta kukan ja maljakon maaliskuussa 2015. Nainen oli päihtynyt. Kukkakauppias otti naisen kiinni. Nainen löi kauppiasta kerran kasvoihin sekä puraisi kainalon alta kylkeen.

Kertomansa mukaan naisella on ollut jaksamisen kanssa ongelmia. Hän on opiskellut eläintenhoitajaksi, ja tehnyt ajoittaisia töitä maatalouslomittajana.

Naisella on myös vuonna 2016 syntynyt poika. Hänen uupumuksensa takia lapsi on asunut viimeiset vuodet isällään. Nainen on ollut elatusmaksuvelvollinen, mutta vähäisten tulojensa takia hän ei ole joutunut maksamaan mitään.

Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä pojan huoltoa koskeva asia. Äiti on vaatinut, että lapsi asuisi jatkossa hänen kanssaan, ja että isällä olisi tietyt tapaamisoikeudet. Äiti vaatii lapsen isää elatusmaksuvelvolliseksi. Asiassa järjestettiin istunto viime marraskuussa, eli vain noin kuukausi epäillyn henkirikoksen jälkeen.

Oikeus ei ole antanut huoltajuuskiistaan vielä ratkaisua.