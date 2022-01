Kuoleman kohtaamiseen ei turru koskaan, onneksi keskusteluapua on nykyään saatavilla.

Ensihoitajat joutuvat onnettomuuspaikoille, joissa näkymä voi toisinaan olla karu. Kuva on vuodelta 2009.

Pitkään ensi- ja sairaanhoitajana työskennellyt Otso Ollikainen kirjoitti tiistaina pitkän ja koskettavan viestiketjun pikaviestipalvelu Twitteriin kuoleman kohtaamisesta.

Ollikainen kirjoittaa, ettei kaikkia potilaita voi pelastaa, vaikka miten haluttaisiin ja miten yritettäisiin.

– Joidenkin potilaiden kohdalla mitkään käytössä olevat toimet eivät ole riittäviä ja potilas menehtyy, Ollikainen kirjoittaa.

Viestiketjun lopussa hän toteaa, että kuolema tulee monessa tapauksessa yllättäen: hetkeä ei voi koskaan tietää.

– Siksi suosittelen pienten (ja isompienkin) riitojen selvittämistä läheisten kanssa, jos suinkin mahdollista, koska kuolleelta on vaikea pyytää anteeksi tai saada anteeksiantoa. Kerro läheisillesi, että välität ja näytä se aina kun voit, Ollikainen kehottaa Twitterissä.

Ollikainen sanoo Ilta-Sanomille, että on työssään kohdannut toisinaan tilanteita, joissa läheisen poismenon ohella suurta surua on aiheuttanut se, että asiat ovat jääneet selvittämättä.

– On tullut lisäsurua, kun asioita ei koskaan tullut puhuttua kuntoon, Ollikainen sanoo.

Palomies-ensihoitaja Kasperi Jääskeläinen valmisteli ambulanssin ”työkuntoon” Helsingin Mellunkylässä heinäkuussa 2021.

Jos on ihmisen kuolema läheisille suuri järkytys, ei kuolonuhrin vaatineeseen tilanteeseen ole ensihoitajankaan helppo mennä. Kuolemaan ei turru koskaan.

– Itsekin kahden lapsen isänä sanoisin, että lapsiin kohdistuvat tehtävät ovat kaikista pahimpia. Jos lapsi loukkaantuu vakavasti tai kuolee, se hiljentää kyllä kaikista kovimmankin äijän. Onneksi sellaiset keikat ovat hyvin poikkeuksellisia, Ollikainen sanoo.

Ollikainen kiittelee, että hänen työuransa aikana huomio työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin on lisääntynyt roimasti. Sama koskee poliiseja ja pelastuslaitoksen henkilökuntaa.

– Suositus on se, että jos tehtävään liittyy väkivaltainen kuolema tai jos kuolema on muutoin tapahtunut raa’alla tavalla, järjestetään tapauksen jälkipuinti. Tai jos yksikin tehtävässä mukana ollut jälkipuintia haluaa. Se järjestetään heti tehtävän tai työvuoron jälkeen, ja myöhemmin on mahdollisuus käydä myös yksilöllisiä jatkokeskusteluja.

– Ei riitä, että on fyysisesti hyvässä kunnossa. Kun teemme töitä kovassa paineessa, jossa täytyy tehdä nopeita päätöksiä, myös psyykkisen puolen täytyy olla vahva. On hyvä saada vaikeat tehtävät purettua keskusteluin, Ollikainen korostaa.

Aina näin ei ole ollut. Vielä reilut kymmenen vuotta sitten ensihoidon työntekijöiden tarvetta saada henkistä apua ei tunnistettu – tai siitä ei välitetty.

– Se oli vähän sellaista ”kovat äijät kestävät nämä” -meininkiä. Vaikka eivät ne kovatkaan äijät kestäneet, Ollikainen kuvaa.

Ensihoitajan työ on pääasiassa kaikkea muuta kuin kiireellisiä hälytystehtäviä.

Esimerkkinä hän mainitsee Yhdysvalloissa monien poliisien, palomiesten ja ensihoitajien itsemurhat post-traumaattisen stressin takia.

Ollikainen sanoo, että ihmisten mielikuva ensihoitajan työstä on kaukana todellisuudesta: työ on pääosin kaikkea muuta kuin vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

– Ihmisten mielikuva on se, että ajamme tuhatta ja sataa vilkut päällä ja pelastamme ihmisiä. Suurin osa työstä on kuitenkin ”mummokyytejä” eli ikäihmisten kotona pärjäämättömyyttä ja yleistilan laskua. Niin sanottujen kovien hälytysten määrä on lopulta vähäinen, Ollikainen sanoo.

– Opiskelun alkajaisiksi koulun yliopettaja ja ensihoitolääkäri tokaisivatkin, että jos on hakeutumassa ensihoitajaksi vain sen takia, että saa ajaa sinivilkkuautoa pillit päällä, niin ei ole vielä liian myöhäistä vaihtaa alaa, Ollikainen naurahtaa.