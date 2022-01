Reijo Ruokasen kolumni: Tunnustan syyllisyyteni

Mitä enemmän koronalla tehdään politiikkaa, sitä useampi alkaa uskoa salaliittoteorioita, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

”Jos sinua tai perhettä on uhattu niin vuoda se tieto, jos olet ollut tietämättä niin nyt tiedät viimeistään, jos olet ahne niin nyt voisi olla aika jo muita ja omaa tulevaisuutta miettiä.”

Tuo on suora lainaus sähköpostista, jollaisia saan päivittäin useita. Ja huoli pois, minua tai perhettäni ei ole uhkailemalla saatu mukaan kansainväliseen rokotesalaliittoon, jonka päämäärä on minulle vielä epäselvä.

”Valtamedian yhteistyöllä on tuhottu järjettömiä määriä ihmisten luovaa työ mahdollisuuksia, kymmeniä tuhansia kärsii taloudellisesti niin että sinä et, kuun vaihteessa tulee 80 000 terveysalan työntekijää kärsimään lisää ja sitten KOKO Suomen kansa kärsii ja vääriä ihmisiä syytetään tästä kärsimyksestä. Sinä olet yksi jonka pitää kantaa oma vastuu teoista.”

Voi olla, että tuon kappaleen viesti ei kertalukemalla aukea, mutta kyse on siitä, että media on yhteistyössä edistänyt koronarokottamista ja saanut aikaan valtavasti pahaa.

Tunnustan. Olen julkaissut ja kirjoittanutkin juttuja tehnyt rokotetutkimusten tuloksista. Olen julkisesti kannustanut luottamaan tieteeseen. Tutkijoiden yksimielinen näkemys on ollut se, että koronarokotteet ovat hyödyllisiä. Senkin olen usein maininnut. ”Tämä on se iso huijaus joka ei tule toistumaan ja siitä ei anneta anteeksi. Nürnberg 2.0 tulee tapahtumaan ja minä uskon että sinä olet riittävän korkealla että saat vierailla siellä.” Ilmeisesti edessäni on oikeudenkäynti ja kaiketi tuomionkin, koska en kiistä levittäneeni tietoa rokotteista.

” …toivon että yllätät minut ja nähdään anteeksipyyntö ja pari hyvää kirjoitusta D3-Vitamiinista, varhaishoidosta, rokote-haitoista ennen kun saat kenkää, sinusta tulee kansan sankari ja voit kävellä ylpeästi, muuten se Nürnberg 2.0 ja häpeä.” Joudun nyt tuottamaan kirjoittajalle pettymyksen. En pyydä anteeksi. Kansansankariksi minusta ei taida olla, koska en voi luvata hyviä kirjoituksia rokotteiden haitoista, varhaishoidoista tai muustakaan toivotusta ellei niiden pohjaksi löydy tieteellistä näyttöä.

Näihin viesteihin voisi suhtautua huumorilla ellei niiden takaa paistaisi aito usko ja hätäkin, josta vastuu kuuluu hallituksen ja viranomaisten erikoiselle toiminnalle. Epidemian alussa sekoilu oli ymmärrettävää, kun tietoa oli kovin vähän. Nyt sitä selitystä ei enää voi hyväksyä.

Mitä enemmän koronalla tehdään politiikkaa, sitä useampi alkaa uskoa salaliittoteorioita. Kun luottamus maan johtoon kerran menee, sitä ei enää voi palauttaa.

Siksikin olisi suotavaa, että ministerit eivät puhuisi pehmoisia tehohoitopaikoista tai siitä, kuinka tauti on tai ei ole nujerrettu ja nyt on tai ei ole aika elää ja nauttia vapauksista.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman vastaava päätoimittaja.