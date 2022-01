Puolustusvoimat ei spekuloi siviililentoyhtiöiden tai niiden lentoreittien tarkoitusperiä.

Viime lauantaina Suomen yli lentänyt venäläinen rahtikone kulki hyväksytyn lentosuunnitelman mukaisella reitillään, Ilmavoimat kertoo.

Ilmavoimien mukaan siviililentoyhtiöiden koneisiin, jotka lentävät hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, ei normaalisti reagoida tunnistuskoneilla. Ilmavoimat ei kuitenkaan suoraan sano, käytiinkö venäläinen rahtikone tästä huolimatta tunnistamassa vai ei.

Lentokone oli lauantaina matkalla Moskovasta Saksan Leipzigiin, kun se teki jostain syystä pitkän mutkan Suomen kautta. Tapaus on herättänyt Suomessa keskustelua lennon tarkoitusperistä.

Ilmavoimat toteaa, ettei Puolustusvoimat spekuloi siviililentoyhtiöiden tai niiden lentoreittien tarkoitusperiä.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) on edellyttänyt Suomen pyytävän Venäjältä selvitystä venäläiskoneen reitistä.

– Kyllä se on sellainen asia, jossa me tulemme varmastikin edellyttämään jonkinlaisen selvityksen saamista, että miten näin on saattanut päästä tapahtumaan. Se ei voi olla ihan sattuman sanelemaa, Kanerva sanoi tiistaina Yle Radio Suomen Päivässä.

Kanerva ei halunnut arvioida venäläiskoneen erikoista reititystä. Moskovasta lähteneen venäläisen koneen reitti kulki Suomussalmelta Turkuun. Reitin varrelle osui Tikkakosken varuskunta Jyväskylässä, jossa sijaitsee ilmavoimien esikunta.

– Tikkakoski on monella tapaa iso käsite turvallisuusajattelussa Suomessa. Ei nyt oikein tunnu todennäköiseltä, että siellä olisi tapahtunut tällainen koukkaus vahingossa, Kanerva arvioi.