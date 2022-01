Jarmon Thaimaan-lento vaihtui Teneriffaan, vasta Alppien yllä hän hoksasi, mihin koneeseen oli astunut...

”Aikoinaan ajattelin, että ei ikinä tuohon.”

Helsinkiläisen Jarmon piti lähteä lomalle Thaimaahan, mutta matka peruuntui.

Thaimaan sijasta matkatoimisto TUI lennätti Jarmon lauantaina Teneriffalle.

Lentokone oli korkealla Alppien yllä, kun Jarmo tutustui turvallisuusohjeeseen ja teki mieltään säpsähdyttäneen havainnon.

Kortissa luki otsikkona Boeing 731-800/ MAX 8.

Kellot soivat heti.

– Aikoinaan ajattelin, että ei ikinä tuohon, Jarmo kertoo.

MAX 8 jäi ilmailun historiaan koneena, jonka oikeaoppinen käyttö opittiin vasta tuhoisien onnettomuuksien ansiosta.

Ensilentonsa tammikuussa 2016 tehnyt MAX 8 nousi surulliseen maineeseen, kun kaksi konetta putosi pian nousun jälkeen alas. Lokakuussa 2018 tuhoutui Lion Airin kone Indonesiassa (189 kuoli) ja maaliskuussa 2019 Ethiopian Airlinesin kone Etiopiassa (157 kuoli).

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ja Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA asettivat konetyypin lentokieltoon välittömästi Etiopian turman jälkeen.

Euroopasta lentokielto poistui vasta tammikuussa 2021, minkä jälkeen ensimmäisen eurooppalaisen MAX 8 -lennon lensi lomalentoyhtiö TUIFly 17. helmikuuta 2021 Brysselistä Malagan kautta Alicanteen.

Siitä ei ole kulunut vielä vuottakaan.

Alun perin Jarmon Teneriffan lennon JTD915 operaattorin piti olla JetTime, mutta ennen lähtöä se vaihtui tsekkiläiseen halpalentoyhtiöön Smart Wingsiin.

Jarmo innostui selvittämään netistä oman MAX 8 -koneensa, rekisterinumero OK-SWF, historiaa. Smart Wings oli saanut sen syyskuussa 2018. Se oli ollut lentokiellossa 13. maaliskuuta 2019 ja 9. tammikuuta 2021 välisen ajan.

– Olimmekohan ensimmäiset suomalaiset, jotka käyttivät MAX 8 -konetta, Jarmon mieleen juolahti korkealla Alppien yllä.

Turvallisesti Teneriffalla. Alun perin Jarmon piti lentää Thaimaahan.

Se selviää kysymällä.

Traficomin ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen onnittelee aluksi Jarmoa sekä tarkkuudesta että erityisesti siitä, että Jarmo tutustui turvaohjeisiin.

– Pitää antaa kehut Jarmolle, hyvin positiivista!

– Itsekin otan sen kortin joka kerta näppeihini ja kurkkaan lävitse, vaikka ei siellä aina uusia juttuja olisikaan, Pöntinen kertoo.

Hänellä on takanaan 30 vuotta lentämistä ”nokalla”, ohjaamossa.

– Se on vähin, mitä voimme tehdä itsemme ja toisten eteen, kun aika ajoin niitä tapahtumia on, että koneesta joudutaan poistumaan tai on muita poikkeustoimenpiteitä.

Pöntisen mukaan maailmalla on käytössä vain noin 400 MAX 8 -konetta. Sellaiseen astuminen ei siten ole suomalaiselle suuren suuri todennäköisyys.

Lentokiellon alkaessa MAX 8 -koneita oli rakennettu 350 ja tilattu yli 5 000. Valmistus oli keskeytyksissä puoli vuotta ja tilauksia peruttiin paljon.

– Nyt tilauksia lienee noin 800, Pöntinen arvioi.

Suomalaiset eli suomalaisen viranomaisen valvonnassa olevat operaattorit Finnair ja Norra eivät lennä ”makseilla”, eivät nyt eivätkä lentäneet ennen lentokieltoa.

– Mutta kyllä Suomen kentille lentää viikoittain operaattoreita, joilla on ”makseja” käytössä, Pöntinen kertoo.

Yksi niistä on hyvinkin tuttu Norwegian.

– Se on tietysti nykyisin eri ”maksi” kuin ennen onnettomuuksia, Pöntinen muistuttaa.

– Vähän eri kone, jos ajatellaan lennonohjausjärjestelmiä ja käsikirjoja ja ohjaajien koulutusta. Kaikkea sitä, mitä tehtiin turvallisuuselementtien upgreidaamiseksi.

Onnettomuuksista otettiin opiksi.

– Viikoittain Suomessa käy useampi ”maksilento”, Pöntinen arvioi.

Tyypillisesti kyseessä on charter-lento, tilauslento, juuri sellainen lomamatka, jolle Jarmokin lauantaina aamulla asteli ja nousi taivaalle.