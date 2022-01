Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen keskusteli Yhdysvaltain asevoimien komentajan kanssa

Aiheina olivat Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston tiedotteen mukaan yhteiset turvallisuusintressit sekä sotilasyhteistyön ja -yhteis­toiminnan kehittäminen.

Suomen puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen keskusteli maanantaina puhelimessa Yhdysvaltain asevoimien komentajan, kenraali Mark A. Milleyn kanssa.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston tiedotteen mukaan Kivinen ja Milley keskustelivat maiden yhteisistä turvallisuusintresseistä. Aiheena oli lisäksi sotilasyhteistyön ja -yhteistoiminnan kehittäminen.

– Yhdysvallat ja Suomi jatkavat vahvaa kumppanuutta, joka keskittyy rauhaan ja vakauteen kaikkialla maailmassa, tiedotteessa todetaan.

CNN kertoi maanantaina, että kenraali Mark A. Millerillä on todettu koronatartunta. Tiedotuksesta vastaava upseeri Dave Butler kertoo CNN:lle, että Milleyllä on vain lieviä oireita. Hän pystyy tekemään etätyötä. Miller on saanut täyden rokotesuojan.

