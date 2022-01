Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan omikronrokotteen ongelma on se, että rokote on kehitetty nimenomaan omikronmuunnosta vastaan. Toiveissa olisi superrokote, joka suojaisi myös uusilta varianteilta.

Koronavirusta vastaan on kehitelty muun muassa lääkkeitä, uudenlaisia rokotteita ja testejä.

Kolmas koronavuosi nostaa globaalisti esiin kysymykset ihmisten jaksamisesta. Siksi uusi vuosi kohdistaa katseet lupaaviin lääketieteellisiin innovaatioihin, joista toivotaan nyt käänteen tekevää ratkaisua pandemiaan.

Esillä ovat olleet erityisesti suun kautta otettavat koronalääkkeet, suomalaisten kehittämä nenäsumuterokote, sekä aiempaa tehokkaammat testauskäytännöt.

Muun muassa Pfizer-lääkeyhtiön johtaja Albert Bourla on kertonut uskovansa, että koronatilanne voidaan saada piankin hallintaan testauksen, rokotteiden ja uusien lääkkeiden avulla.

IS kokosi yhteen lupaavimmat lääketieteelliset innovaatiot, jotka voivat toimia ratkaisevina tekijöinä taistelussa koronavirusta vastaan.

Omikronrokote

Rokotteita on luonnehdittu tehokkaimmaksi keinoksi pandemian vastaisessa taistelussa. Lääkeyhtiö Pfizer kertoi tammikuun alussa uskovansa koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan kehitteillä olevan rokotteen valmistuvan maaliskuussa.

Bourlan ei kuitenkaan osannut vielä sanoa, tullaanko uutta rokotetta tarvitsemaan, sillä jo olemassa olevien rokotteiden tehosteannokset ovat tarjonneet kohtuullista suojaa myös omikronmuunnosta vastaan.

Myös lääkeyhtiö Modernan toimitusjohtaja Stephane Bancel on todennut aiemmin CNBC:lle, että myös he kehittävät tällä hetkellä omikronmuunnosta vastaan tarkoitettua tehosterokotetta.

Toistaiseksi eniten esillä on kuitenkin ollut nimenomaan Pfizerin kehittämä omikronrokote.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi IS:lle viime viikolla STM:n olevan toiveikas uuden omikronrokotteen suhteen. Varhilan mukaan Suomella on uuteen rokotteeseen hankintasopimus.

Jos rokotteen myyntilupa olisi arvioitavana EMA:ssa maaliskuussa, olisi Varhilan mukaan odotettavissa, että kevään aikana rokote saataisiin Suomeenkin.

Suomalainen nenäsumuterokote

Kotimaisen innovaation kantava idea on on hankkia immuniteetti koronavirusta vastaan nenän limakalvoilta. Tällöin immuunipuolustus aktivoituisi ylähengitysteissä.

Kyseessä on rokotekehitysyhtiö Rokote Laboratories Finland Oy:n nenäsumuterokote FINCoVac, joka on etenemässä kliinisiin ihmiskokeisiin. Ihmiskokeet on tarkoitus aloittaa kevään aikana.

Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Sakselan mukaan rokotteen nykyinen versio näyttäisi koe-eläin immunisaatiossa tehoavan omikroniin ja muihin variantteihin. Hänen mukaansa rokote on rakennettu siten, että se olisi herkkä koronaviruksen muutoksille.

Ensimmäinen suunnitelma on saada rokotteelle myyntilupa nimenomaan tehosteena ensimmäisen polven rokotteilla jo rokotetuille. Näin saataisiin parannettua varianttikattavuutta.

Paxlovid-koronalääke

Koviin rajoitustoimiin toivotaan tulevaisuudessa helpotusta rokotteiden lisäksi koronalääkkeistä. Yksi lupaavimmista tulokkaista on Pfizerin suun kautta otettava Paxlovid-lääke.

Yhtiön johtajan mukaan lääke ehkäisee vakavan tautimuodon kehittymistä, kun se nautitaan nopeasti tartunnan saamisen jälkeen. Tartuntaa lääke ei siis rokotteen tavoin pyri estämään, vaan helpottamaan tartunnan saaneen alkaneita oireita.

Toistaiseksi lääkkeelle on myyntilupa vain Yhdysvalloissa, ja pillereitä on vain vähän saatavilla, mutta tilanne on muuttumassa.

Financial Timesin mukaan Bourla luonnehti lääkettä jopa ”game-changeriksi”, eli sillä on edellytyksiä mullistaa pandemian hoitoa.

Euroopan lääkevirasto EMA aloitti Paxlovidin ehdollisen myyntilupahakemuksen arvioinnin 10. tammikuuta.

Molnupiravir-koronalääke

Yhdysvalloissa hallinnon nimittämä terveysasiantuntijapaneeli antoi joulukuun alussa tukensa Merck-lääkeyhtiön koronaviruslääkkeen käytölle aikuisilla korkean riskin potilailla. Tuki lääkkeelle meni paneelissa niukasti läpi.

Lääke hyväksyttiin marraskuussa käyttöön myös Britanniassa.

Myös Molnupiravir on lääke, jota käytetään tartunnan hoitoon, ei sen ehkäisyyn. Kun lääke saavuttaa verenkierron, se estää koronaviruksen replikoitumisen, Yale Medicine -lehti kertoo.

Lääkkeen tärkein tarkoitus on estää vakavan koronavirusinfektion syntyminen niillä, jotka ovat saaneet tartunnan.

Suomalainen ”biologinen maski”

Helsingin yliopistossa on kehitetty noin vuoden ajan nenään suihkutettavaa valmistetta, joka antaa lyhytaikaista suojaa virustartuntaa vastaan. Kyseessä ei ole rokote, eikä sitä tule sekoittaa nenäsumuterokotteeseen.

Tutkimuksessa mukana ollut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna Mäkelä on kertonut Ylelle, että valmiste on kehitetty ennaltaehkäisyyn. Hän kuvailee tuotetta ”biologiseksi maskiksi”.

Tutkimusryhmä antoi tuotteelle väliaikaisen kutsumanimen Covidiini.

– Tämä on kehitetty nimenomaan niitä tilaisuuksia varten, joissa on riski levittää virusta, Mäkelä sanoi.

Covidiini antaisi muutamien tuntien suojan koronavirusta vastaan. Eläintutkimuksissa hiirille sieraimiin annettu suihke suojasi koronatartunnalta vielä kahdeksan tuntia suihkeen antamisen jälkeen.

Testien mukaan suihke toimii yhtä hyvin kaikkia variantteja vastaan. Oletus on, että se toimii myös tuleviin virusmuunnoksiin, mutta ei korvaa rokotuksia.

Tuotetta ei välttämättä saada markkinoille vielä omikronin aikana, mutta tutkimusryhmä uskoo, että se toimisi myös uusia variantteja vastaan.

Puhallustestit

Tamperelainen Deep Sensing Algorithms Ltd Oy (DSA) sai tammikuussa Euroopan unionilta myyntiluvan puhallustestilleen, joka tunnistaa koronatartunnan uloshengityksestä.

Testi toimisi siis siten, että testattava henkilö hengittää laitteeseen kerran, ja tulos tulee 45 sekunnissa. Seuraava henkilö voidaan testata laitteella kaksi minuuttia myöhemmin.

Infektio on mahdollista havaita hengitysilmasta nopeasti, koska elimistön puolustusmekanismi aiheuttaa aineenvaihduntaan sivutuotteita heti tartunnan jälkeen.

Laite on tarkoitettu koronatartunnan varhaiseen havaitsemiseen terveillä ja oireettomilla ihmisillä.

Yhdysvalloissa Brown-yliopistossa ja Rhode Islandin sairaalassa kehitetty Bubbler-puhallustesti puolestaan paljastaisi myös sen, kuinka paljon potilas levittää tartuntaa.

Asiasta kertoo muun muassa Tieteen Kuvalehti.

Se voi havaita koronataudin uloshengitysilmasta ja laskea myös virushiukkasten määrän.

Bubbler on koeputki, jonka kannen läpi on pujotettu pipetti. Testattava puhaltaa pipettiin, ja ilma kulkee putken pohjalla olevaan testinesteeseen.

THL:n Nohynek: Toiveissa universaali rokote koronavirusta vastaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynekin mielestä kaikki edellä mainitut keinot ovat tärkeitä työkaluja pandemian hallinnassa. Tulevaisuuden kannalta paljon riippuu kuitenkin siitä, miten virus kehittyy.

Nohynek painottaa, että vaikka lääkkeet ja testit ovat hyviä työkaluja, olennaisinta on kuitenkin tartuntojen ja vakavan taudin ennaltaehkäisy.

– Ennaltaehkäisy on se tärkein keino. Juuri nyt toiveissa olisi, että saisimme eräänlaisen universaalin rokotteen, joka suojaisi ihmisiä tärkeimmiltä nykyisiltä, mutta myös tulevilta varianteilta. On nähty, että nykyiset käytössä olevat koronarokotteet ovat olleet erinomaisen tehokkaita vakavan tautimuodon ehkäisemisessä. Niiden suoja kuitenkin heikkenee oleellisesti omikronin aiheuttamaa infektiota vastaan muutamassa kuukaudessa. Suoja ei myöskään enää estä tartunnan saamista yhtä hyvin kuin aiemmin, Nohynek sanoo.

Muun muassa Yhdysvaltain armeijan Walter Reed -tutkimuskeskus on kehitellyt uutta superrokotetta kahden vuoden ajan. Rokotteen toivotaan antavan suojan kaikkia SARS-Cov-2 -koronaviruksen muunnoksia vastaan. Nohynek kuitenkin sanoo, ettei ole mitään tietoa siitä, milloin tällainen universaali rokote saataisiin markkinoille.

Omikronrokote on vielä kysymysmerkki.

Omikronrokotteen ongelma on se, että rokote on kehitetty nimenomaan omikronmuunnosta vastaan. Nohynekin mukaan ei vielä tiedetä, kuinka hyvin se tulisi suojaamaan uusilta mahdollisilta koronamuunnoksilta.

– Kysymys on siinä, että jos omikron pyyhkäisee väestön yli ja tartuttaa jopa 80 prosenttia suomalaisista tuottaen samalla myös immunologista vastetta, onko sen jälkeen enää olennaista rokottaa väestöä laajasti omikronmuunnosta vastaan. Riippuu siitä, kuinka pitkäkestoinen suoja omikronia vastaan tulee olemaan ja jääkö omikron kiertämään keskuudessamme, Nohynek pohtii.

Hän huomauttaa, että vastaavanlaista räätälöityä rokotetta kehitettiin aiemmin myös deltamuunnosta vastaan, mutta sitä ei koskaan tuotu markkinoille.

– Tällä hetkellä on tärkeää käyttää nyt saatavilla olevia rokotteita. Vaikka käytössä olevat rokotteet eivät enää estä tartunnan saamista yhtä hyvin kuin aiemmin, ne kuitenkin ehkäisevät jonkin verran tartuntaa ja hyvin vakavaan tautimuotoon sairastumista.

Suomalaista nenäsumuterokotta sekä ”biologista maskia” eli muutaman tunnin suojan antavaa suihketta Nohynek pitää hyvinä uutisina, mikäli ne osoittautuvat toimiviksi myös ihmiskokeissa.

– Molemmat ovat osoittautuneet eläinkokeissa toimiviksi. Toivon todella, että ihmiskokeet onnistuisivat ja nämä valmisteet saataisiin markkinoille. Mitä useampi työkalu meillä on pandemian hallintaan, sen parempi, hän sanoo.

– Konseptina esimerkiksi tartunnalta muutaman tunnin suojaava sumute on erinomaisen hyvä. Se toimisi esimerkiksi yleisötilaisuuksiin mentäessä.

Mitä tulee koronalääkkeisiin, niiden hyödyistä ei vielä tiedetä paljon. Nohynek muistuttaa, että lääke ei korvaa rokotetta. Sillä voidaan pyrkiä estämään infektion etenemistä vakavaksi taudiksi, mutta se ei ehkäise tartunnan saamista.

– Tartunnan saaneen lääkitys pitäisi aloittaa hyvin varhain, viimeistään kolmen päivän kuluessa oireiden alkamisesta, jotta lääke toimisi suunnitellusti. Lisäksi lääkkeitä on vielä toistaiseksi saatavilla vähän ja ne ovat kalliita.

Myös puhallustestejä hän pitää tärkeinä, mutta huomauttaa, että testauskäytännöt riippuvat aina sen hetkisestä epideemisestä tilanteesta.

– Testauksen ongelma se, että testi voi olla nyt negatiivinen, mutta pian negatiivisen tuloksen saamisen jälkeen voi jo saada infektion. Tiedon käytettävyys ei siis ole pitkäikäinen. Testi on tärkeä siksi, että sen avulla voi saada varmennuksen positiivisesta tuloksesta ja siten tietää, että pitäisi pysyä kotona sairastamassa, eikä tartuttaa muita, Nohynek selventää.