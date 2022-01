rannikkoprikaatissa Upinniemessä varusmiespalvelustaan suorittava 20-vuotias Markku (nimi muutettu) kertoo astuneensa tammikuussa palvelukseen valmiiksi hieman skeptisenä koronatilanteen vuoksi.

Markku kertoo vielä toistaiseksi välttyneensä koronatartunnalta, mutta karanteenissa hän ollut tupalaistensa kanssa altistumisten vuoksi.

– Olen nähnyt kuitenkin koronaolosuhteet eli eristyksen ja minulla ei ole juuri siitä kauhean kaunista kuvaa.

– Ruokamäärät ovat todella pieniä ja lisäksi wc- sekä suihkuvuorot hämmentävät.

Tällä hetkelle Markku kertoo koko komppanian syövän vain pakkiruokaa. Annoskoot ovat pienempiä kuin normaalitilanteissa muonituskeskuksissa, joissa on mahdollisuus hakea lisää ruokaa.

– Wc-vuorot pitää tällä hetkellä varata erikseen. Ne ovat neljä minuutin pituisia vuoroja, joiden aikana pitää saada asiat toimitettua.

Markku ei uskalla puhua koko komppanian puolesta, mutta sanoo ainakin omassa tuvassaan olijoiden osalta, että nälkä on jatkuvasti läsnä liian vähäisen ruokamäärän vuoksi.

Hän kertoo, että asiasta on viestitty komppanian ”skappareille” eli kantahenkilökuntaan kuuluville ammattisotilaille.

– Kantahenkilökunnan vastaukset ovat olleet, että ”voi voi”.

Markun mukaan kaiken keskellä kummeksuntaa herättää roskiin heitettävä iso ruokamäärä.

– Vähän väliä näkee, että esimerkiksi erityisruokavalioannokset ovat ruokailun jälkeen omissa annospakkauksissaan ja laareissaan täysin koskemattomina, minkä jälkeen ne heitetään suoraan roskiin.

– Siis isoja laareja heitetään pois ruokaa, johon ei ole koskettukaan samaan aikaan kun varusmiehillä on nälkä.

Markku kertoo, että ongelmia on hankala ottaa ääneen esille, että ei saa hankalan ihmisen leimaa.

Yksi ongelma on myös se, että varusmiehet eivät uskalla ottaa isoon ääneen asiaa puheeksi.

– Ei halua erottua joukosta hankalana yksilönä.

Hän kertoo laittaneensa koko päivänä saatavista ruoista kuvat hänen veljelleen ja kertoo tämän olleen järkyttynyt.

– Ei millään tasolla tarvittava ravintomäärä siihen nähden, mitä me liikumme, juuri 10 kilometrin marssin suorittanut Markku lataa.

– Myös ravintoarvot ovat aivan mitä sattuu.

Tammikuun 3. päivänä palveluksensa Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä aloittaneet Martti ja Heikki (nimet muutettu) odottivat varusmiesajalta jotain muuta kuin mitä se on osoittautunut olevan.

Se, että ei tiedä, miten palvelus etenee ja koska pääsee ensimmäisen kerran lomille, on raskasta ja turhauttavaa.

– Tilanne on todella sekava tällä hetkellä, Heikki sanoo.

– Informaatio tilanteesta on todella vähäistä, Martti toteaa.

Molemmat altistuivat koronavirukselle ensimmäisellä palvelusviikolla. Altistumisen jälkeen he ovat antaneet kaksi kertaa negatiivisen testituloksen. Silti – kun terveet lähtivät perjantaina 14. tammikuuta lomille – Heikki, Martti ja noin 15 muuta varusmiestä joutuivat jäämään Vekaranjärvelle, koska yksi heidän tupansa varusmiehistä antoi positiivisen testinäytteen.

– Oletimme, että pääsemme lomalle, jos koronatesti on negatiivinen eikä ole pieniäkään oireita, Martti sanoo.

Tiistaina Heikki sekä Martti pääsivät vihdoin lomille, kun koko tupa antoi negatiivisen tuloksen. Sen sijaan viereisessä tuvassa oli yhdellä varusmiehellä tartunta, joten koko tupa joutuu jäämään karanteeniin ainakin viikoksi.

Maanantaina yhden toisen altistuneiden tuvan varusmiehistä yhtä lukuun ottamatta kaikki antoivat positiivisen testituloksen. Heikin mukaan positiivisen testituloksen antaneita ei ollut maanantai-iltaan mennessä siirretty eristykseen.

– He käyttävät edelleen samoja yleisiä tiloja kuin me terveet.

Heikin mukaan ainut negatiivisen testituloksen antanut varusmies siirrettiin tupaan, jossa on altistuneita, mutta oireettomia varusmiehiä.

Heikki tai Martti eivät osaa sanoa, kuinka paljon tartunnansaaneita on Vekaranjärvellä on.

Varusmiehet odottivat varusmiesajalta jotain muuta kuin mitä se on osoittautunut olevan. Kuvituskuva.

Sekä Martti että Heikki moittivat Puolustusvoimien tiedottamista koronatilanteesta sekavaksi.

Ilta-Sanomat kertoi jo aiemmin, että myös Varusmiesliitto on saanut palautetta siitä, että varusmiehet eivät tiedä, koska pääsevät lomille. Liiton puheenjohtaja Joel Elmaci kertoi Ilta-Sanomille, että palautetta on tullut myös karanteeniolojen ”mielenkiintoisista järjestelyistä”. Elmacin mukaan karanteenissa olevia on pidetty muun muassa urheilusaleissa.

Heikki ja Martti kertovat, että Vekaranjärvellä sairastuneita on majoitettu liikuntasalissa.

Altistuneet ja terveet ovat tuvissa. Lomille pääsevät terveiden tuvat.

Altistuneena he eivät ole päässeet kunnolla osalliseksi edes koulutukseen. Martille on syntynyt kuva, että tekevät asioita vain, että heillä ”olisi jotain tekemistä” ja ”viihdykettä”.

– Omassa porukassa syödään pakkiruokaa, kun muut käyvät muonituskeskuksessa, Heikki kuvailee.

Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Riku Mikkonen Vekaranjärveltä kertoo, että koronatilanne on haastava ja uusia ratkaisuja useamman eri asian suhteen ruoditaan jatkuvasti.

Karjalan prikaatissa on tällä hetkellä todettuja koronatartuntoja yhteensä 342, joista 227 on varuskunnassa olevilla varusmiehillä.

– Tällä hetkellä koronatartunnassa olevat henkilöt ovat sijoitettu erilaisiin tiloihin ja halleihin, joista isoin on liikuntahalli, Mikkonen taustoittaa.

Hän kertoo, että liikuntahallissa nukutaan patjoilla tai kenttävuoteilla liinavaatteissa.

– Liikuntahallissa sairastuneille on omat suihkut, vessat ja myös ruokailu järjestetään liikuntahallin tiloissa.

Altistuneet varusmiehet ovat Mikkosen mukaan pääsääntöisesti omissa tuvissaan.

Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Riku Mikkonen kertoo, että muun muassa kuvassa olevassa Vekaranjärven liikuntahallissa majoitetaan koronapositiivisa varusmiehiä.

– Yleensä useampi saman tuvan varusmies on altistunut yhtä aikaa, joten tämä on järkevä käytäntö. Tietysti jossain muualla yksittäin altistuneille etsitään omia tiloja.

Alokkaiden sanomisiin sen suhteen, että positiivisen testituloksen antaneita ei ollut siirretty saman päivän iltaan mennessä eristyksiin, ei Mikkonen ota kantaa tarkemmin.

– Tietysti siihen pyritään, että positiivisen tuloksen antaneet siirrettäisiin mahdollisimman nopeasti omiin tiloihin, mutta aina se ei käy ihan hetkessä.

Tilanteen kehittyessä jatkuvasti voi tulla eteen myös se, että varusmiehiä joudutaan sijoittamaan ulos telttoihin, kuten vähän aikaa sitten jouduttiin tekemään lyhyeksi aikaa.

– Ne teltat ovat kuitenkin esikuntatelttoja, joihin tulee sähköt eli missään puolijoukkueteltoissa ei kukaan joudu tämän vuoksi aikaansa viettämään. Sinänsä muuten telttamajoitus on osa normaalia koulutusta.

Suurin haaste Mikkosen mukaan varusmiesten osalta on lomajakson siirtyminen, pitkäveteisyys ja toiminnan puute koronatartunnan saaneiden osalta.

– Eihän siellä kauheasti mitään aktiviteetteja ole, joten se tylsyys on varmasti suurin negatiivinen asia varusmiesten osalta, vaikka erilaisia virikkeitä järjestetäänkin.

Altistuneet osallistuvat Mikkosen mukaan palvelukseen mahdollisimman normaalisti omina ryhminään.

Rannikkoprikaatin komentaja Matti Linteri Upinniemestä myöntää, että varuskunnassa on ollut hankaluuksia koronakurimuksen keskellä.

– Tällä hetkellä noin 1 200 varusmiehestä koronatartunnassa on 131 ja altistuneitakin on 155, Linteri avaa madonlukuja.

Rannikkoprikaatin komentaja Matti Linteri myöntää, että Upinniemen varuskunnassa on ollut hankaluuksia koronakurimuksen keskellä.

Hänen mukaansa kolme kasarmia on muutettu varasairaaloiksi.

Linteri myöntää, että Markun puheet wc:n ja suihkujen käytön aikatauluttamisista pitävät paikkaansa.

– Toki jos hätä oikeasti yllättää, niin kyllä sinne vessaan saa mennä.

Hän kertoo, että väärinkäytöksien tietoon tulemisen hyväksi asiaksi, jotta niihin voidaan kiinnittää huomiota ja tehdä muutoksia.

– Kyllä tässä koronaväsymystä on ollut, joka ilmenee siinä, että varusmiehet soittelevat koteihinsa ja sitten sieltä päästä ollaan yhteydessä meihin.

– Hyvin kuitenkin alokkaat ovat jaksaneet tässä vallitsevassa tilanteessa.

Markun mainitsemia ruokailuasioita ei Linteri lähde kiistämään.

– Kyllähän se voi olla, että ruokaa on heitetty roskiin samaan aikaan, kun osa ei koe saaneensa tarpeeksi syödäkseen.

– Vaikeahan näitä kokemuksia on kieltää.

Varuskunnan henkilökunnan ”voi voi” tyylisiin kommentteihin varusmiehiä kohtaan, on Linterillä selvä näkemys.

– Jos noin todella on vastattu, niin se ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää.

Hän kuitenkin uskoo tilanteen kääntyvän vielä parempaan päin.

– Viikolla 5 alamme tarjota varusmiehille kolmansia koronarokotuksia.

Hän kertoo kahden annoksen osalta kattavuuden olevan melko hyvä, noin 75 prosenttia, joka on pitkälti sama myös kansallisesti samanikäisten osalta.

Jutun henkilöiden nimet muutettu asian arkaluontoisuuden vuoksi.