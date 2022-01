Ajokelit paranivat päivän edetessä, mutta jääpolanne ja tuuli aiheuttivat useita ulosajoja.

Ajokeli oli maanantaiaamuna vaikea Uudeltamaalta aina Pirkanmaan pohjoisosiin asti. Jäätyneet tienpinnat ja paikoin sakeat lumisadekuurot tekivät ajokelin erittäin huonoksi maan etelä- ja länsiosissa. Päivän mittaan sää selkeni ja liikenneolot kohenivat.

– Tässä on olleet kaikki ainekset kerralla. On ollut pöllyävää lunta ja lumi on tallautunut tien pintaan ja tullut liukkaaksi. Eteläinen Suomi on saanut kärsiä, kertoi Fintrafficin tieliikennekeskuksen tieliikennepäivystäjä Marko Kolattu.

Fintrafficin mukaan huono ajokeli johti aamulla lukuisiin ulosajoihin.

– Mitään vakavampaa meille ei ole kuitenkaan tullut tietoon. Ulosajojen lisäksi raskaita ajoneuvoja on jäänyt kiinni mäkiin ja risteyksiin, Kolattu kertoi.

Lue lisää: Tuuli yltyi puuskissa hirmu­myrsky­lukemiin – maanantain myrskystä selvittiin odotettua pienemmin vahingoin

Fintraffic tieliikennekeskuksen Helsingin liikenneoperaattori Esa Malinen kertoi, että pääkaupunkiseudulla liikenne sujui jo iltapäivällä melko hyvin teiden auraamisen edetessä.

Sen sijaan varsinkin Nelostien liittymäramppien kohdalla oli päivän mittaan isoja ongelmia.

– Etenkin Keravan kohdalla on erityisesti liittymäramppien kohdalla liukasta. Järvenpäässä Nelostiellä oli liikenne jonkin aikaa poikki kokonaan Helsingin suuntaan, Malinen kertoi.

Nelostien ongelmaksi muodostui lumen määrä.

– Lunta kertyi vähän enemmän, eikä teitä saatu putsattua. Iltapäivällä tiet saatiin suolattua ja raavittua jääpolanne pois, Malinen sanoi myöhemmin iltapäivällä.

Sää selkeni päivän edetessä ja ajo-olosuhteet paranivat iltapäiväksi, kuten Ilmatieteen laitos ennusti. Sadealueet väistyvät Suomen yltä kaakkoon.

– Iltapäivällä on jo suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista pakkaskeliä, päivystävä meteorologi Helena Laakso sanoi aamupäivällä.

Läntisillä merialueilla myrskysi aamun tunteina ja tuulivaroitus oli voimassa länsirannikolla. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan tuulen arvioitiin yltyvän puuskissa jopa 25 metriin sekunnissa. Tuulet kuitenkin heikkenivät päivän aikana.

Tuulivaroitus oli voimassa myös Keski- ja Pohjois-Suomessa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Pohjoisen puoleinen tuuli oli maanantaina maa-alueilla puuskaista.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala sanoi, että alkanutta viikkoa leimaavat voimakkaat lämpötilan vaihtelut.

– Tiistaille ennustetaan liikenteen kannalta parempaa säätä varsinkin eteläiseen Suomeen. Sää on poutaista ja pakkanen kiristyy yöllä Etelä- ja Keski-Suomessa 6–12 asteen välille, Mustala sanoi.

Pilvisyys lisääntyy lännestä ja länsirannikolla lauhtuu. Lämpötila on hieman pakkasen puolella ja meren tuntumassa lämpötila on nollassa. Pohjois-Lapissa saadaan tiistaina lumisateita. Pohjois-Lapissa voi olla lumisateen takia huonoa ajokeliä, mutta muualla maassa on normaali ajokeli.

Keskiviikkona sää lauhtuu koko maassa. Lännestä tulee lumi- tai räntäsateita, etelässä ehkä sataa vettä tai tihkua.

– Lämpötila kohoaa etelärannikolla pariin-kolmeen lämpöasteeseen ja sää menee tuhnuiseksi viime sunnuntain tapaan, Mustala sanoi.

Itä- ja Pohjois-Suomessakin lämpötila asettunee keskiviikkona nollan tuntumaan.

Räntäsateita ja jäätävää tihkua voi tulla myös Itä- ja Keski-Suomessa ja osin Lapissakin. Koko maassa on pilvistä, mutta länsirannikolla pilvipeite voi rakoilla.

– Torstaina taas on luvassa hurjempaa säätä. Silloin muodostuu syvä matalapaineen alue, lunta pyryttää varsinkin lännessä ja maan keskivaiheilla siirtyen hitaasti itään. Pohjoistuuli voimistuu torstaina kovaksi, merialueilla myrskyksi.

Perjantaina sää selkenee pohjoisesta alkaen, sää kylmenee ja tuulet heikkenevät vähitellen viikonlopuksi. Lämpötila vaihtelee suuresti loppuviikosta. Perjantaiksi ja lauantaiksi pakkanen kiristyy toiselle kymmenelle.

– Pakkasta voi olla 10–20 asteeseen viikonloppuna. Lännestä saapuu kuitenkin uusia lumisateita lauantaina maan pohjois- ja länsiosaan, mutta se on vielä vähän epävarmaa, Ari Mustala ennusti.