20-vuotias vanhoillislestadiolaismies kertoo, millaista nuoren elämä yhteisössä nykyään on – ”Tiedän, että esiaviollista seksiä harrastetaan paljon.”

Mies, 20.

”Perheeseeni kuuluu yli kymmenen sisarusta, äiti ja isä. Olen sisaruskatraan nuoremmasta päästä.

Lapsena meille puhuttiin paljon Raamatun asioista, Jumalasta, taivaasta ja helvetistä. Se oli sellaista maailmanlopulla pelottelua monesti, että kannattaa säilyä uskomassa, koska lopunajat saattavat olla käsillä. Sunnuntaisin meidät pakotettiin aina pyhäkouluun ja seuroihin vielä vanhemmallakin iällä. Joka ilta luettiin iltarukous.

Kun menin kouluun, minulle sanottiin, että saan periaatteessa viettää aikaa ei-lestadiolaisten lasten kanssa, mutta minun ei kannata. En saanut mennä heidän synttäreilleen tai kutsua heitä omille synttäreilleni. Se aiheutti sen, ettei minulla ollut kavereita koulussa. Vietin vain aikaa muutaman vanhoillislestadiolaisen kanssa, jotka kiusasivat minua.

Yläasteella en olisi enää halunnut kulkea seuroissa, koska siellä oli mielestäni tylsää. Sanoin vanhemmilleni, että voin katsoa seuroja netistä kotona. Monesti minut silti pakotettiin sinne. Vieläkin tulee aivan hirveä tunne, kun ajattelen sitä. Äiti on ollut tosi, tosi tiukka. Luulen, että se on syynä siihen, miksi moni meidän perheen lapsista on kieltänyt uskonsa.

Välit kaikkiin sisaruksiin ovat kuitenkin pysyneet hyvinä. Tuntuu, että uskonsa kieltäminen on enemmän vaikuttanut lasten ja vanhempien kuin sisarusten välisiin suhteisiin, mutta kyllä kaikki ovat silti väleissä keskenään. Tietyistä asioista ei vain puhuta.

Varsinkin vanhemmat vanhoillislestadiolaiset ovat todella konservatiivisia, nuoret taas avarakatseisempia. Etenkin pohjoisessa tuntuu, että moni vanhempi vanhoillislestadiolainen ei hyväksy esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä, vaan ajattelee vaikkapa homoseksuaalisuuden olevan sairaus. Toisaalta en tiedä, ovatko iäkkäämmät vanhoillislestadiolaiset sen konservatiivisempia kuin iäkkäämmät ihmiset ylipäätään.

Itselläni on hyvin ristiriitaiset ajatukset vanhoillislestadiolaisuudesta, koska siinä on paljon sellaista, mistä en pidä, mutta myös paljon hyvää. Siitä olen kuitenkin varma, että uskon. Se minulla pysyy.

Jo ennen koronaa kävin seuroissa vain hyvin harvoin, ja korona-aikana en käynyt puoleentoista vuoteen ollenkaan. Nyt olen alkanut taas käydä. Yksi painava syy siihen on se, että sieltä saa kavereita. Seurojen jälkeen jatkamme usein muiden nuorten kanssa illanviettoa, ja siinä tutustuu ihmisiin.

Vapaa-ajanviettoni vanhoillislestadiolaisten ystävieni kanssa on paljolti sitä, että juttelemme ja jaamme asioita. Minusta se on tosi aitoa ystävyyttä, kun ei tarvita mitään aineita siihen, että voidaan jutella mistä tahansa. Usein myös teemme yhdessä ruokaa, käymme syömässä tai leffassa. Isommalla porukalla pelataan lautapelejä, jalkapalloa, jääkiekkoa, käydään nuortenilloissa... Yhteisön sisällä on paljon WhatsApp-ryhmiä, joissa kaikkea tekemistä ehdotetaan.

Välillä on ollut sellainen tilanne, että en ole tekojeni puolesta kuulunut tähän yhteisöön. Tuntuu, että seksiin, seksuaalisuuteen ja alkoholiin liittyvät kysymykset ovat sellaisia, että jos niissä poikkeaa, yhteisö tuomitsee todella vahvasti ja sanoo, ettei voi olla uskovainen.

Alkoholi ei ole minulle mikään juttu. Koen, että pärjään hyvin ilman.

Olen aikaisemmin harrastanut yhden illan juttuja. Nyt koen, että en silloin kuulunut yhteisöön. Olin silloin niin pihalla, etten tiennyt, mihin kuulun. Jälkikäteen minulle tuli sellainen olo, että satunnainen seksi ei todellakaan ole minun juttuni.

Olen myös seurustellut ja harrastanut kumppanini kanssa seksiä, vaikka yhteisön mukaan esiaviollista seksiä ei saa harrastaa. Koen, että se asia kuuluu minun seurusteluuni ja se on minulle tärkeää. Tämä on nykyisin suurin asia, josta mietin, pystynkö kuulumaan yhteisöön, kun erottaudun siitä näin isossa arvokysymyksessä. Tilanne on hyvin ristiriitainen.

Olen yleisesti tosi avoin ihminen, mutta nämä ovat sellaisia asioita, joista en kovin helposti kerro tutustuessani uusiin vanhoillislestadiolaisiin, koska en voi tietää, mitä he ajattelevat. On todella raskasta, jos tulee monta kertaa suoraan torjutuksi tällaisen takia.

Omien kavereideni kokemuksesta ja kaikesta, mitä olen kuullut, tiedän, että esiaviollista seksiä harrastetaan paljon, mutta en tietenkään osaa sanoa, kuinka paljon. Ja ehkä vielä enemmän on sitä, että esiaviollisesta seksistä halutaan pidättäytyä, mutta välillä ei pystytä hillitsemään himoja. Tosi moni kamppailee sen kanssa.

Tuntuu, että esiaviollinen seksi on yleistymään päin, vaikkakaan en tietenkään tarkemmin tiedä vanhemmasta sukupolvesta. Aikaisemmin on kuitenkin menty tosi nuorena äkkiä naimisiin lyhyen seurustelun jälkeen, jolloin uskon, että pidättäytyminen on ollut helpompaa kuin nykyisin, kun moni vanhoillislestadiolainenkin seurustelee useita vuosia ennen naimisiinmenoa.

Itse ajattelen tosi vahvasti niin, että seksi ei kuulu vain avioliittoon.

Kun harrastan esiaviollista seksiä, käytän tietenkin ehkäisyä, mutta muutoinkin perhesuunnittelu on mielestäni tervettä. Ajattelen, että lapsia kannattaa tehdä sen verran kuin haluaa ja jaksaa kasvattaa.

Nuorissa porukka on myös aika kahtiajakautunutta siinä, katsotaanko televisiota. Tiedän monia, jotka eivät todellakaan hyväksy elokuvia tai maallista musiikkia, mutta tuntuu, että suurempi osa on niitä, jotka hyväksyvät ainakin elokuvat. Enemmän on merkitystä sillä, millaista sisältöä katsoo.

Itse katson televisiota tosi vähän, mutta omalla kohdallani usko ei juuri määrittele sitä, mitä katson. Tempparit tai muut ohjelmat, joissa ihannoidaan jotain juhlimiskulttuuria, eivät kiinnosta minua yhtään.

Enemmän minua kiinnostavat jotkut rikossarjat ja toimintaelokuvat, eikä minua haittaa, jos niissä on erotiikkaa. Se on minulle ihan normaalia. Joillain se on rajana, että ohjelma lasketaan jollain tavalla pornografiseksi, jos siinä on eroottisia kohtauksia, eikä sitä silloin katsota.

Katson myös pornoa, vaikka en oikeastaan haluaisi.

Jollain tavalla niin sanotusti paperilla en ole vanhoillislestadiolainen.

Yhteisö on minulle kuitenkin niin tärkeä, että haluan kuulua siihen. Välillä mietin, onko siinä enää mitään järkeä, jos kuuluu yhteisöön muiden ihmisten takia? Toisaalta tärkein syy sille, miksi yhteisö on olemassa, on se, että sieltä saa vertaistukea siihen, että jaksaa uskoa. Monelle se voi olla vaikeaa, kun maailma on niin täynnä kiusauksia. Kaiken tämän tarkoitus on kuitenkin päästä taivaaseen.

On toki ristiriitaista, että yhteisö on vanhoillislestadiolaisuudessa minusta parasta, koska siinä on myös niin paljon huonoja puolia: kapeakatseisuutta ja sellaista. Mutta kun löytää oikeita ihmisiä, niin silloin se on todella hieno asia ja sellainen, mistä todellakin haluan pitää kiinni.

Tällä hetkellä toivon, että voisin ehkä viiden vuoden päästä alkaa seurustella ja mennä kolmekymppisenä naimisiin. Siinä välissä olisin hankkinut jonkin unelma-ammatin ja -työn ja päässyt mielenterveysasioissa eteenpäin.

Lestadiolaisuuden suhteen toivoisin, että tämä olisi paljon suvaitsevaisempi yhteisö tulevaisuudessa. Haluaisin, että yhteisön sisällä pystyttäisiin keskustelemaan asioista ilman pelkoa siitä, että tulee tuomituksi, koska nyt on paljon sellaisia asioita, jotka satuttavat ihmisiä ja joista ei saa puhua.

Jos asioista vain alettaisiin puhua, uskon, että muutostakin tulisi.

Toisaalta toivon myös, etteivät muut ihmiset laittaisi kaikkia ennakkoluuloja ja stereotypioita vanhoillislestadiolaisten piikkiin, koska meitä on ihan laidasta laitaan.

Siitä, että joku on vanhoillislestadiolainen, ei voi tehdä kovin paljon päätelmiä siitä, miten kyseinen ihminen elää ja millaisia arvoja hänellä on. Toivoin, että ei-lestadiolaiset oppisivat sen, että ennakkoluulot eivät aina pidä paikkaansa.