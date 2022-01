Poika katosi iltapäivällä Tähkäkadulta.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo 10-vuotiaan pojan olevan kateissa Hyvinkäällä.

Poliisin mukaan poika on kadonnut maanantaina iltapäivällä Hyvinkään Tähkäkadulta.

Julkaistujen tuntomerkkien mukaan kadonnut on 152 senttimetriä pitkä. Hänellä on tummansiniset collegehousut ja tummansininen takki, jossa on mustaa. Jalassaan hänellä on mustat Kuomat.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kadonnutta koskevat havainnot hätänumeroon.