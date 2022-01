IS selvitti: Näin paljon korona­potilaita on sairaaloissa ensi­sijaisesti muusta syystä

Noin joka viides koronaosastolla oleva potilas on tullut sairaalaan muun syyn kuin koronainfektion takia, osuuden odotetaan kasvavan omikronmuunnoksen takia.

Suomessa ollaan siirtymässä uuteen raportointitapaan sairaalassa olevien koronapotilaiden määrässä. Aikaisemmin sairaanhoitopiirit ilmoittivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle koronapotilaina kaikki koronapositiiviset potilaat.

Lue lisää: Suomessa todettu perjantain jälkeen 22 217 uutta koronatartuntaa – katso tilanne kotikunnassasi

Jatkossa raportointi jaotellaan siten, että kokonaismäärästä erotellaan ensisijaisesti koronainfektion aiheuttamien oireiden takia sairaalaan tulleet ja ne potilaat, jotka hakeutuvat sairaalaan muiden syiden vuoksi ja joilta koronapositiivisuus havaitaan sivulöydöksenä.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.

Maailmalla näin on tehty jo jonkin aikaa. Esimerkiksi Tanskassa ja Britanniassa noin 30 prosentilla koronapotilaista koronavirus on löydetty vasta sairaalaan tulon jälkeen.

Lue lisää: Asiantuntijat arvioivat: Tältä näyttää Suomen korona­kevät 2022

Norjassa THL:ää vastaavan elimen Folkehelseinstituttetin (FHI) tuoreimmassa koronaraportissa kerrotaan, että viikolla 1 (3.–9. tammikuuta) koronavirus oli pääsyynä sairaalaan joutuneista 60 prosentilla tapauksista. Neljä kymmenestä tuli sairaalaan muusta syystä, ja koronainfektio paljastui sivulöydöksenä vasta sairaalassa.

Mikä on tilanne Suomessa?

Oulun yliopistollinen sairaala aloitti uuden raportointitavan jo maanantaina. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala sanoi, että maanantaiaamun 14:stä erikoissairaanhoidon koronapotilaasta yksi oli tullut sairaalaan muusta syystä.

– Vielä odottelemme, saammeko kuntien perusterveydenhuollosta näitä tietoja, Nevala sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander sanoo, että lukema vaihtelee päivittäin ja oli Husissa maanantaiaamuna noin 20 prosenttia. Ulander kuitenkin korosti, että arviossa eivät ole mukana kaikkien sairaaloiden päivitetyt tiedot. Vielä lauantaina luku oli MTV Uutisten mukaan 28 prosenttia.

Tilanne on samankaltainen myös muissa yliopistollisissa sairaaloissa Kuopiossa, Tampereella ja Turussa.

THL koostaa parhaillaan aiheesta kansallista tietoa, mutta se ei ole vielä valmis. Kuitenkin karkeasti joka viides koronaosaston potilas oli tullut sairaalaan ensisijaisesti muun syyn kuin koronainfektion takia.

Osuuden odotetaan Suomessakin kasvavan, kun omikron menee väestön läpi.

Suurimmat ryhmät ovat synnyttäjät, sovittuun operaatioon tulevat ja päivystyksen kautta sairaalahoitoon joutuvat.

Noin viidesosa koronapotilaista olisi tullut sairaalaan joka tapauksessa. Koronavirustartuntoja on todettu sairaalassa mm. synnyttäjissä.

Onko vanha tilastointitapa lisännyt koronakriisin mittoja ja johtanut poliittista ja viranomaispäätöksentekoa jopa harhaan, jos joka viides potilas olisi tullut sairaalaan joka tapauksessa muutenkin?

– Minusta on tärkeätä, että tilastoissa nämä luvut erotellaan selvästi toisistaan. Sillä on aika lailla iso merkitys, kun väestölle tiedotetaan epidemiasta, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Irma Koivula sanoo.

Johtajalääkärit eivät silti allekirjoita väitettä, että vanha tilastointitapa olisi johtanut kansalaisia tai päättäjiä harhaan tai antanut sairaalahoidon tarpeesta synkemmän kuvan kuin se todellisuudessa on.

He muistuttavat, että sairaalahoidon kuormituksen näkökulmasta on melkein sama, onko koronavirus ensisijainen syy tulla sairaalaan vai vasta sairaalassa havaittava sivulöydös. Yhtä lailla potilas pitää eristää muista ja yhtä lailla koronapositiivinen potilas vaatii enemmän suojaustoimia ja enemmän työtä hoitaa.

On potilas tullut sairaalaan sitten koronavirusoireiden takia tai virus todetaan sivulöydöksenä, potilas täytyy silti eristää. Kuva on Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

– Erona on oikeastaan vain se, että koronainfektion takia sairaalaan tulevat potilaat ovat keskimäärin sairaampia. Ne potilaat, joilta havaitaan covid sivulöydöksenä, ovat myös keskimäärin lyhyemmän ajan sairaalassa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kiteyttää.

– Ei voi missään nimessä sanoa, että vanha tilastointitapa johtaisi harhaan päätöksenteossa. Kyky hoitaa muita tehtäviä, henkilöstön saatavuus ja perusterveydenhuollon hankala tilanne ovat edelleen akuutteja kysymyksiä, Ulander huomauttaa.

Johtajalääkärit myös muistuttavat, että tehohoidon tarve on lopulta paras mittari koronaviruksen aiheuttamasta kuormituksesta. Tehohoitoon koronapotilaat joutuvat muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta koronaviruksen aiheuttamien vakavien oireiden vuoksi.

Poikkeuksia on tehohoitotilannetta koordinoivan Kuopion yliopistollisen sairaalan mukaan 15 prosenttia (lukumääräisesti alle 10), ja ne ovat lähinnä tapauksia, jossa potilas tarvitsee leikkauksen jälkeen hetkellisesti tehohoitoa ja koronainfektio on todettu ennen leikkausta.

” Ei voi missään nimessä sanoa, että vanha tilastointitapa johtaisi harhaan päätöksenteossa. Kyky hoitaa muita tehtäviä, henkilöstön saatavuus ja perusterveydenhuollon hankala tilanne ovat edelleen akuutteja kysymyksiä.

Tyypillisesti koronavirus havaitaan sivulöydöksenä, kun koronavirukseen viittaavat oireet alkavat potilaan ollessa jonkun muun syyn takia jo sairaalahoidossa.

– Potilas on saanut tartunnan ennen sairaalaan tuloa, ja esimerkiksi hengitystieoireet alkavat vasta sairaalassa, Nevala kuvaa.

Sairaalat myös testaavat potilaita jonkin verran. Turun yliopistollisessa sairaalassa testataan kaikki päivystyksen kautta sairaalaan tulevat, muualla kohdennetummin.

Turussa testataan kaikki päivystyken kautta sairaalahoitoon tulevat, muualla tapauskohtaisesti, kun on syytä epäillä koronavirustartuntaa.

–Testaamme potilaan, jos on syytä epäillä koronavirusta. Jos potilas tulee sairaalaan esimerkiksi vatsavaivojen takia, niin se on yksi koronaviruksen oire, ja silloin testaamme potilaan. On helppo ajatus, että testattaisiin kaikki, mutta se voi johtaa hyvin hankalaan suohon. PCR-testi voi näyttää pitkään positiivista, Ulander kuvaa.

Koivula sanoo, että testi tehdään myös siinä tapauksessa, jos potilas ”suurella todennäköisyydellä” tarvitsee suunnitellun leikkauksen jälkeen tehovalvonta- tai tehohoitopaikkaa.