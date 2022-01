Vuoden ainoan kultarahan aiheena Suomen kansallisbaletti

Rahan nimellisarvo on 100 euroa ja lyöntimäärä 950 kappaletta.

Tämän vuoden ainoa suomalainen kultaraha on julkaistu. Rahan aiheena on Suomen kansallisbaletti 100 vuotta. Rahan nimellisarvo on 100 euroa ja lyöntimäärä 950 kappaletta.

Kolikkoja lyövän Suomen Monetan mukaan kultarahan kuva-aiheessa ovat pääosassa tanssin olemus ja voima. Kuva-aihe kantaa nimeä Kukoistus.

Rahan tunnuspuolella tanssijan keho ja vahva liike ovat havaittavissa liehuvan kankaan alla. Arvopuolella kangasmainen virtaava muoto toistuu hienovaraisella tyylillä. Rahan suunnittelija on Rosita Kivinen.

Kansallisbaletin juhlavuotta kunnioittaa myös helmikuussa julkaistava kahden euron erikoisraha, jonka lyöntimäärä on historiallisen pieni, vain 400 000 kappaletta.