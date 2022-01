Ajokelit paranevat päivän edetessä, iltapäiväksi luvassa aurinkoista pakkaskeliä.

Ajokeli on ollut maanantaiaamuna vaikea Uudeltamaalta aina Pirkanmaan pohjoisosiin asti. Jäätyneet tienpinnat ja paikoin sakeat lumisadekuurot ovat saaneet ajokelin erittäin huonoksi maan etelä- ja länsiosissa.

– Tässä on olleet kaikki ainekset kerralla. On ollut pöllyävää lunta ja lumi on tallautunut tien pintaan ja tullut liukkaaksi. Eteläinen Suomi on saanut kärsiä, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskuksen tieliikennepäivystäjä Marko Kolattu.

Fintrafficin mukaan huono ajokeli on johtanut aamulla lukuisiin ulosajoihin.

– Mitään vakavampaa meille ei ole kuitenkaan tullut tietoon. Ulosajojen lisäksi raskaita ajoneuvoja on jäänyt kiinni mäkiin ja risteyksiin, Kolattu kertoo.

Huono ajokeli voi jatkua vielä jonkin aikaa etelärannikon tuntumassa. Sää selkenee päivän edetessä ja ajo-olosuhteet paranevat iltapäiväksi, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Sadealueet ovat vähitellen väistymässä Suomen yltä kaakkoon, kertoo päivystävä meteorologi Helena Laakso.

– Iltapäivällä on jo suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista pakkaskeliä, Laakso kertoo.

Läntisillä merialueilla on myrskynnyt aamun tunteina ja tuulivaroitus on voimassa länsirannikolla. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan tuuli voi yltyä puuskissa jopa 25 metriin sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulet kuitenkin heikkenevät päivän aikana.

Tuulivaroitus on voimassa myös Keski- ja Pohjois-Suomessa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Pohjoisenpuoleinen tuuli on tänään maa-alueilla puuskaista.